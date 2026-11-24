https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/italya-basbakan-yardimcisi-salviniden-ukraynanin-bingazi-saldirisina-tepki-1110562339.html

İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini’den Ukrayna’nın Bingazi saldırısına tepki

İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini’den Ukrayna’nın Bingazi saldırısına tepki

Sputnik Türkiye

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini, Kiev’in daha fazla yardım talep ettiği bir dönemde Libya’nın Bingazi Limanı’na... 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T20:28+0300

2026-11-24T20:28+0300

2026-11-24T20:28+0300

dünya

matteo salvini

i̇talya

ukrayna

libya

kiev

bingazi

saldırı

avrupa

libya başkanlık konseyi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/10/1107319212_1:0:767:431_1920x0_80_0_0_ca8e2012215a6a3d240e08ae482b2513.jpg

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini, Ukrayna’nın sorumluluğunu üstlendiği belirtilen Libya’daki Bingazi Limanı saldırısını değerlendirdi.Senatoda gazetecilere açıklamalarda bulunan Salvini, talebi üzerine görüştüğü Ukrayna Büyükelçisine endişelerini ilettiğini belirtti.Salvini, “Dün Ukrayna Büyükelçisine, İtalya kıyılarından yalnızca birkaç kilometre uzakta savaş eylemlerinin yaşanmasının kaygı ve endişeye yol açtığını söyledim. Libya’daki zorlu barış sürecini desteklemeye çalıştığımız bir dönemde herkesin endişelenmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.Ukrayna’nın daha fazla yardım talep ettiği bir dönemde bu gerilimin tırmanmasından büyük endişe duyduğunu kaydeden Salvini, çatışmanın Kuzey Afrika dahil diğer bölgelere yayılmaması gerektiğini vurguladı.Salvini, “Bizden daha fazla yardım göndermemiz istenirken, Zelenskiy’nin açıkladığı bu gerilim tırmanışından şahsen son derece endişeliyim. Bu, kapımızın önünde patlayabilecek bir bombaya dönüşebilir” ifadesini kullandı.Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının 22 Kasım’da Bingazi Limanı’na saldırdığı bildirilmişti. Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa el-Kuni, saldırının sorumluluğunu üstlenen Ukrayna’nın eylemlerini “Libya devletine savaş ilan etmekle eş değer” olarak nitelendirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/libya-uluslararasi-adalet-divaninda-ukraynaya-dava-acmaya-hazirlaniyor-1110542045.html

i̇talya

ukrayna

libya

kiev

bingazi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

matteo salvini, i̇talya, ukrayna, libya, kiev, bingazi, saldırı, avrupa, libya başkanlık konseyi