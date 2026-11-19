https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/iran-iki-super-tanker-hurmuz-bogazinda-mayina-carparak-alev-aldi-1110466122.html

İran: İki süper tanker Hürmüz Boğazı'nda mayına çarparak alev aldı

İran: İki süper tanker Hürmüz Boğazı'nda mayına çarparak alev aldı

Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nda belirlenen güzergahın dışında seyreden iki süper tankerin deniz mayınlarına çarparak alev... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T16:09+0300

2026-11-19T16:09+0300

2026-11-19T16:09+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

ortadoğu

hürmüz boğazı

i̇ran

abd

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İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, İran'ın belirlediği güzergaha alternatif rotayı kullanan iki süper tankerin, ABD savaş uçaklarının desteğiyle Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışırken deniz mayınlarına çarptığı belirtildi.Mayına çarpan tankerlerde patlamalar meydana geldiği ve yangın çıktığı aktarılan açıklamada, gemilerin toplam 4 milyondan fazla ham petrol taşıdığı kaydedildi.İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda belirlenen güzergahların dışında geçiş yapmaya çalışan ve ABD ordusuyla işbirliği içinde hareket eden gemilere müdahale edileceği tehdidini yineledi.İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlamasının ardından 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmıştı.Tahran yönetimi, belirlediği güzergah dışında geçiş yapmaya çalışan gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunurken, 28 Şubat'ta başlayan savaştan bu yana 140'tan fazla gemiyi hedef aldığını açıklamıştı.İran, bazı gemilerin de "izinsiz güzergah" üzerinde deniz mayınlarına çarparak hasar gördüğünü belirtiyor.UKMTO: Umman açıklarında bir tanker saldırıya uğradıİngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) dün gece yaptığı açıklamada, Umman'ın Hasab kentinin 6 deniz mili kuzeyinde bir tankerin saldırıya uğradığını duyurdu.UKMTO'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yönünde seyreden tankerin makine dairesinin bilinmeyen bir cisimle vurulduğu belirtildi.Mürettebatın durumunun iyi olduğu ve güvende bulunduğu kaydedilen açıklamada, gemideki hasarın boyutunun ve olayın çevresel etkilerinin henüz bilinmediği ifade edildi.Yetkililerin olayla ilgili incelemelerini sürdürdüğü aktarılan açıklamada, bölgeden geçecek gemilere dikkatli olmaları ve şüpheli durumları UKMTO'ya bildirmeleri çağrısı yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/irandan-abdye-uyari-saldirilara-daha-sert-karsilik-verecegiz-1110428882.html

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