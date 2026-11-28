https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/boluda-gezi-donusu-mahsur-kaldiktan-sonra-ulasilan-cocuklarla-ilgili-yaniltici-paylasimlara-1110665220.html

Bolu'da gezi dönüşü mahsur kaldıktan sonra ulaşılan çocuklarla ilgili yanıltıcı paylaşımlara soruşturma

Bolu'da gezi dönüşü mahsur kaldıktan sonra ulaşılan çocuklarla ilgili yanıltıcı paylaşımlara soruşturma

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Yedigöller'de mahsur kaldıktan sonra ulaşılan çocuklarla ilgili gerçeğe aykırı ve arama kurtarma çalışmalarını olumsuz... 28.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-28T22:39+0300

2026-11-28T22:39+0300

2026-11-28T22:39+0300

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türkiye

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

cumhuriyet başsavcılığı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gezi için gittikleri Bolu Yedigöller bölgesinde mahsur kaldıktan sonra ulaşılan çocuklarla ilgili kamuoyunu yanıltabilecek nitelikte gerçeğe aykırı bilgi ve iddialar paylaşan, arama kurtarma çalışmalarının sağlıklı yürütülmesini olumsuz etkileyebilecek içerikler yayımlayan sosyal medya hesabı sahipleri hakkında resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 27 Kasım'da Bolu'da meydana gelen kayıp öğrenci olayına ilişkin, bir kısım sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların Cumhuriyet Başsavcılığınca tespit edildiği belirtildi.Açıklamada, "Olayla ilgili yürütülen süreç hakkında, kamuoyunu yanıltabilecek nitelikte gerçeğe aykırı bilgi ve iddialar paylaşan, arama kurtarma çalışmalarının sağlıklı yürütülmesini olumsuz etkileyebilecek içerikler yayımlayan, halkı tahrik ederek kamu düzenini bozabilecek nitelikte paylaşım ve yönlendirmelerde bulunan sosyal medya hesap sahipleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/cumhurbaskani-erdogan-yunanistan-cumhurbaskani-tasulas-ile-gorustu-1110663499.html

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