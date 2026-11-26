https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/almanyadan-ukraynaya-catismanin-yayilmamasi-uyarisi-1110622793.html

Almanya’dan Ukrayna’ya çatışmanın yayılmaması uyarısı

Almanya’dan Ukrayna’ya çatışmanın yayılmaması uyarısı

Sputnik Türkiye

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Ukrayna’yı çatışmanın coğrafi olarak genişlemesine izin vermemesi konusunda uyardı. Wadephul, Berlin’in gerilimin... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T22:06+0300

2026-11-26T22:06+0300

2026-11-26T22:06+0300

dünya

johann wadephul

almanya

ukrayna

nato

ab

libya ulusal ordusu

berlin

vladimir zelenskiy

avrupa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102236/01/1022360190_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_58d88eb0427cdf4f220b3bc29705e1e1.jpg

Reuters’ın aktardığına göre Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Ukrayna’yı çatışmanın başka bölgelere yayılmasına izin vermemesi konusunda uyardı.Wadephul, “Ukrayna'yı, bu çatışmanın coğrafi olarak yayılmasına izin vermemesi konusunda şiddetle uyarıyorum” dedi.Bakan ayrıca, Almanya’nın çatışmanın sınırları aşmasını önlemeye ve Baltık Denizi’nde güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunması gerektiğini ifade etti.Rusya'dan NATO ve AB'ye misilleme uyarısıRusya’nın AGİT Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, Moskova’nın, Kiev’in Rus gemilerine yönelik saldırılarına destek veren NATO ve AB ülkelerine karşılık vereceğini söylemişti. Polyanskiy, bu karşılığın söz konusu ülkeler için “ağır ve sarsıcı” olacağını ifade etmişti.Ukrayna’nın Baltık ve Akdeniz’deki Rus gemilerine insansız hava ve deniz araçlarıyla tek başına saldırı düzenleyemeyeceğini belirten Polyanskiy, bazı NATO ülkelerinin Kiev’e üretim, teknik destek ve hedefe yönlendirme alanlarında yardım sağladığına dikkat çekmişti.Vladimir Zelenskiy’nin 22 Kasım gecesi Libya’nın Bingazi limanındaki Rus gemilerine saldırı emri verdiğini açıkca dile getirdiğini vurgulayan Polyanskiy, saldırıda Libya Ulusal Ordusu’nun deniz kuvvetlerine bağlı iki askerin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, Libya’nın saldırıyı “savaş ilanı” olarak nitelendirdiğini ve Uluslararası Adalet Divanı ile BM’ye başvurmaya hazırlandığını aktarmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/italya-basbakan-yardimcisi-salviniden-ukraynanin-bingazi-saldirisina-tepki-1110562339.html

almanya

ukrayna

berlin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

johann wadephul, almanya, ukrayna, nato, ab, libya ulusal ordusu, berlin, vladimir zelenskiy, avrupa