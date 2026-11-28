https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/bu-duygulari-yasiyorsaniz-dikkat-tembellik-ya-da-sorumsuzluk-mu-yoksa-anhedoni-mi-1110402021.html
Bu duyguları yaşıyorsanız dikkat: Tembellik ya da sorumsuzluk mu? Yoksa 'anhedoni' mi?
Bu duyguları yaşıyorsanız dikkat: Tembellik ya da sorumsuzluk mu? Yoksa 'anhedoni' mi?
Sputnik Türkiye
Kişinin daha önce keyif aldığı, kendisini mutlu eden veya heyecanlandıran şeylerden eskisi kadar zevk alamaması durumu olarak adlandırılan 'anhedoni' günümüzde... 28.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-28T14:09+0300
2026-11-28T14:09+0300
2026-11-28T14:09+0300
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Hiçbir şeyden eskisi kadar keyif almıyor musunuz? Sık sık hayatım sürekli aynı şeyleri yaparak geçiyor düşünceniz var mı? Beni heyecanlandıran hiçbir şey kalmadı diye mi hissediyorsunuz? Çevrenizdekilerden sürekli 'biraz çaba göster', 'her şeyin var neden mutlu olmuyorsun' gibi sözler mi duyuyorsunuz. Yalnız değilsiniz....Belki de 'Anhedoni' yaşıyorsunuz. Peki Anhedoni nedir? Giderek artıyor mu? Her keyifsizlik veya isteksizlik hali anhedoni olarak mı değerlendirilmeli? Anhedoni hangi nedenlerle ortaya çıkar? Günlük yaşamı nasıl etkiler, nasıl teşhis ve tedavi edilmeli? Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Erman Şentürk, bütün bu soruların yanıtlarını Sputnik Türkiye için yanıtladı. Anhedoni nedir? Her isteksizlik hali anhedoni midir?Anhedonin,' kişinin daha önce keyif aldığı, kendisini mutlu eden veya heyecanlandıran etkinliklerden artık eskisi kadar zevk alamaması durumu' olarak ifade ediliyor. Peki her keyifsizlik ve isteksizlik hali anhedoni midir? Bu sorunun yanıtını Doç. Dr. Şentürk şöyle yanıtlıyor: Anhedoni en çok kimleri etkiliyor? Kadınları mı yaşlıları mı yoksa gençleri mi?Anhedoni'nin her yaş grubunda görülebileceğini bu nedenle belirli bir yaş grubunun ya da belirli bir cinsiyetin sorunu olduğunun söylenemeyeceğinin altını çizen Doç. Dr. Şentürk bazı noktaların ise altını çiziyor: ❗ Özellikle ergenlik ve genç yetişkinlik döneminde kimlik gelişimi, akademik başarı beklentileri, iş bulma kaygısı, ekonomik bağımsızlık kazanma çabası, sosyal ilişkiler ve geleceğe yönelik belirsizlikler önemli stres kaynakları oluşturabiliyor. Gençlerde bazen mutsuzluktan çok isteksizlik, motivasyon kaybı, sosyal geri çekilme ve geleceğe karşı heyecan duyamama gibi belirtilerle karşılaşabiliyoruz. Bu durum çevreleri tarafından kolaylıkla tembellik veya sorumsuzluk olarak yorumlanabiliyor.❗Ancak ileri yaşlarda da anhedoni önemli bir sorun. Özellikle yalnızlık, eş veya yakın kaybı, kronik hastalıklar, fiziksel hareketliliğin azalması ve sosyal yaşamın daralması yaşlı bireylerde keyif kaybını artırabiliyor.Anhedoni nasıl fark edilir?'Anhedoniyi fark etmek her zaman kolay olmuyor. Çünkü çoğu kişi başlangıçta yaşadığı değişimi yoğun çalışma temposuna, yorgunluğa veya günlük hayatın stresine bağlıyor' diyen Doç. Dr. Şentürk, "Hatta bazen "Artık büyüdüm, eskisi gibi heyecanlanmıyorum" ya da "Herhalde