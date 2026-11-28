https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/alihan-kuris-cikar-amacli-suc-orgutu-sorusturmasi-18-kisi-tutuklandi-1110653507.html

Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması: 18 kişi tutuklandı

Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması: 18 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Ankara'da 'Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 18'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol... 28.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-28T00:44+0300

2026-11-28T00:44+0300

2026-11-28T00:44+0300

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturması kapsamında 28 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.Düzenlenen operasyonda şüphelilerden 22'si yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.100 milyar lirayı aşan para çıkışıKamuoyunda 'Süleymancılar cemaati' olarak bilinen yapılanmanın lideri Alihan Kuriş ve beraberindeki isimlere yönelik soruşturma, MASAK raporları ve 2016'dan bu yana sürdürülen mali incelemeler doğrultusunda 13 Ağustos 2026'da düzenlenen operasyonla gündeme geldi. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, kara para aklamak ve kamu zararına dolandırıcılık suçlamaları yöneltildi.Soruşturma dosyasında, 2020 sonrasında bazı şirketlerin işlem hacimlerinde olağan dışı artışlar, kayıt dışı nakit girişleri, sahte fatura düzenlenmesi ve yüksek tutarlı vergi iadeleri gibi bulgular yer aldı. Ayrıca yurt dışına 100 milyar lirayı aşan para transferi yapıldığı ve Almanya'nın Köln kentinde 70 milyon dolarlık bir merkez kurulduğu iddia edildi.17 ilde eş zamanlı operasyonAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 13 Ağustos 2026'da 17 ilde 123 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden, aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi, 16 Ağustos'ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Milyonlarca dolarlık çek ve külçe altınSoruşturma kapsamında gerçekleştirilen aramalarda Alihan Kuriş'in kasasında 3 milyon dolarlık çek ile 27.5 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası bulundu. Firari şüpheli Hilmi Tuna Kuriş'in adresinde ise kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın ele geçirildi.

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alihan kuriş, ankara, operasyon, ortak operasyon, polis, polis memuru, polis baskını