https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/abd-baskani-trump-fener-patrigi-ile-gorustu-bartholomeostan-zulum-iddiasi-1099411210.html

ABD Başkanı Trump, Fener Patriği ile görüştü: Bartholomeos'tan 'zulüm' iddiası

ABD Başkanı Trump, Fener Patriği ile görüştü: Bartholomeos'tan 'zulüm' iddiası

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği resmi görüşmenin ardından basına konuşan Fener Rum Patriği Bartholomeos, Oval Ofis’te ele alınan konular arasında... 16.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-16T16:46+0300

2025-09-16T16:46+0300

2025-09-16T16:46+0300

dünya

bartholomeos

fener rum patriği bartholomeos

patrik bartholomeos

ukrayna

heybeliada ruhban okulu

fener rum patrikhanesi

ukrayna ortodoks kilisesi

roma

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099412407_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_5d8d0b2e0e2007e3404df1ee30b4a1e4.jpg

Fener Rum Patriği Bartholomeos, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.Fener Rum Patrikhnanesi'den yapılan açıklamada, Trump ile Bartholomeos arasındaki görüşmede Heybeliada Ruhban Okulu, Ukrayna krizi ve Fener Rum Patrikhanesi'nin 'ekümenik' iddasının korunmasına yönelik çabaların konu edildiği dile getirildi.Bartholomeos'tan 'zulüm' iddiasıGörüşmeye ilişkin Bartholomeos tarafından yapılan açıklmada şu cümleler kaydedildi:Görüşmede ayrıca Heybeliada Ruhban Okulu, Türkiye ve Orta Doğu’daki Hristiyanların durumu, Ukrayna’daki gelişmeler ve süregelen dinler arası diyalogun yanı sıra, bu yıl İznik’te Birinci Konsil’in 1700. yıldönümünü kutlamak üzere Fener Rum Patriği ile birlikte Türkiye’yi ziyaret etmesi planlanan Papa Leo'nun yaklaşan ziyaretinin de gündeme geldiği belirtildi.'Trump, Heybeliada Ruhban Okulu'nu gündeme getirecek'Söz konusu bu görüşme Yunan basınında geniş yer buldu. Yunan basınında yer alan iddialarda, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde Heybeliada Ruhban Okulu konusunu gündeme getirmek üzere yardımcılarına bir bilgi notu hazırlamalarını istediği öne sürüldü.Yunan basını, söz konusu bu jestin Patrikhane açısından yalnızca 'ruhani ve tarihi' rolünün tanınması değil, aynı zamanda jeopolitik ağırlığının da kabulü anlamına geldiği değerlendirmesinde bulundu.Bartholomeos, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ruhban okulu konusuna değinerek şunları söyledi: 'Türkiye'de çok az kaldık'Fener Rum Patriği Bartholomeos görüşmede ayrıca Orta Doğu’daki ve özellikle Türkiye’deki Hristiyanların durumunun geniş yer bulduğunu dile getirdi.Görüşmeye ilişkin detayları aktaran Bartholomeos şu cümleleri kaydetti:Bartholomeos görüşmede ayrıca Patrikhane'nin yaşadığımız zorlukları anlattığının altını çizdi.Bartholomeos ayrıca Orta Doğu hakkında ise Trump’a, “Bir zamanlar Hristiyanlığın beşiği olan Orta Doğu ve Kutsal Topraklar’da Hristiyan nüfusu azalıyor" dediğini ve bu konuya dikkatini çekmesini istediğini belirtti.Ukrayna'daki kilise krizi gündeme geldiPatrik Bartholomeos ayrıca söz konusu görüşmede, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne Fener Rum Patrikhanesi tarafından verilen otosefali kararının da görüşüldüğünü dile getirdi.Bartholomeos, Patrikhane'nin Ukrayna’ya olan ilgisini de dile getirerek şu cümleleri kaydetti:Bartholomeos, Trump’ın bu konuya ilgi gösterdiğini belirterek, Trump’ın “Yani, bunu siz yaptınız” dediğini aktardı ve Patrikhane'nin kararına duyduğu takdiri ifade ettiğini öne sürdü.Rus Ortodoks Kilisesi, Fener Rum Patrikhanesi'nin Ukrayna'daki kiliseye otosefali verme kararını 'kanonik ihlal' olarak tanımlamıştı. O dönem Rusya Ortodoks Kilisesi Dış İlişkiler Başkanı Metropolit Hilarion, İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Ortodoks dünyasında bölünmeye yol açan eylemlerini Rus Ortodoks Kilisesi için ‘en büyük meydan okuma’ olarak nitelendirmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Ukrayna için otosefali macerasının Washington tarafından başlatıldığını söylemişti.Lavrov açıklamasında, "Ukrayna Kilisesi'ne otosefali verilmesi macerası, şimdi yerel Ortodoks kiliselerini yeni yapıyı tanımaya zorlamaya çalışan Washington tarafından başlatıldı. Bu, kilisenin işlerine saygısız ve en kaba müdahaledir. Diplomatik uygulamaların ve uluslararası hukukun kurallarına aykırıdır. Bu durum üzücüdür" cümlerini kaydetmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Fener Rum Patriği Bartholomeos’un Ukrayna’daki otosefali konusundaki başlıca motivasyonlarının para ve ABD’nin yönlendirmesi olduğunu belirtmişti.Putin açıklamasında şu cümleleri kaydetmişti:Roma ile diyalog vurgusuPatrik Bartholomeos ayrıca Roma ile yürütülen teolojik diyaloğa da değinerek, bu meselesin 'özellikle başarılı' olduğunu vurguladı.Bartholomeos açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'Çok sıcak bir atmosferdi'Bartholomeos, ABD'de 'çok sıcak' karşılandığını belirterek Amerika’daki Yunan diasporasıyla ve özellikle yüksek devlet görevlerinde bulunan başarılı bireylerle ilgili gururunu ve takdirini dile getirdi. Bartholomeos açıklamasında, “Amerika’daki Yunan diasporasıyla övündüm" cümlesini kaydetti. Trump ile Bartholomeos arasındaki toplantıya Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan’ın istihbarat danışma kurulundan Reince Priebus ve bilim danışmanı Michael Kratsios da katıldı. Toplantıya ilişkin izlenimlerini aktaran Bartholomeos, “Çok sıcak bir atmosfer vardı. Başkan bizi samimiyet ve saygıyla karşıladı. Toplantıya katılan Başkan Yardımcısı da özellikle sıcak davrandı” dedi. Bartholomeos'un Türkiye’nin ABD Büyükelçisi Sedat Önal’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliklere ve Yunanistan’ın ABD Büyükelçisi Ekaterini Nassika’nın onuruna verdiği öğle yemeğine katıldığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/zelenskiy-ekumenik-oldugunu-iddia-etmisti-bartholomeos-tepki-olarak-sumela-manastirindaki-ayine-1087144586.html

ukrayna

abd

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bartholomeos, fener rum patriği bartholomeos, patrik bartholomeos, ukrayna, heybeliada ruhban okulu, fener rum patrikhanesi, ukrayna ortodoks kilisesi, roma, abd, donald trump, rusya, sergey lavrov, vladimir putin