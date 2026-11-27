https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/istanbul-valiliginden-soguk-hava-uyarisi-karla-karisik-yagmur-geliyor-1110646922.html

İstanbul Valiliği'nden soğuk hava uyarısı: Karla karışık yağmur geliyor

İstanbul Valiliği'nden soğuk hava uyarısı: Karla karışık yağmur geliyor

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, kentin 29 Kasım Pazar gününden itibaren Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini duyurdu... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T18:39+0300

2026-11-27T18:39+0300

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İstanbul Valiliği, kentte hava sıcaklıklarının 29 Kasım Pazar gününden itibaren düşeceğini, soğuk ve yağışlı havanın hafta boyunca etkisini sürdüreceğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.Kent genelinde kuzey yönlerden esecek rüzgarın ise yer yer saatte 70 kilometre hızla fırtınaya ulaşacağı tahmin ediliyor.Soğuk hava Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecekİstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, soğuk havanın pazar günü kente ulaşacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:“Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, ilimizin 29 Kasım 2026 Pazar günü Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına gireceği ve hafta boyunca soğuk havanın etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, pazartesi günü hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.”Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyorValiliğin açıklamasına göre İstanbul'daki yağışların genel olarak yağmur, kentin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.Rüzgarın il genelinde kuzey yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yer yer hızını artırarak saatte 70 kilometreye ulaşması ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.İstanbul'da sıcaklık 3 dereceye kadar düşecekValilik, 29 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini de paylaştı.29 Kasım Pazar günü 9-10 derece olması beklenen sıcaklıkların, 30 Kasım Pazartesi günü 4-5 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.Sıcaklıkların 1 Aralık Salı günü 3-6 derece, 2 Aralık Çarşamba günü ise 3-5 derece arasında seyretmesi bekleniyor.Valilikten buzlanma ve don uyarısıİstanbul Valiliği, ani sıcaklık düşüşünün beraberinde getirebileceği buzlanma ve don riskine de dikkat çekti.Özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayının beklendiği belirtilerek, vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/meteorolojiden-yeni-uyari-kar-istanbulun-yani-basina-geliyor-1110642818.html

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