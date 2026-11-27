https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/cekya-basbakani-babis-ab-zirvesinde-tansiyon-yukseldi-uzlasma-cikmadi-1110645672.html

Çekya Başbakanı Babiş: AB zirvesinde tansiyon yükseldi, uzlaşma çıkmadı

Çekya Başbakanı Babiş: AB zirvesinde tansiyon yükseldi, uzlaşma çıkmadı

Sputnik Türkiye

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, AB’nin çok yıllı bütçesine ilişkin görüşmelerin gergin geçtiğini ve anlaşma sağlanamadığını söyledi. 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T17:43+0300

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Çek haber ajansı ÇTK’nın aktardığına göre Babiş, olağanüstü AB zirvesinin ardından yaptığı açıklamada “Hiçbir konuda anlaşamadık” dedi. Mevcut taslağın Çekya için kabul edilemez olduğunu belirten Babiş, ülkesinin mevcut döneme kıyasla 3.2 milyar avro daha az kaynak alacağını, Avrupa Birliği Konseyinin yeni bir teklif sunabileceğini söyledi.Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, görüşmelerin bütçenin toplam büyüklüğü, kaynakların harcama kalemlerine dağılımı ve AB’nin yeni öz kaynaklarına ilişkin dengeli bir paket üzerinde yoğunlaştığını belirtti. Bazı üyeler bütçenin daha da küçültülmesini isterken çoğunluk ek kesintilere karşı çıktı.Ukrayna’ya 45 milyar avro ek kaynak ayrılması da 27 üyenin 24’ünün desteğine rağmen kabul edilmedi. Bulgaristan yalnızca askeri olmayan harcamalara onay verdi.Almanya Başbakanı Friedrich Merz, görüş ayrılıkları nedeniyle istişarelerin 17 Aralık’a ertelendiğini açıkladı.

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