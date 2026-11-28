https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/bakan-gurlekten-fon-aciklamasi-kisa-surede-diyerek-duyurdu-1110660656.html

Bakan Gürlek'ten fon açıklaması: 'Kısa sürede' diyerek duyurdu

Bakan Gürlek'ten fon açıklaması: 'Kısa sürede' diyerek duyurdu

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasıyla ilgili kısa sürede de iddianame aşamasına başlanacağını öngördüklerini söyledi. 28.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-28T15:02+0300

2026-11-28T15:02+0300

2026-11-28T15:02+0300

türki̇ye

akın gürlek

fon soruşturması

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Antalya'da temaslarını sürdüren Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasıyla ilgili, "Soruşturmanın büyük oranda tamamlanma aşamasına geldiğini görüyoruz. İnşallah kısa sürede de iddianame aşamasına başlanacağını öngörüyoruz" dedi. Belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına yönelik de, "Seçilmiş veya atanmış olmak hiç kimseye hukuk karşısında imtiyaz tanımaz" ifadelerini kullandı. İddianame ne zaman hazırlanacak sorusuna yanıt verdiYargı Teşkilatı Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Bakan Gürlek, gündemdeki fon soruşturmasına ilişkin ise şöyle konuştu:Seçilmiş veya atanmış olmak hiç kimseye hukuk karşısında imtiyaz tanımazYerel yönetimlerdeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının da kamu vicdanını yakından ilgilendirdiğini ifade eden Gürlek, şöyle devam etti:"Kamu ihalelerinden imar uygulamalarına, belediye iştiraklerinden kamu kaynaklarının kullanımına kadar her alanda milletimizin hakkını korumak durumundayız. Milletimizin hizmet için tevdi ettiği yetkilerin şahsi veya örgütsel menfaat sağlamak amacıyla hukuka aykırı şekilde kullanılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Aynı şekilde hiçbir kimse taşıdığı sıfat veya siyasi aidiyeti sebebiyle suçlu kabul edilemez. Bu tür soruşturmalarda temel dayanağımız kanunlarımız ve somut deliller, amacımız ise maddi gerçeğin ortaya çıkarılması olmalıdır."Sosyal medyada soruşturma veya davalar hakkında verilen hükümlerin yargı üzerinde baskıya dönüşmesine izin vermeyeceklerini belirten Gürlek, "Kimin suçlu olduğuna, delilleri inceleyen bağımsız ve tarafsız mahkemeler karar verir." dedi.

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akın gürlek, fon soruşturması