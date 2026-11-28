https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/iran-hurmuz-bogazi-ve-umman-kiyilari-yakinlarinda-2-petrol-tankeri-deniz-mayinina-carpti-1110655810.html

İran: Hürmüz Boğazı ve Umman kıyıları yakınlarında 2 petrol tankeri deniz mayınına çarptı

İran: Hürmüz Boğazı ve Umman kıyıları yakınlarında 2 petrol tankeri deniz mayınına çarptı

Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda ve Umman kıyıları yakınlarında 2 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak patladığını duyurdu... 28.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-28T09:34+0300

2026-11-28T09:34+0300

2026-11-28T09:34+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

ortadoğu

hürmüz boğazı

umman

i̇ran

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda ve Umman kıyıları yakınlarında 2 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarptığını açıkladı.Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde iki petrol tankerinin farklı noktalarda deniz mayınlarına çarptığı belirtildi.Tankerlerden birinin Umman kıyısındaki bir limandan ayrılmaya çalışırken, diğerinin ise Hürmüz Boğazı'nın doğusunda izin verilmeyen bir güzergahı kullanarak gizlice geçiş yapmaya çalıştığı sırada mayına çarptığı aktarıldı.Açıklamada, her iki tankerde de mayınlara çarpmanın ardından patlamalar meydana geldiği ve gemilerde yangın çıktığı bildirildi.Hürmüz Boğazı'nda gemilere yönelik saldırılar sürüyorABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın ardından Tahran yönetimi, 2 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nı kapatmıştı. ABD ise Hürmüz Boğazı'nı kapatan İran'a yönelik 13 Nisan'da deniz ablukası başlatmıştı.İran, belirlediği güzergah dışında izinsiz geçiş yapan gemileri hedef alacağını duyurmuştu.İngiltere Deniz Ticaret Örgütünün verilerine göre, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaştan bu yana Hürmüz Boğazı ve çevresinde 140'tan fazla gemi saldırılara hedef oldu.ABD, İran ablukasını aşmaya çalışan ticari gemiyi vurduÖte yandan ABD ordusu, cuma günü yaptığı açıklamada, İran'a yönelik deniz ablukasını aşmaya çalışan ticari bir gemiyi etkisiz hale getirdiğini duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, Palau bayraklı M/V Pacific Archer adlı geminin perşembe günü İran'ın Bender Abbas Limanı'ndan ayrılmasının ardından Umman Körfezi'nde ABD askeri uçakları tarafından hedef alındığı belirtildi.Açıklamaya göre, askeri uçakların hassas güdümlü mühimmatla geminin kıç bölümünü vurması sonucu geminin tahrik sistemi devre dışı kaldı. Sivil mürettebatın ise saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirildi.Öte yandan İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutacağını ve ABD ablukasını kıracağını söyledi. İran devlet medyasına göre Muhbir, "Hürmüz Boğazı yeniden açılmayacak, ablukanın sürmesine de izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Şehram İrani de devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD ablukasını aşmaya yönelik girişimlerin sürdüğünü belirterek limanların faaliyetlerine devam ettiğini ve deniz refakatinin gerçekleştirildiğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/iran-iki-super-tanker-hurmuz-bogazinda-mayina-carparak-alev-aldi-1110466122.html

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