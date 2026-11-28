https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/bu-duygulari-yasiyorsaniz-dikkat-tembellik-ya-da-sorumsuzluk-mu-yoksa-anhedoni-mi-1110402021.html

Bu duyguları yaşıyorsanız dikkat: Tembellik ya da sorumsuzluk mu? Yoksa 'anhedoni' mi?

Bu duyguları yaşıyorsanız dikkat: Tembellik ya da sorumsuzluk mu? Yoksa 'anhedoni' mi?

Sputnik Türkiye

Kişinin daha önce keyif aldığı, kendisini mutlu eden veya heyecanlandıran şeylerden eskisi kadar zevk alamaması durumu olarak adlandırılan 'anhedoni' günümüzde... 28.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-28T14:09+0300

2026-11-28T14:09+0300

2026-11-28T14:09+0300

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Hiçbir şeyden eskisi kadar keyif almıyor musunuz? Sık sık hayatım sürekli aynı şeyleri yaparak geçiyor düşünceniz var mı? Beni heyecanlandıran hiçbir şey kalmadı diye mi hissediyorsunuz? Çevrenizdekilerden sürekli 'biraz çaba göster', 'her şeyin var neden mutlu olmuyorsun' gibi sözler mi duyuyorsunuz. Yalnız değilsiniz....Belki de 'Anhedoni' yaşıyorsunuz. Peki Anhedoni nedir? Giderek artıyor mu? Her keyifsizlik veya isteksizlik hali anhedoni olarak mı değerlendirilmeli? Anhedoni hangi nedenlerle ortaya çıkar? Günlük yaşamı nasıl etkiler, nasıl teşhis ve tedavi edilmeli? Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Erman Şentürk, bütün bu soruların yanıtlarını Sputnik Türkiye için yanıtladı. Anhedoni nedir? Her isteksizlik hali anhedoni midir?Anhedonin,' kişinin daha önce keyif aldığı, kendisini mutlu eden veya heyecanlandıran etkinliklerden artık eskisi kadar zevk alamaması durumu' olarak ifade ediliyor. Peki her keyifsizlik ve isteksizlik hali anhedoni midir? Bu sorunun yanıtını Doç. Dr. Şentürk şöyle yanıtlıyor: Anhedoni en çok kimleri etkiliyor? Kadınları mı yaşlıları mı yoksa gençleri mi?Anhedoni'nin her yaş grubunda görülebileceğini bu nedenle belirli bir yaş grubunun ya da belirli bir cinsiyetin sorunu olduğunun söylenemeyeceğinin altını çizen Doç. Dr. Şentürk bazı noktaların ise altını çiziyor: ❗ Özellikle ergenlik ve genç yetişkinlik döneminde kimlik gelişimi, akademik başarı beklentileri, iş bulma kaygısı, ekonomik bağımsızlık kazanma çabası, sosyal ilişkiler ve geleceğe yönelik belirsizlikler önemli stres kaynakları oluşturabiliyor. Gençlerde bazen mutsuzluktan çok isteksizlik, motivasyon kaybı, sosyal geri çekilme ve geleceğe karşı heyecan duyamama gibi belirtilerle karşılaşabiliyoruz. Bu durum çevreleri tarafından kolaylıkla tembellik veya sorumsuzluk olarak yorumlanabiliyor.❗Ancak ileri yaşlarda da anhedoni önemli bir sorun. Özellikle yalnızlık, eş veya yakın kaybı, kronik hastalıklar, fiziksel hareketliliğin azalması ve sosyal yaşamın daralması yaşlı bireylerde keyif kaybını artırabiliyor.Anhedoni nasıl fark edilir?'Anhedoniyi fark etmek her zaman kolay olmuyor. Çünkü çoğu kişi başlangıçta yaşadığı değişimi yoğun çalışma temposuna, yorgunluğa veya günlük hayatın stresine bağlıyor' diyen Doç. Dr. Şentürk, "Hatta bazen "Artık büyüdüm, eskisi gibi heyecanlanmıyorum" ya da "Herhalde hayat böyle bir şey" diyerek yaşadığı keyif kaybını normalleştirebiliyor. Burada üzerinde durulması gereken nokta, kişinin önceki hâline göre belirgin bir değişim yaşayıp yaşamadığıdır. Daha önce severek yaptığı şeylere karşı ilgisini kaybetmesi, güzel bir haber aldığında bile heyecanlanamaması, geleceğe yönelik planlar yapmaktan vazgeçmesi veya yakınlarıyla birlikteyken eskisi gibi mutlu hissedememesi önemli işaretler olabilir." diye konuştu. Tehlike çanları ne zaman çalar?Bu durumun iki haftadan fazla sürmesi, günün büyük bölümünde hissedilmesi ve kişinin sosyal, akademik veya mesleki yaşamını etkilemeye başladığı durumlarda profesyonel değerlendirme önerildiğini kaydeden Doç. Dr. Şentürk sözlerini şöyle sürdürdü: Modern hayat anhedoniyi tetikliyor mu?Doç. Dr. Şentürk, modern hayatın bazı özelliklerinin anhedoninin ortaya çıkmasını kolaylaştırabileceğini belirtirken bazı noktalara dikkat çekti: ✔ Günümüzde birçok insan sürekli bir şeylere yetişmeye, başarılı olmaya, üretken kalmaya ve kendisini geliştirmeye çalışıyor. Bir taraftan da sosyal medya aracılığıyla başkalarının hayatlarını sürekli takip ediyor, kendi yaşamını onlarla karşılaştırabiliyor. Bütün bunların içerisinde kişinin gerçekten ne istediğini, nelerden keyif aldığını ve kendisine neyin iyi geldiğini fark etmesi zorlaşabiliyor. Özellikle yoğun çalışma temposu, sosyal ilişkilerin yüzeyselleşmesi, yalnızlık, gelecek kaygısı ve dinlenmeye yeterince zaman ayrılamaması ruhsal iyilik hâlini olumsuz etkileyebiliyor.✔ Burada modern yaşamla ilgili dikkat çekici bir çelişki olduğunu düşünüyorum. Geçmişe kıyasla çok daha fazla eğlence seçeneğine, sosyal iletişim aracına ve farklı deneyimlere ulaşabiliyoruz. Ancak bu imkânlara sahip olmak, mutlaka daha fazla mutluluk veya yaşam doyumu hissettiğimiz anlamına gelmiyor. Üstelik anhedoniyi yalnızca hızlı yaşam temposunun veya dijitalleşmenin sonucu olarak görmek, depresyon gibi tedavi gerektiren psikiyatrik hastalıkların gözden kaçmasına da neden olabilir. Bu nedenle anhedoniyi modern insanın hastalığı olarak değil, modern yaşamın bazı koşullarıyla daha görünür hâle gelebilen, ancak çok daha geniş biyolojik, psikolojik ve sosyal nedenleri olan bir belirti olarak tanımlamayı tercih ederim.✔ Şunu vurgulamak isterim: İnsanların zaman zaman mutsuz, yorgun veya isteksiz hissetmesi yaşamın doğal bir parçasıdır. Her gün mutlu olmak veya sürekli heyecan duymak zorunda değiliz. Ancak kişinin yaşamında eskiden kendisine iyi gelen hemen hiçbir şeyden artık keyif alamaması ve bu durumun uzun süre devam etmesi, yalnızca günümüzün yaşam koşullarına bağlanarak göz ardı edilmemelidir.Anhedoni tedavi edilmezse ne olur?Anhedoninin uzun süre devam etmesinin kişinin yaşamının birçok alanını etkileyebileceğini anlatan Doç. Dr. Şentürk şunları kaydetti:

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