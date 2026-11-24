https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/italya-basbakan-yardimcisi-salviniden-ukraynanin-bingazi-saldirisina-tepki-1110562339.html
İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini’den Ukrayna’nın Bingazi saldırısına tepki
İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini’den Ukrayna’nın Bingazi saldırısına tepki
Sputnik Türkiye
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini, Kiev’in daha fazla yardım talep ettiği bir dönemde Libya’nın Bingazi Limanı’na... 24.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-24T20:28+0300
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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini, Ukrayna’nın sorumluluğunu üstlendiği belirtilen Libya’daki Bingazi Limanı saldırısını değerlendirdi.Senatoda gazetecilere açıklamalarda bulunan Salvini, talebi üzerine görüştüğü Ukrayna Büyükelçisine endişelerini ilettiğini belirtti.Salvini, “Dün Ukrayna Büyükelçisine, İtalya kıyılarından yalnızca birkaç kilometre uzakta savaş eylemlerinin yaşanmasının kaygı ve endişeye yol açtığını söyledim. Libya’daki zorlu barış sürecini desteklemeye çalıştığımız bir dönemde herkesin endişelenmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.Ukrayna’nın daha fazla yardım talep ettiği bir dönemde bu gerilimin tırmanmasından büyük endişe duyduğunu kaydeden Salvini, çatışmanın Kuzey Afrika dahil diğer bölgelere yayılmaması gerektiğini vurguladı.Salvini, “Bizden daha fazla yardım göndermemiz istenirken, Zelenskiy’nin açıkladığı bu gerilim tırmanışından şahsen son derece endişeliyim. Bu, kapımızın önünde patlayabilecek bir bombaya dönüşebilir” ifadesini kullandı.Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının 22 Kasım’da Bingazi Limanı’na saldırdığı bildirilmişti. Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa el-Kuni, saldırının sorumluluğunu üstlenen Ukrayna’nın eylemlerini “Libya devletine savaş ilan etmekle eş değer” olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/libya-uluslararasi-adalet-divaninda-ukraynaya-dava-acmaya-hazirlaniyor-1110542045.html
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matteo salvini, i̇talya, ukrayna, libya, kiev, bingazi, saldırı, avrupa, libya başkanlık konseyi
İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini’den Ukrayna’nın Bingazi saldırısına tepki
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini, Kiev’in daha fazla yardım talep ettiği bir dönemde Libya’nın Bingazi Limanı’na düzenlenen saldırının gerilimi tırmandırmasından endişe duyduğunu söyledi.
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini, Ukrayna’nın sorumluluğunu üstlendiği belirtilen Libya’daki Bingazi Limanı saldırısını değerlendirdi.
Senatoda gazetecilere açıklamalarda bulunan Salvini, talebi üzerine görüştüğü Ukrayna Büyükelçisine endişelerini ilettiğini belirtti.
Salvini, “Dün Ukrayna Büyükelçisine, İtalya kıyılarından yalnızca birkaç kilometre uzakta savaş eylemlerinin yaşanmasının kaygı ve endişeye yol açtığını söyledim. Libya’daki zorlu barış sürecini desteklemeye çalıştığımız bir dönemde herkesin endişelenmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.
Ukrayna’nın daha fazla yardım talep ettiği bir dönemde bu gerilimin tırmanmasından büyük endişe duyduğunu kaydeden Salvini, çatışmanın Kuzey Afrika dahil diğer bölgelere yayılmaması gerektiğini vurguladı.
Salvini, “Bizden daha fazla yardım göndermemiz istenirken, Zelenskiy’nin açıkladığı bu gerilim tırmanışından şahsen son derece endişeliyim. Bu, kapımızın önünde patlayabilecek bir bombaya dönüşebilir” ifadesini kullandı.
Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının 22 Kasım’da Bingazi Limanı’na saldırdığı bildirilmişti. Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa el-Kuni, saldırının sorumluluğunu üstlenen Ukrayna’nın eylemlerini “Libya devletine savaş ilan etmekle eş değer” olarak nitelendirmişti.