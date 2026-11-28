https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/istanbulda-x-corpa-siber-saldiri-iddiasi-4-supheli-gozaltina-alindi-1110656483.html
İstanbul'da X Corp.'a siber saldırı iddiası: 4 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da X Corp.'a siber saldırı iddiası: 4 şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
X Corp.'un altyapı ve sunucularına yönelik saldırılar düzenleyerek aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın kabine üyelerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin... 28.11.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, ABD merkezli teknoloji şirketi X Corp.'un şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.Soruşturmada, bazı şüphelilerin Türkiye üzerinden kurdukları bilişim sistemleri aracılığıyla şirketin altyapısına ve sunucularına yönelik siber saldırılar gerçekleştirdiği belirlendi.'Çok sayıda kişi ve kurumun hesabının ele geçirildi'Soruşturma kapsamında, saldırılarla ABD'deki siyasi liderler, üst düzey yöneticiler, şirketler, markalar, haber ağları, görevdeki Kongre üyeleri ve kolluk kuvvetlerinin hesaplarının ele geçirildiği iddiaları incelendi.Ele geçirildiği öne sürülen hesaplar arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın kabine üyeleri, gri rozetli hükümet hesapları, şirketin ticari ortakları ve TBMM'de görevli bir milletvekilinin hesabı da yer aldı.Yürütülen incelemeler sonucunda, söz konusu eylemlerde bulunduğu değerlendirilen 4 şüpheli tespit edildi.Şüphelilerin yakalanması ve suç unsuru taşıdığı değerlendirilen dijital materyallerin ele geçirilmesi amacıyla ikametlerinde arama yapıldı ve el koyma tedbiri uygulandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/alihan-kuris-cikar-amacli-suc-orgutu-sorusturmasi-18-kisi-tutuklandi-1110653507.html
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donald trump, i̇stanbul, abd
İstanbul'da X Corp.'a siber saldırı iddiası: 4 şüpheli gözaltına alındı
X Corp.'un altyapı ve sunucularına yönelik saldırılar düzenleyerek aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın kabine üyelerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin hesabını ele geçirdikleri öne sürülen 4 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, ABD merkezli teknoloji şirketi X Corp.'un şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturmada, bazı şüphelilerin Türkiye üzerinden kurdukları bilişim sistemleri aracılığıyla şirketin altyapısına ve sunucularına yönelik siber saldırılar gerçekleştirdiği belirlendi.
'Çok sayıda kişi ve kurumun hesabının ele geçirildi'
Soruşturma kapsamında, saldırılarla ABD'deki siyasi liderler, üst düzey yöneticiler, şirketler, markalar, haber ağları, görevdeki Kongre üyeleri ve kolluk kuvvetlerinin hesaplarının ele geçirildiği iddiaları incelendi.
Ele geçirildiği öne sürülen hesaplar arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın kabine üyeleri, gri rozetli hükümet hesapları, şirketin ticari ortakları ve TBMM'de görevli bir milletvekilinin hesabı da yer aldı.
Yürütülen incelemeler sonucunda, söz konusu eylemlerde bulunduğu değerlendirilen 4 şüpheli tespit edildi.
Şüphelilerin yakalanması ve suç unsuru taşıdığı değerlendirilen dijital materyallerin ele geçirilmesi amacıyla ikametlerinde arama yapıldı ve el koyma tedbiri uygulandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.