hayat böyle bir şey" diyerek yaşadığı keyif kaybını normalleştirebiliyor. Burada üzerinde durulması gereken nokta, kişinin önceki hâline göre belirgin bir değişim yaşayıp yaşamadığıdır. Daha önce severek yaptığı şeylere karşı ilgisini kaybetmesi, güzel bir haber aldığında bile heyecanlanamaması, geleceğe yönelik planlar yapmaktan vazgeçmesi veya yakınlarıyla birlikteyken eskisi gibi mutlu hissedememesi önemli işaretler olabilir." diye konuştu. Tehlike çanları ne zaman çalar?Bu durumun iki haftadan fazla sürmesi, günün büyük bölümünde hissedilmesi ve kişinin sosyal, akademik veya mesleki yaşamını etkilemeye başladığı durumlarda profesyonel değerlendirme önerildiğini kaydeden Doç. Dr. Şentürk sözlerini şöyle sürdürdü: Modern hayat anhedoniyi tetikliyor mu?Doç. Dr. Şentürk, modern hayatın bazı özelliklerinin anhedoninin ortaya çıkmasını kolaylaştırabileceğini belirtirken bazı noktalara dikkat çekti: ✔ Günümüzde birçok insan sürekli bir şeylere yetişmeye, başarılı olmaya, üretken kalmaya ve kendisini geliştirmeye çalışıyor. Bir taraftan da sosyal medya aracılığıyla başkalarının hayatlarını sürekli takip ediyor, kendi yaşamını onlarla karşılaştırabiliyor. Bütün bunların içerisinde kişinin gerçekten ne istediğini, nelerden keyif aldığını ve kendisine neyin iyi geldiğini fark etmesi zorlaşabiliyor. Özellikle yoğun çalışma temposu, sosyal ilişkilerin yüzeyselleşmesi, yalnızlık, gelecek kaygısı ve dinlenmeye yeterince zaman ayrılamaması ruhsal iyilik hâlini olumsuz etkileyebiliyor.✔ Burada modern yaşamla ilgili dikkat çekici bir çelişki olduğunu düşünüyorum. Geçmişe kıyasla çok daha fazla eğlence seçeneğine, sosyal iletişim aracına ve farklı deneyimlere ulaşabiliyoruz. Ancak bu imkânlara sahip olmak, mutlaka daha fazla mutluluk veya yaşam doyumu hissettiğimiz anlamına gelmiyor. Üstelik anhedoniyi yalnızca hızlı yaşam temposunun veya dijitalleşmenin sonucu olarak görmek, depresyon gibi tedavi gerektiren psikiyatrik hastalıkların gözden kaçmasına da neden olabilir. Bu nedenle anhedoniyi modern insanın hastalığı olarak değil, modern yaşamın bazı koşullarıyla daha görünür hâle gelebilen, ancak çok daha geniş biyolojik, psikolojik ve sosyal nedenleri olan bir belirti olarak tanımlamayı tercih ederim.✔ Şunu vurgulamak isterim: İnsanların zaman zaman mutsuz, yorgun veya isteksiz hissetmesi yaşamın doğal bir parçasıdır. Her gün mutlu olmak veya sürekli heyecan duymak zorunda değiliz. Ancak kişinin yaşamında eskiden kendisine iyi gelen hemen hiçbir şeyden artık keyif alamaması ve bu durumun uzun süre devam etmesi, yalnızca günümüzün yaşam koşullarına bağlanarak göz ardı edilmemelidir.Anhedoni tedavi edilmezse ne olur?Anhedoninin uzun süre devam etmesinin kişinin yaşamının birçok alanını etkileyebileceğini anlatan Doç. Dr. Şentürk şunları kaydetti:
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anhedoni belirtileri , anhedoni nedir, anhedoni , psikolojik, psikolojik rahatsızlık, psikolojik destek
anhedoni belirtileri , anhedoni nedir, anhedoni , psikolojik, psikolojik rahatsızlık, psikolojik destek
Bu duyguları yaşıyorsanız dikkat: Tembellik ya da sorumsuzluk mu? Yoksa 'anhedoni' mi?
