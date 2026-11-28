https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/boluda-gezi-donusu-mahsur-kaldiktan-sonra-ulasilan-cocuklarla-ilgili-yaniltici-paylasimlara-1110665220.html
Bolu'da gezi dönüşü mahsur kaldıktan sonra ulaşılan çocuklarla ilgili yanıltıcı paylaşımlara soruşturma
Bolu'da gezi dönüşü mahsur kaldıktan sonra ulaşılan çocuklarla ilgili yanıltıcı paylaşımlara soruşturma
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Yedigöller'de mahsur kaldıktan sonra ulaşılan çocuklarla ilgili gerçeğe aykırı ve arama kurtarma çalışmalarını olumsuz... 28.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-28T22:39+0300
2026-11-28T22:39+0300
2026-11-28T22:39+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gezi için gittikleri Bolu Yedigöller bölgesinde mahsur kaldıktan sonra ulaşılan çocuklarla ilgili kamuoyunu yanıltabilecek nitelikte gerçeğe aykırı bilgi ve iddialar paylaşan, arama kurtarma çalışmalarının sağlıklı yürütülmesini olumsuz etkileyebilecek içerikler yayımlayan sosyal medya hesabı sahipleri hakkında resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 27 Kasım'da Bolu'da meydana gelen kayıp öğrenci olayına ilişkin, bir kısım sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların Cumhuriyet Başsavcılığınca tespit edildiği belirtildi.Açıklamada, "Olayla ilgili yürütülen süreç hakkında, kamuoyunu yanıltabilecek nitelikte gerçeğe aykırı bilgi ve iddialar paylaşan, arama kurtarma çalışmalarının sağlıklı yürütülmesini olumsuz etkileyebilecek içerikler yayımlayan, halkı tahrik ederek kamu düzenini bozabilecek nitelikte paylaşım ve yönlendirmelerde bulunan sosyal medya hesap sahipleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/cumhurbaskani-erdogan-yunanistan-cumhurbaskani-tasulas-ile-gorustu-1110663499.html
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türkiye, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, cumhuriyet başsavcılığı
Bolu'da gezi dönüşü mahsur kaldıktan sonra ulaşılan çocuklarla ilgili yanıltıcı paylaşımlara soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Yedigöller'de mahsur kaldıktan sonra ulaşılan çocuklarla ilgili gerçeğe aykırı ve arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkileyebilecek paylaşımlarda bulunan sosyal medya hesabı sahipleri hakkında resen soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gezi için gittikleri Bolu Yedigöller bölgesinde mahsur kaldıktan sonra ulaşılan çocuklarla ilgili kamuoyunu yanıltabilecek nitelikte gerçeğe aykırı bilgi ve iddialar paylaşan, arama kurtarma çalışmalarının sağlıklı yürütülmesini olumsuz etkileyebilecek içerikler yayımlayan sosyal medya hesabı sahipleri hakkında resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 27 Kasım'da Bolu'da meydana gelen kayıp öğrenci olayına ilişkin, bir kısım sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların Cumhuriyet Başsavcılığınca tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Olayla ilgili yürütülen süreç hakkında, kamuoyunu yanıltabilecek nitelikte gerçeğe aykırı bilgi ve iddialar paylaşan, arama kurtarma çalışmalarının sağlıklı yürütülmesini olumsuz etkileyebilecek içerikler yayımlayan, halkı tahrik ederek kamu düzenini bozabilecek nitelikte paylaşım ve yönlendirmelerde bulunan sosyal medya hesap sahipleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.