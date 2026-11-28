https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/luganskta-ukraynanin-iha-saldirisinda-3-kisi-hayatini-kaybetti-1110664293.html

Lugansk’ta Ukrayna’nın İHA saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti

Lugansk’ta Ukrayna’nın İHA saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Lugansk’ın doğusundaki yerleşim bölgesine Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi... 28.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-28T21:01+0300

2026-11-28T21:01+0300

2026-11-28T21:01+0300

ukrayna kri̇zi̇

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

leonid paseçnik

lugansk

ukrayna

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

ukrayna silahlı kuvvetleri

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Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Leonid Paseçnik, Ukrayna güçlerinin Lugansk’ın doğu kesimine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini, saldırıda ölen ve yaralananların bulunduğunu bildirdi.Paseçnik, "Maks" platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Düşman İHA’ları cumartesi akşamının en yoğun saatlerinde bir alışveriş merkezi, kafe ve sipariş teslim noktasının yakınını vurdu. İlk belirlemelere göre üç kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı" ifadelerini kullandı.Yaralıların hızla sağlık kuruluşlarına sevk edildiği, yaralananlar arasında çocukların da bulunduğu aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/almanyadan-ukraynaya-catismanin-yayilmamasi-uyarisi-1110622793.html

lugansk

ukrayna

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Sputnik Türkiye

lugansk halk cumhuriyeti (lhc), leonid paseçnik, lugansk, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna silahlı kuvvetleri