Özel
Kişinin daha önce keyif aldığı, kendisini mutlu eden veya heyecanlandıran şeylerden eskisi kadar zevk alamaması durumu olarak adlandırılan 'anhedoni' günümüzde birçok insanın hayatını olumsuz etkiliyor. Peki her mutsuzlukluk ve keyifsizlik anhedoni midir?
Hiçbir şeyden eskisi kadar keyif almıyor musunuz? Sık sık hayatım sürekli aynı şeyleri yaparak geçiyor düşünceniz var mı? Beni heyecanlandıran hiçbir şey kalmadı diye mi hissediyorsunuz? Çevrenizdekilerden sürekli 'biraz çaba göster', 'her şeyin var neden mutlu olmuyorsun' gibi sözler mi duyuyorsunuz. Yalnız değilsiniz....Belki de 'Anhedoni' yaşıyorsunuz. Peki Anhedoni nedir? Giderek artıyor mu? Her keyifsizlik veya isteksizlik hali anhedoni olarak mı değerlendirilmeli? Anhedoni hangi nedenlerle ortaya çıkar? Günlük yaşamı nasıl etkiler, nasıl teşhis ve tedavi edilmeli? Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Erman Şentürk, bütün bu soruların yanıtlarını Sputnik Türkiye için yanıtladı.
Anhedoni nedir? Her isteksizlik hali anhedoni midir?
Anhedonin,' kişinin daha önce keyif aldığı, kendisini mutlu eden veya heyecanlandıran etkinliklerden artık eskisi kadar zevk alamaması durumu' olarak ifade ediliyor. Peki her keyifsizlik ve isteksizlik hali anhedoni midir? Bu sorunun yanıtını Doç. Dr. Şentürk şöyle yanıtlıyor:
Günümüzde birçok insan 'Hiçbir şeyden eskisi kadar keyif almıyorum", "Hayatım sürekli aynı şeyleri yaparak geçiyor" veya "Beni heyecanlandıran hiçbir şey kalmadı" gibi ifadeler, anhedoniyle ilişkili olabilecek deneyimleri oldukça iyi anlatıyor. Ancak her keyifsizlik veya isteksizlik hâlini anhedoni olarak değerlendirmemek gerekiyor.
Anhedoninin ortaya çıkmasında biyolojik, psikolojik ve çevresel faktörler
birlikte rol oynuyor. Özellikle depresyon gibi psikiyatrik hastalıklar, uzun süreli stres, tükenmişlik, uyku bozuklukları, sosyal izolasyon ve kişinin yaşamında kendisini tatmin eden deneyimlerin azalması önemli etkenler arasında.
Günümüzde ekonomik belirsizlikler, gelecek kaygısı, yoğun çalışma temposu ve günlük yaşamın giderek daha fazla sorumluluk etrafında şekillenmesi de insanların ruhsal iyilik hâlini olumsuz etkileyebiliyor. Kişi bir süre sonra yaşamını yalnızca yapılması gereken işler üzerinden sürdürmeye başlayabiliyor.
Kendisine keyif veren, merak uyandıran veya bir şeyler başardığını hissettiren deneyimlere yeterince yer kalmayabiliyor.
Bunun yanında sosyal medyanın
ve sürekli başkalarının hayatlarıyla karşılaştırma yapmanın da bazı kişilerde yetersizlik ve tatminsizlik duygularını artırabildiğini biliyoruz. Ancak sosyal medya kullanımının doğrudan anhedoniye neden olduğunu söylemek bilimsel açıdan doğru olmaz.
Burada önemli olan, anhedoninin tek bir nedene bağlı olarak gelişmediğini bilmek. Aynı yaşam koşulları içerisinde bir kişi ruhsal olarak oldukça iyi hissederken başka bir kişi belirgin bir keyif kaybı yaşayabiliyor. Dolayısıyla kişinin bireysel yatkınlığı, geçmiş deneyimleri, ruhsal dayanıklılığı ve sosyal destek sistemleri de bu süreçte belirleyici olabiliyor."
Anhedoni en çok kimleri etkiliyor? Kadınları mı yaşlıları mı yoksa gençleri mi?
