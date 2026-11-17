https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/taninmamak-icin-yuzune-estetik-yaptirdi-ise-yaramadi-15-yil-hapis-cezasi-olan-firari-hukumlu-teknik-1110388858.html
Tanınmamak için yüzüne estetik yaptırdı, işe yaramadı: 15 yıl hapis cezası olan firari hükümlü teknik takiple yakalandı
Tanınmamak için yüzüne estetik yaptırdı, işe yaramadı: 15 yıl hapis cezası olan firari hükümlü teknik takiple yakalandı
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Mersin'de hakkında hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 15 yıl 9 hapis cezası olan hükümlü sürekli ev değiştirerek polisten kaçmayı denedi. Polisin teknik... 17.11.2026, Sputnik Türkiye
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Mersin'de kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalanmamak için estetik yaptırdı. Ancak polis detaylı takip ile hükümlüyü yakaladı.Dolandırıcılık ve hırsızlıktan aranıyorduİl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "dolandırıcılık" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 101 dosya bulunan ve 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.B'nin yakalanmasına yönelik çok yönlü çalışma yürüttü.Yüzüne estetik yaptırdıEkipler, firari hükümlünün sık sık başkaları adına kiralanan dairelerde saklandığını ve tanınmamak için yüzünden estetik operasyon geçirdiğini tespit etti.Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, R.B'nin kız arkadaşı olan yabancı uyruklu A.M'nin adresini belirledi.İkamete operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.Öte yandan, A.M. hakkında "suçluyu kayırma" suçundan işlem yapıldığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/burun-estetigi-sonrasi-olumde-yeni-gelisme-doktora-sorusturma-izni-1110159947.html
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Tanınmamak için yüzüne estetik yaptırdı, işe yaramadı: 15 yıl hapis cezası olan firari hükümlü teknik takiple yakalandı
09:56 17.11.2026 (güncellendi: 10:02 17.11.2026)
Mersin'de hakkında hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 15 yıl 9 hapis cezası olan hükümlü sürekli ev değiştirerek polisten kaçmayı denedi. Polisin teknik takibinden kaçamayan firari kız arkadaşının evinde yakalandı.
Mersin'de kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü
yakalanmamak için estetik yaptırdı. Ancak polis detaylı takip ile hükümlüyü yakaladı.
Dolandırıcılık ve hırsızlıktan aranıyordu
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "dolandırıcılık" ve "hırsızlık
" suçlarından hakkında 101 dosya bulunan ve 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.B'nin yakalanmasına yönelik çok yönlü çalışma yürüttü.
Ekipler, firari hükümlünün sık sık başkaları adına kiralanan dairelerde saklandığını ve tanınmamak için yüzünden estetik operasyon geçirdiğini tespit etti.
Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, R.B'nin kız arkadaşı olan yabancı uyruklu A.M'nin adresini belirledi.
İkamete operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.
Öte yandan, A.M. hakkında "suçluyu kayırma" suçundan işlem yapıldığı bildirildi.