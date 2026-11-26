https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/almanyadan-ukraynaya-catismanin-yayilmamasi-uyarisi-1110622793.html
Almanya’dan Ukrayna’ya çatışmanın yayılmaması uyarısı
Almanya’dan Ukrayna’ya çatışmanın yayılmaması uyarısı
Sputnik Türkiye
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Ukrayna’yı çatışmanın coğrafi olarak genişlemesine izin vermemesi konusunda uyardı. Wadephul, Berlin’in gerilimin... 26.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-26T22:06+0300
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Reuters’ın aktardığına göre Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Ukrayna’yı çatışmanın başka bölgelere yayılmasına izin vermemesi konusunda uyardı.Wadephul, “Ukrayna'yı, bu çatışmanın coğrafi olarak yayılmasına izin vermemesi konusunda şiddetle uyarıyorum” dedi.Bakan ayrıca, Almanya’nın çatışmanın sınırları aşmasını önlemeye ve Baltık Denizi’nde güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunması gerektiğini ifade etti.Rusya'dan NATO ve AB'ye misilleme uyarısıRusya’nın AGİT Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, Moskova’nın, Kiev’in Rus gemilerine yönelik saldırılarına destek veren NATO ve AB ülkelerine karşılık vereceğini söylemişti. Polyanskiy, bu karşılığın söz konusu ülkeler için “ağır ve sarsıcı” olacağını ifade etmişti.Ukrayna’nın Baltık ve Akdeniz’deki Rus gemilerine insansız hava ve deniz araçlarıyla tek başına saldırı düzenleyemeyeceğini belirten Polyanskiy, bazı NATO ülkelerinin Kiev’e üretim, teknik destek ve hedefe yönlendirme alanlarında yardım sağladığına dikkat çekmişti.Vladimir Zelenskiy’nin 22 Kasım gecesi Libya’nın Bingazi limanındaki Rus gemilerine saldırı emri verdiğini açıkca dile getirdiğini vurgulayan Polyanskiy, saldırıda Libya Ulusal Ordusu’nun deniz kuvvetlerine bağlı iki askerin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, Libya’nın saldırıyı “savaş ilanı” olarak nitelendirdiğini ve Uluslararası Adalet Divanı ile BM’ye başvurmaya hazırlandığını aktarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/italya-basbakan-yardimcisi-salviniden-ukraynanin-bingazi-saldirisina-tepki-1110562339.html
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johann wadephul, almanya, ukrayna, nato, ab, libya ulusal ordusu, berlin, vladimir zelenskiy, avrupa
johann wadephul, almanya, ukrayna, nato, ab, libya ulusal ordusu, berlin, vladimir zelenskiy, avrupa
Almanya’dan Ukrayna’ya çatışmanın yayılmaması uyarısı
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Ukrayna’yı çatışmanın coğrafi olarak genişlemesine izin vermemesi konusunda uyardı. Wadephul, Berlin’in gerilimin tırmanmasını önlemeye ve Baltık Denizi’nde güvenliği sağlamaya odaklanması gerektiğini söyledi.
Reuters’ın aktardığına göre Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Ukrayna’yı çatışmanın başka bölgelere yayılmasına izin vermemesi konusunda uyardı.
Wadephul, “Ukrayna'yı, bu çatışmanın coğrafi olarak yayılmasına izin vermemesi konusunda şiddetle uyarıyorum” dedi.
Bakan ayrıca, Almanya’nın çatışmanın sınırları aşmasını önlemeye ve Baltık Denizi’nde güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunması gerektiğini ifade etti.
Rusya'dan NATO ve AB'ye misilleme uyarısı
Rusya’nın AGİT Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, Moskova’nın, Kiev’in Rus gemilerine yönelik saldırılarına destek veren NATO ve AB ülkelerine karşılık vereceğini söylemişti. Polyanskiy, bu karşılığın söz konusu ülkeler için “ağır ve sarsıcı” olacağını ifade etmişti.
Ukrayna’nın Baltık ve Akdeniz’deki Rus gemilerine insansız hava ve deniz araçlarıyla tek başına saldırı düzenleyemeyeceğini belirten Polyanskiy, bazı NATO ülkelerinin Kiev’e üretim, teknik destek ve hedefe yönlendirme alanlarında yardım sağladığına dikkat çekmişti.
Vladimir Zelenskiy’nin 22 Kasım gecesi Libya’nın Bingazi limanındaki Rus gemilerine saldırı emri verdiğini açıkca dile getirdiğini vurgulayan Polyanskiy, saldırıda Libya Ulusal Ordusu’nun deniz kuvvetlerine bağlı iki askerin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, Libya’nın saldırıyı “savaş ilanı” olarak nitelendirdiğini ve Uluslararası Adalet Divanı ile BM’ye başvurmaya hazırlandığını aktarmıştı.