Anhedoni'nin her yaş grubunda görülebileceğini bu nedenle belirli bir yaş grubunun ya da belirli bir cinsiyetin sorunu olduğunun söylenemeyeceğinin altını çizen Doç. Dr. Şentürk bazı noktaların ise altını çiziyor:
❗ Özellikle ergenlik ve genç yetişkinlik döneminde kimlik gelişimi, akademik başarı beklentileri, iş bulma kaygısı, ekonomik bağımsızlık kazanma çabası, sosyal ilişkiler ve geleceğe yönelik belirsizlikler önemli stres kaynakları oluşturabiliyor. Gençlerde bazen mutsuzluktan çok isteksizlik, motivasyon kaybı, sosyal geri çekilme ve geleceğe karşı heyecan duyamama gibi belirtilerle karşılaşabiliyoruz. Bu durum çevreleri tarafından kolaylıkla tembellik veya sorumsuzluk olarak yorumlanabiliyor.
❗Ancak ileri yaşlarda da anhedoni önemli bir sorun. Özellikle yalnızlık, eş veya yakın kaybı, kronik hastalıklar, fiziksel hareketliliğin azalması ve sosyal yaşamın daralması yaşlı bireylerde keyif kaybını artırabiliyor.
Anhedoni nasıl fark edilir?
'Anhedoniyi fark etmek her zaman kolay olmuyor. Çünkü çoğu kişi başlangıçta yaşadığı değişimi yoğun çalışma temposuna, yorgunluğa veya günlük hayatın stresine bağlıyor' diyen Doç. Dr. Şentürk, "Hatta bazen "Artık büyüdüm, eskisi gibi heyecanlanmıyorum" ya da "Herhalde hayat böyle bir şey" diyerek yaşadığı keyif kaybını normalleştirebiliyor. Burada üzerinde durulması gereken nokta, kişinin önceki hâline göre belirgin bir değişim yaşayıp yaşamadığıdır. Daha önce severek yaptığı şeylere karşı ilgisini kaybetmesi, güzel bir haber aldığında bile heyecanlanamaması, geleceğe yönelik planlar yapmaktan vazgeçmesi veya yakınlarıyla birlikteyken eskisi gibi mutlu hissedememesi önemli işaretler olabilir." diye konuştu.
Tehlike çanları ne zaman çalar?
Bu durumun iki haftadan fazla sürmesi, günün büyük bölümünde hissedilmesi ve kişinin sosyal, akademik veya mesleki yaşamını etkilemeye başladığı durumlarda profesyonel değerlendirme önerildiğini kaydeden Doç. Dr. Şentürk sözlerini şöyle sürdürdü:
"Elbette iki haftalık süre tek başına tanı koydurmaz; belirtilerin niteliği ve eşlik eden diğer sorunlar da önemlidir. Toplumdaki genel umutsuzluk ve belirsizlik ortamının da bu süreçte etkili olabileceğini düşünüyorum. Çünkü insanın ruhsal iyilik hâli yalnızca kendi iç dünyasıyla ilişkili değil; yaşadığı toplumun koşullarından da etkileniyor. Geleceğe dair güven duygusunun azalması, ekonomik güçlükler, toplumsal sorunlar ve sürekli olumsuz haberlerle karşılaşmak, bazı bireylerde çaresizlik ve motivasyon kaybını artırabiliyor. Ancak umutsuzluk ile anhedoni aynı şey değildir. Umutsuzluk daha çok kişinin gelecekte olumlu şeyler yaşanacağına ilişkin beklentisinin azalmasıdır. Anhedoni ise olumlu deneyimlerden keyif alma veya bunlara yönelik istek duyma kapasitesinin azalmasıdır. Bu iki durum birbirini etkileyebilir ve sıklıkla birlikte görülebilir. Bence burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da şu: İnsanların yaşadığı her ruhsal sıkıntıyı bireysel bir problem olarak değerlendirmemek gerekiyor. Bazen kişinin içinde bulunduğu koşullar gerçekten zorlayıcıdır. Ancak bu koşullara verilen ruhsal tepkiler kişinin yaşamını belirgin şekilde etkilemeye başladığında, profesyonel destek almak önemlidir.
