https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/istanbul-valiligi-saat-vererek-uyardi-6-ilce-icin-alarm-verdi-1110661269.html

İstanbul Valiliği saat vererek uyardı: 6 ilçe için alarm verdi

İstanbul Valiliği saat vererek uyardı: 6 ilçe için alarm verdi

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği gece saatlerinden itibaren kentte sağanak yağışın etkili olacağını belirterek uyardı. 28.11.2026, Sputnik Türkiye

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İstanbul'da etkili olması beklenen sağanak yağış için valilik saat vererek uyardı. Yağışların gece geç saatlerden itibaren etkili olacağı belirtilirken Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de kuvvetli olmasının beklendiğini duyurdu. Kent genelinde şiddetli rüzgarın salı gününe kadar sürmesi bekleniyor. 1 Aralık salı gününe kadar fırtına sürecekValiliğin yaptığı açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, kentte havanın parçalı ve çok bulutlu, gece ilk saatlerden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.Yağışların Karadeniz kıyı kesimlerinde, Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de kuvvetli olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, "İlimiz genelinde rüzgarın, bu akşam saatlerinden 1 Aralık Salı günü öğle saatlerine kadar kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.Paylaşımda, kuvvetli yağış ve fırtınanın oluşturabileceği sel, ani sel, su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/istanbul-valiliginden-soguk-hava-uyarisi-karla-karisik-yagmur-geliyor-1110646922.html

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