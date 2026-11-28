https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/istanbullular-yarina-dikkat-sicakliklar-dusuyor-kar-geliyor-mu-1110658638.html

İstanbullular yarına dikkat: Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor mu?

İstanbullular yarına dikkat: Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor mu?

Sputnik Türkiye

Türkiye, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. İstanbul için de uyarı yapılırken yarın yüksek kesimlerde karla... 28.11.2026, Sputnik Türkiye

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Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi İstanbul'da yarından itibaren görülmeye başlayacak. AKOM ve Valilik hava sıcaklıklarının düşeceğini belirtirken, İstanbul için karla karışık yağmur uyarısı yapıldı.Pazar gününe dikkat İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizin 29 Kasım 2026 Pazar günü Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına gireceği ve hafta boyunca soğuk havanın etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının, pazartesi günü hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor." denildi.Karla karışık yağmur geliyorYeni haftada görülecek yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur şeklinde olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, rüzgarın il genelinde kuzey yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesinin, yer yer ise saatte 70 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.29 Kasım-2 Aralık tarihlerinde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının paylaşıldığı açıklamada, 29 Kasım Pazar günü 9-10 derece hissedilecek sıcaklık değerlerinin 30 Kasım Pazartesi günü 4-5 dereceye düşeceği, 1 Aralık Salı günü 3-6 derece, 2 Aralık Çarşamba günü de 3-5 derece olacağı tahmin edildi.Valiliğin buzlanma ve don riskine dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulunduğu açıklamada, ani sıcaklık düşüşüne bağlı olarak özellikle yüksek kesimlerde beklenen buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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