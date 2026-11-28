https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/iran-abd-ve-israile-karsi-241-iddianame-hazirlandigini-duyurdu-1110656687.html

İran, ABD ve İsrail'e karşı 241 iddianame hazırlandığını duyurdu

İran, ABD ve İsrail'e karşı 241 iddianame hazırlandığını duyurdu

Sputnik Türkiye

İran, ABD ve İsrail'in ülkeye yönelik eylemleri nedeniyle bugüne kadar 241 iddianame düzenlendiğini ve dosyaların ceza mahkemelerine gönderildiğini açıkladı. 28.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-28T10:52+0300

2026-11-28T10:52+0300

2026-11-28T10:52+0300

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i̇srail

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İran, ABD ve İsrail'in ülkeye yönelik eylemlerine ilişkin bugüne kadar 241 iddianame hazırlandığını bildirdi.İran'da yayın yapan Öğrenci Haber Ağı'nın (SNN) haberine göre, İran İnsan Hakları Merkezi Sekreteri ve Yargı Erki Başkanı'nın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı Nasır Sirac, söz konusu suçlara ilişkin davaların takibi için ilgili kurumlarla koordinasyon yürütüldüğünü belirtti.Sirac, bu kapsamda delil ve belgelerin toplandığını, elde edilen materyallerin ilgili adli makamlara iletildiğini kaydetti.ABD ve İsrail'in İran'a karşı işlediği öne sürülen suçlara ilişkin savcılık tarafından bugüne kadar 241 iddianame hazırlandığını belirten Sirac, şu ifadeleri kullandı:İran'dan hukuki süreçlerin sürdürülmesi mesajıİnsan Hakları Genel Merkezi'nin hukuki süreçlerin ilerletilmesi için hazır olduğunu vurgulayan Sirac, toplanan belge ve kanıtların yasal işlem başlatılması ve mağdurların taleplerinin ulusal ve uluslararası platformlarda gündeme getirilmesi amacıyla kullanılacağını ifade etti.Terör mağdurlarının zamanla unutulmaması gerektiğini dile getiren Sirac, eylemleri gerçekleştiren veya destekleyen kişilerin sorumluluktan muaf olduklarını düşünmemeleri gerektiğini kaydetti.

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