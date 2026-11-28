https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/luganskta-ukraynanin-iha-saldirisinda-3-kisi-hayatini-kaybetti-1110664293.html
Lugansk’ta Ukrayna’nın İHA saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti
Lugansk’ta Ukrayna’nın İHA saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Lugansk’ın doğusundaki yerleşim bölgesine Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi... 28.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-28T21:01+0300
2026-11-28T21:01+0300
2026-11-28T21:01+0300
ukrayna kri̇zi̇
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
leonid paseçnik
lugansk
ukrayna
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
ukrayna silahlı kuvvetleri
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Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Leonid Paseçnik, Ukrayna güçlerinin Lugansk’ın doğu kesimine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini, saldırıda ölen ve yaralananların bulunduğunu bildirdi.Paseçnik, "Maks" platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Düşman İHA’ları cumartesi akşamının en yoğun saatlerinde bir alışveriş merkezi, kafe ve sipariş teslim noktasının yakınını vurdu. İlk belirlemelere göre üç kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı" ifadelerini kullandı.Yaralıların hızla sağlık kuruluşlarına sevk edildiği, yaralananlar arasında çocukların da bulunduğu aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/almanyadan-ukraynaya-catismanin-yayilmamasi-uyarisi-1110622793.html
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lugansk halk cumhuriyeti (lhc), leonid paseçnik, lugansk, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna silahlı kuvvetleri
lugansk halk cumhuriyeti (lhc), leonid paseçnik, lugansk, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna silahlı kuvvetleri
Lugansk’ta Ukrayna’nın İHA saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti
Lugansk’ın doğusundaki yerleşim bölgesine Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, aralarında çocukların da bulunduğu 3 kişi yaralandı.
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Leonid Paseçnik, Ukrayna güçlerinin Lugansk’ın doğu kesimine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini, saldırıda ölen ve yaralananların bulunduğunu bildirdi.
Paseçnik, "Maks" platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Düşman İHA’ları cumartesi akşamının en yoğun saatlerinde bir alışveriş merkezi, kafe ve sipariş teslim noktasının yakınını vurdu. İlk belirlemelere göre üç kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı" ifadelerini kullandı.
Yaralıların hızla sağlık kuruluşlarına sevk edildiği, yaralananlar arasında çocukların da bulunduğu aktarıldı.