https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/bosanma-davasinda-istinaf-mahkemesi-ve-yargitaydan-emsal-karar-cocugun-elde-ettigi-deliller-hukuka-1110662461.html

Boşanma davasında İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'dan emsal karar: Çocuğun elde ettiği deliller 'hukuka uygun' bulundu

Boşanma davasında İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'dan emsal karar: Çocuğun elde ettiği deliller 'hukuka uygun' bulundu

Sputnik Türkiye

Çekişmeli boşanma davasında babasının telefonunu karıştıran çocuğun bulduğu mesajlar ve görüntüler hukuka uygun bulundu. 28.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-28T16:55+0300

2026-11-28T16:55+0300

2026-11-28T16:55+0300

türki̇ye

yargıtay

i̇stinaf mahkemesi

boşanma davası

boşanmak

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Yargıtay, çekişmeli boşanma davasında küçük bir çocuğun babasının telefonu karıştırırken bulduğu ve davada kullanılan mesajlar için yapılan 'hukuka aykırı' itirazını reddetti. Yüksek mahkeme, annenin hiçbir kurgusu ve tuzağı olmaksızın çocuğun elde ettiği bu delillerin hukuka uygun olduğuna karar verip kocayı ağır kusurlu buldu.Çocuğun bulduğu görüntüleri dosyada sunduSabah'ın haberine göre, uzman çavuş olan kocasına boşanma davası açan kadın eşinin başka kadınlarla buluşup sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini iddia etti. Evde babasının telefonunu karıştırarak başka kadınlarla yapılan mesajlaşmaları tek tek fotoğraflayan ve sosyal medya platformunda gezinirken babasının başka bir kadınla aynı araçta çekilmiş videosuna tesadüfen rastlayan küçük çocuk, tüm bu görüntüleri annesine ulaştırdı. Kadın da evlilik birliğini sarsan fotoğraf ve görüntüleri mahkemeye sadakat ihlali delili olarak sundu.Hukuka aykırı ele geçirildi itirazıBaba ise hakkındaki iddiaları reddederken, söz konusu mesajlaşma ve görüntülerin rızası dışında ele geçirildiğini öne sürerek delillerin hukuka aykırı sayılmasını istedi. Aile Mahkemesi ise davada tarafları eşit kusurlu bularak tazminat talebini reddetti. Bunun üzerine dosya İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, sunulan mesaj ve görüntülere ulaşma şeklinde kadının hiçbir kurgu, tuzak veya müdahalesinin bulunmadığını, çocuğun tesadüfen ve kendi çabasıyla ulaştığı bu verilerin hukuka aykırı delil olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı.İstinaf deliller uygun dedi tazminata karar verdiMahkeme, toplam 80 bin lira tazminat ödenmesine karar verirken dosya bu kez de Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de kararında Bölge Adliye Mahkemesi'nin hükmünü oy birliğiyle onadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/iban-magdurlari-icin-onemli-karar-yargitay-karari-bozdu-1110601970.html

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