https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/komsuya-birakilan-150-milyonluk-altin-dolu-canta-calindi-sorusturmada-ahbap-detayi-dikkat-cekti-1110658904.html
Komşuya bırakılan 150 milyonluk altın dolu çanta çalındı: Soruşturmada 'Ahbap' detayı dikkat çekti
Komşuya bırakılan 150 milyonluk altın dolu çanta çalındı: Soruşturmada 'Ahbap' detayı dikkat çekti
Sputnik Türkiye
İstanbul'da bir kişinin komşusuna emanet bıraktığı 150 milyon lira değerinde altın ve döviz bulunan çanta çalındı. Polis, çalınan para ve altınların, A.Y'nin... 28.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-28T12:50+0300
2026-11-28T12:50+0300
2026-11-28T12:50+0300
türki̇ye
hırsızlık
nitelikli hırsızlık
ahbap derneği
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İstanbul Başakşehir’de A.Y. isimli bir kişinin komşusuna emanet olarak bıraktığı içinde yaklaşık 150 milyon lira değerinde döviz ve külçe altın bulunan çanta çalındı. Olayla ilgili soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı. Çanta bulunurken polis çalınan para ve altınların, mağdurun Ahbap Derneği'ne ilişkin suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eşiyle bağlantısını araştırıyor. 150 milyonluk altın ve dövizi komşusuna 'emanet' bıraktıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, A.Y'nin komşusu N.Ş'ye emanet bıraktığı yaklaşık 150 milyon lira değerindeki külçe altın ve ziynet eşyaları ile bir kısmı döviz cinsinden paranın 23 Kasım'da çalınması üzerine çalışma başlattı.Ekipler, N.Ş. ile eşi R.Ş'nin yurt dışında bulunduğu sırada şüpheliler Y.T, N.Ö. ve T.T'nin eve girdiklerini, Y.T'nin buradan aldığı para ve altınları arkadaşı E.H'ye teslim ettiğini belirledi. Düzenlenen operasyonlarda şüpheliler N.Ş, R.Ş, Y.T, N.Ö, T.T. ve E.H. gözaltına alındı. Aramalarda 10 kilogram külçe altın, çeşitli ziynet eşyaları, 2 milyon 400 bin lira ve 310 bin dolar ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.T. tutuklanırken, N.Ş. ve T.T. hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Şüphelilerden N.Ö. ve E.H. adli kontrol şartıyla, R.Ş. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Ahbap Derneği detayı dikkat çekti Polis ekipleri, çalınan para ve altınların, A.Y'nin Ahbap Derneğine ilişkin suç örgütü soruşturmasında tutuklanan eşi M.A.Y. ile bağlantısının bulunup bulunmadığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
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hırsızlık, nitelikli hırsızlık, ahbap derneği
hırsızlık, nitelikli hırsızlık, ahbap derneği
Komşuya bırakılan 150 milyonluk altın dolu çanta çalındı: Soruşturmada 'Ahbap' detayı dikkat çekti
İstanbul'da bir kişinin komşusuna emanet bıraktığı 150 milyon lira değerinde altın ve döviz bulunan çanta çalındı. Polis, çalınan para ve altınların, A.Y'nin Ahbap Derneğine ilişkin suç örgütü soruşturmasında tutuklanan eşi M.A.Y. ile bağlantısının bulunup bulunmadığını araştırıyor.
İstanbul Başakşehir’de A.Y. isimli bir kişinin komşusuna emanet olarak bıraktığı içinde yaklaşık 150 milyon lira değerinde döviz ve külçe altın bulunan çanta çalındı. Olayla ilgili soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı. Çanta bulunurken polis çalınan para ve altınların, mağdurun Ahbap Derneği'ne ilişkin suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eşiyle bağlantısını araştırıyor.
150 milyonluk altın ve dövizi komşusuna 'emanet' bıraktı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, A.Y'nin komşusu N.Ş'ye emanet bıraktığı yaklaşık 150 milyon lira değerindeki külçe altın ve ziynet eşyaları ile bir kısmı döviz cinsinden paranın 23 Kasım'da çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, N.Ş. ile eşi R.Ş'nin yurt dışında bulunduğu sırada şüpheliler Y.T, N.Ö. ve T.T'nin eve girdiklerini, Y.T'nin buradan aldığı para ve altınları arkadaşı E.H'ye teslim ettiğini belirledi. Düzenlenen operasyonlarda şüpheliler N.Ş, R.Ş, Y.T, N.Ö, T.T. ve E.H. gözaltına alındı. Aramalarda 10 kilogram külçe altın, çeşitli ziynet eşyaları, 2 milyon 400 bin lira ve 310 bin dolar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.T. tutuklanırken, N.Ş. ve T.T. hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Şüphelilerden N.Ö. ve E.H. adli kontrol şartıyla, R.Ş. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Ahbap Derneği detayı dikkat çekti
Polis ekipleri, çalınan para ve altınların, A.Y'nin Ahbap Derneğine ilişkin suç örgütü soruşturmasında tutuklanan eşi M.A.Y. ile bağlantısının bulunup bulunmadığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.