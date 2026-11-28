https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/ev-sahipleri-dikkat-son-gun-pazartesi-1110659600.html
Ev sahipleri dikkat: Son gün pazartesi
Ev sahipleri dikkat: Son gün pazartesi
Sputnik Türkiye
2026 yılı emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinde son gün 30 Kasım Pazartesi. Ödeme yapmayanlar faiz ödeyecek. 28.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-28T14:07+0300
2026-11-28T14:07+0300
2026-11-28T14:07+0300
ekonomi̇
emlak vergisi
emlak
pazartesi
emlak vergisi ikinci taksidi
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2026 yılına ait emlak vergisinin ikinci taksiti için son ödeme günü 30 Kasım Pazartesi olarak açıklandı. Belirlenen tarihe kadar ödeme yapmayan mülk sahipleri gecikme zammıyla karşılaşacak.Emlak vergisinde gecikme faizi ne kadar?30 Kasım Pazartesi gününe kadar yatırılmayan vergi tutarlarına aylık yüzde 3,7 oranında gecikme zammı yansıtılacak. Gecikme süresinin bir aydan kısa olması durumunda ise ceza tutarı günlük bazda hesaplanarak borca eklenecek.Emlak vergisi nereden ödenebilir?Mükellefler, emlak vergisi borçlarını taşınmazlarının bağlı bulunduğu belediyelerin veznelerine giderek ödeyebiliyor. Belediyelerin sunduğu dijital hizmetler de ödeme için alternatif oluşturuyor. İlgili belediyenin altyapısına bağlı olarak e-belediye sistemi, e-Devlet ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da işlem gerçekleştirilebiliyor. Ancak ödeme yapmadan önce kullanılabilir kanalların ve mevcut borç tutarının belediyeden teyit edilmesi önem taşıyor.Son günlerde yoğunluk yaşanmaması adına bazı belediyeler 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günleri de veznelerini açık tutacak. Hafta sonu vezneleri kullanacak vatandaşların çalışma saatlerini ilgili belediyenin resmî internet sayfasından kontrol etmesi gerekiyor.Kimler emlak vergisi ödemeyecek?Türkiye'de brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip olan vatandaşlar, belirli şartları taşımaları halinde emlak vergisi ödemekten muaf tutuluyor. Uygulamadan ev kadınları, işsizler, emekliler, engelliler, gaziler ve şehitlerin dul ve yetimleri yararlanabiliyor.Muafiyet hakkından yararlanmak isteyenlerin gelir durumuna ilişkin koşulları da karşılaması gerekiyor. Buna göre hiçbir geliri bulunmadığını belgeleyenler ile yalnızca emekli, dul veya yetim aylığı alanlar kapsama giriyor. Ayrıca 2025 yılında mevduat faizi, temettü ve benzeri menkul sermaye gelirlerinin toplamının 330 bin lirayı aşmaması şartı aranıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/2027-zamlari-belli-oluyor-pasaport-ehliyet-ve-trafik-cezalari-1110544548.html
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emlak vergisi, emlak, pazartesi, emlak vergisi ikinci taksidi
emlak vergisi, emlak, pazartesi, emlak vergisi ikinci taksidi
Ev sahipleri dikkat: Son gün pazartesi
2026 yılı emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinde son gün 30 Kasım Pazartesi. Ödeme yapmayanlar faiz ödeyecek.
2026 yılına ait emlak vergisinin ikinci taksiti için son ödeme günü 30 Kasım Pazartesi olarak açıklandı. Belirlenen tarihe kadar ödeme yapmayan mülk sahipleri gecikme zammıyla karşılaşacak.
Emlak vergisinde gecikme faizi ne kadar?
30 Kasım Pazartesi gününe kadar yatırılmayan vergi tutarlarına aylık yüzde 3,7 oranında gecikme zammı yansıtılacak. Gecikme süresinin bir aydan kısa olması durumunda ise ceza tutarı günlük bazda hesaplanarak borca eklenecek.
Emlak vergisi nereden ödenebilir?
Mükellefler, emlak vergisi borçlarını taşınmazlarının bağlı bulunduğu belediyelerin veznelerine giderek ödeyebiliyor. Belediyelerin sunduğu dijital hizmetler de ödeme için alternatif oluşturuyor. İlgili belediyenin altyapısına bağlı olarak e-belediye sistemi, e-Devlet ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da işlem gerçekleştirilebiliyor. Ancak ödeme yapmadan önce kullanılabilir kanalların ve mevcut borç tutarının belediyeden teyit edilmesi önem taşıyor.
Son günlerde yoğunluk yaşanmaması adına bazı belediyeler 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günleri de veznelerini açık tutacak. Hafta sonu vezneleri kullanacak vatandaşların çalışma saatlerini ilgili belediyenin resmî internet sayfasından kontrol etmesi gerekiyor.
Kimler emlak vergisi ödemeyecek?
Türkiye'de brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip olan vatandaşlar, belirli şartları taşımaları halinde emlak vergisi ödemekten muaf tutuluyor. Uygulamadan ev kadınları, işsizler, emekliler, engelliler, gaziler ve şehitlerin dul ve yetimleri yararlanabiliyor.
Muafiyet hakkından yararlanmak isteyenlerin gelir durumuna ilişkin koşulları da karşılaması gerekiyor. Buna göre hiçbir geliri bulunmadığını belgeleyenler ile yalnızca emekli, dul veya yetim aylığı alanlar kapsama giriyor. Ayrıca 2025 yılında mevduat faizi, temettü ve benzeri menkul sermaye gelirlerinin toplamının 330 bin lirayı aşmaması şartı aranıyor.