Modern hayat anhedoniyi tetikliyor mu?
Doç. Dr. Şentürk, modern hayatın bazı özelliklerinin anhedoninin ortaya çıkmasını kolaylaştırabileceğini belirtirken bazı noktalara dikkat çekti:
✔ Günümüzde birçok insan sürekli bir şeylere yetişmeye, başarılı olmaya, üretken kalmaya ve kendisini geliştirmeye çalışıyor. Bir taraftan da sosyal medya aracılığıyla başkalarının hayatlarını sürekli takip ediyor, kendi yaşamını onlarla karşılaştırabiliyor. Bütün bunların içerisinde kişinin gerçekten ne istediğini, nelerden keyif aldığını ve kendisine neyin iyi geldiğini fark etmesi zorlaşabiliyor. Özellikle yoğun çalışma temposu, sosyal ilişkilerin yüzeyselleşmesi, yalnızlık, gelecek kaygısı ve dinlenmeye yeterince zaman ayrılamaması ruhsal iyilik hâlini olumsuz etkileyebiliyor.
✔ Burada modern yaşamla ilgili dikkat çekici bir çelişki olduğunu düşünüyorum. Geçmişe kıyasla çok daha fazla eğlence seçeneğine, sosyal iletişim aracına ve farklı deneyimlere ulaşabiliyoruz. Ancak bu imkânlara sahip olmak, mutlaka daha fazla mutluluk veya yaşam doyumu hissettiğimiz anlamına gelmiyor. Üstelik anhedoniyi yalnızca hızlı yaşam temposunun veya dijitalleşmenin sonucu olarak görmek, depresyon gibi tedavi gerektiren psikiyatrik hastalıkların gözden kaçmasına da neden olabilir. Bu nedenle anhedoniyi modern insanın hastalığı olarak değil, modern yaşamın bazı koşullarıyla daha görünür hâle gelebilen, ancak çok daha geniş biyolojik, psikolojik ve sosyal nedenleri olan bir belirti olarak tanımlamayı tercih ederim.
✔ Şunu vurgulamak isterim: İnsanların zaman zaman mutsuz, yorgun veya isteksiz hissetmesi yaşamın doğal bir parçasıdır. Her gün mutlu olmak veya sürekli heyecan duymak zorunda değiliz. Ancak kişinin yaşamında eskiden kendisine iyi gelen hemen hiçbir şeyden artık keyif alamaması ve bu durumun uzun süre devam etmesi, yalnızca günümüzün yaşam koşullarına bağlanarak göz ardı edilmemelidir.
Anhedoni tedavi edilmezse ne olur?
Anhedoninin uzun süre devam etmesinin kişinin yaşamının birçok alanını etkileyebileceğini anlatan Doç. Dr. Şentürk şunları kaydetti:
"Örneğin kişi önceleri arkadaşlarıyla görüşmekten keyif almadığı için sosyal ortamlardan uzaklaşabilir. Zamanla sosyal ilişkileri zayıfladıkça kendisini daha yalnız hissedebilir ve bu yalnızlık da keyif alma güçlüğünü artırabilir. Benzer şekilde işine, eğitimine veya kişisel hedeflerine yönelik ilgisinin azalması, günlük işlevselliğini olumsuz etkileyebilir. Özellikle depresyonla birlikte görülen anhedoni, daha ağır ve uzun süreli belirtilerle, yaşam kalitesinde belirgin biçimde azalmayla kendini gösterebilir. Ancak burada önemli bir ayrım yapmak istiyorum. Anhedoni yaşayan herkesin mutlaka ağır bir psikiyatrik hastalık geliştireceğini söyleyemeyiz. Bu nedenle kişileri gereksiz yere kaygılandırmadan, belirtilerin süresine, şiddetine ve kişinin günlük yaşamını ne kadar etkilediğine bakarak değerlendirmek gerekiyor. Erken dönemde fark edilen anhedoni, altta yatan nedenin belirlenmesi ve uygun tedaviyle önemli ölçüde düzelebilir."