https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/erkekler-doktora-gitmeye-cekiniyor-kanser-sessizce-ilerliyor-1110425881.html

Erkekler doktora gitmeye çekiniyor, kanser sessizce ilerliyor

Erkekler doktora gitmeye çekiniyor, kanser sessizce ilerliyor

Sputnik Türkiye

Türkiye'de her yıl 19 bin erkeğe prostat kanseri teşhisi konuluyor. Ama mahremiyet korkusu ve toplumsal tabular erken teşhisin önündeki en büyük engel... 21.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-21T17:24+0300

2026-11-21T17:24+0300

2026-11-21T17:24+0300

sağlik

prostat

prostat kanseri

prostat kanseri riskleri

prostat kanseri belirtileri

pilot

türk tıbbi onkoloji derneği başkanı prof. dr. bülent karabulut

kanser

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Dünyada her yıl 1.5 milyon, Türkiye'de ise her yıl 19 bin erkeğe prostat kanseri tanısı konuluyor ve 4 bin 800 kişi bu hastalıktan dolayı hayatını kaybediyor. Uzmanlara göre hastalığın teşhisi ve tedavisinin önündeki en büyük engel ise 'mahremiyet endişeleri ve toplumsal tabular'. Peki kimler prostat kanseri için riskli grupta? Ailenizde prostat kanseri varsa riskiniz ne kadar artıyor? Prostat kanseri bazı mesleklerde daha sık mı görülüyor? Bütün bu soruları Prostat Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla Türk Tıbbı Onkoloji Derneği tarafından 'Prostat sizi uyandırmadan siz uyanın' sloganıyla düzenlenen toplantıda uzmanları yanıtladı....Prostat kanseri yaşlılık hastalığı mı? Prostat kanserinin Türkiye'de erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türü olduğuna vurgu yapan Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Karabulut, Türkiye'de her yıl 19 bin kişiye tanı konulduğunu ve her yıl yaklaşık 4 bin 800 kişinin bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğinin altını çizdi. Sanıldığı gibi prostat kanserinin 40'lı yaşlarda da görülebildiğine dikkat çeken Prof. D. Karabulut, "Sessizce ilerleyebilen prostat kanseri, vakaların yüzde 30’unda hiçbir şikayete yol açmadan seyrediyor. İdrar yapma güçlüğü, sık idrara çıkma, bel ve sırt ağrıları, idrarda kan görülmesi gibi şikayetler ortaya çıktığında vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır" dedi.Peki neden erkekler doktora gitmiyor?Prof. Dr. Karabulut, prostat kanserinin erken evrede tedaviye en iyi yanıt veren türlerden olduğunu ve şifa oranının yüzde 98'lere kadar çıktığını anlatırken şu konuya dikkat çekti: Mesleğiniz prostat kanseri riskini artırıyor olabilir mi?Çalışma hayatındaki bazı koşulların ve mesleki maruziyetlerin prostat kanseriyle ilişkili olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Karabulut, bu alanda yapılan farklı araştırmaların bulgularını şöyle değerlendirdi:"Mesleki maruziyetler, prostat kanseri açısından üzerinde durulması gereken konular arasında yer alıyor. Bir meta-analizde itfaiyecilerde prostat kanseri görülme sıklığı genel nüfusa kıyasla yüzde 21 daha yüksek bulunurken, petrol endüstrisi çalışanlarında bu oran yüzde 13 olarak hesaplanıyor. Tarım işçilerinde özellikle yoğun pestisit maruziyetinin riskle ilişkili olabileceği, uzun mesafeli uçuş yapan pilotlarda ise uçuş saatleri arttıkça prostat kanseri riskinin yükselebileceği bildiriliyor. Bu bulgular, kimyasal maruziyetler ve biyolojik ritmi etkileyen çalışma koşullarının uzun vadeli sağlık etkilerinin daha yakından araştırılması gerektiğini gösteriyor. Erkeklerin mesleki geçmişlerini ve maruz kaldıkları çalışma koşullarını da sağlık değerlendirmelerinde hekimleriyle paylaşmaları bu açıdan önemli.”Prostat kanseri genetik mi? Ailesinde olanlarda risk daha mı çok?Hastalığın genetik haritasına bakıldığında aile geçmişinin önem kazandığının altını çizen Prof. Dr. Karabulut, hastalığın genetik haritası incelendiğinde aile geçmişinin de hayati önem taşıdığını aktararak, "Babasında kanser öyküsü olan erkeklerde risk 2 kat, kardeşinde olanlarda 3 kat artış gösteriyor. Ailede birinci derece iki veya daha fazla yakınında örneğin hem baba hem de erkek kardeşin kanser öyküsü taşıması durumunda ise bu risk toplum ortalamasının 4 katına ulaşıyor” dedi.Prostat kanseri 15 yıl önceden sinyal verebilir mi?Yeni araştırmalarla ilgili bilgileri paylaşan Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Tülay Eren de şunları dile getirdi: Aynı tanıyı alan iki erkeğin tedavisi neden farklı olmalı?Prostat kanseri tedavisinde tümörün biyolojik özelliklerine göre kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımlarına dikkat çeken Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Okan Avcı da aynı tanıyı alan iki hastanın tedavi yaklaşımlarının birbirinden farklı olabileceğine dikkat çekti. Prostat Sağlığı ve Genel Sağlık için 6 Önemli AdımDoç. Dr. Avcı, prostat kanserine karşı bireylerin sağlıklarını korumaları için altı altın kuralı açıkladı:1. Düzenli egzersiz: Yaşam rutinine düzenli egzersiz mutlaka dahil edilmeli.2. Doğal ve dengeli beslenme: Beslenme alışkanlıklarında Akdeniz diyeti esas alınmalı. İşlenmiş gıdalardan, aşırı tuz, yağ ve karbonhidrattan kaçınılarak; mevsiminde sebze, meyve ve doğal gıdalar tercih edilmeli.3. Stresten ve zararlı alışkanlıklardan uzak durma: Aşırı yorgunluk yaratan iş ortamlarından, stresten ve sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durulmalı.4. Çevresel risklerden korunma: Zararlı çevresel faktörlere, kimyasallara karşı dikkatli olunmalı.5. Düzenli ve yeterli uyku: Vücudun biyolojik saatini ve hormonal dengesini korumak için düzenli bir uyku rutini oluşturulmalı, her gece yeterli ve kaliteli uyumaya özen gösterilmeli. Özellikle gece geç saatlere kadar uyanık kalmaktan ve uyku düzenini bozabilecek alışkanlıklardan kaçınılmalı.6. Kişiselleştirilmiş tarama: 50 yaşını geçen her erkek, herhangi bir şikayeti olmasa bile prostat kanseri riskini ve PSA testinin kendisi için uygun olup olmadığını hekimiyle değerlendirmeli. Aile öyküsü bulunan erkeklerde 45, BRCA2 gibi yüksek riskli genetik değişiklik taşıyanlarda ise 40 yaşından itibaren tarama değerlendirmesi yapılmalı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/prostat-kanserinde-yeni-kesif-hastalik-15-yil-onceden-anlasilabilir-mi-1109909791.html

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prostat, prostat kanseri, prostat kanseri riskleri, prostat kanseri belirtileri, pilot, türk tıbbi onkoloji derneği başkanı prof. dr. bülent karabulut, kanser