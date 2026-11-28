https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/bakan-gurlekten-fon-aciklamasi-kisa-surede-diyerek-duyurdu-1110660656.html
Bakan Gürlek'ten fon açıklaması: 'Kısa sürede' diyerek duyurdu
Bakan Gürlek'ten fon açıklaması: 'Kısa sürede' diyerek duyurdu
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasıyla ilgili kısa sürede de iddianame aşamasına başlanacağını öngördüklerini söyledi. 28.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-28T15:02+0300
2026-11-28T15:02+0300
2026-11-28T15:02+0300
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akın gürlek
fon soruşturması
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Antalya'da temaslarını sürdüren Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasıyla ilgili, "Soruşturmanın büyük oranda tamamlanma aşamasına geldiğini görüyoruz. İnşallah kısa sürede de iddianame aşamasına başlanacağını öngörüyoruz" dedi. Belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına yönelik de, "Seçilmiş veya atanmış olmak hiç kimseye hukuk karşısında imtiyaz tanımaz" ifadelerini kullandı. İddianame ne zaman hazırlanacak sorusuna yanıt verdiYargı Teşkilatı Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Bakan Gürlek, gündemdeki fon soruşturmasına ilişkin ise şöyle konuştu:Seçilmiş veya atanmış olmak hiç kimseye hukuk karşısında imtiyaz tanımazYerel yönetimlerdeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının da kamu vicdanını yakından ilgilendirdiğini ifade eden Gürlek, şöyle devam etti:"Kamu ihalelerinden imar uygulamalarına, belediye iştiraklerinden kamu kaynaklarının kullanımına kadar her alanda milletimizin hakkını korumak durumundayız. Milletimizin hizmet için tevdi ettiği yetkilerin şahsi veya örgütsel menfaat sağlamak amacıyla hukuka aykırı şekilde kullanılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Aynı şekilde hiçbir kimse taşıdığı sıfat veya siyasi aidiyeti sebebiyle suçlu kabul edilemez. Bu tür soruşturmalarda temel dayanağımız kanunlarımız ve somut deliller, amacımız ise maddi gerçeğin ortaya çıkarılması olmalıdır."Sosyal medyada soruşturma veya davalar hakkında verilen hükümlerin yargı üzerinde baskıya dönüşmesine izin vermeyeceklerini belirten Gürlek, "Kimin suçlu olduğuna, delilleri inceleyen bağımsız ve tarafsız mahkemeler karar verir." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/spkden-553-milyon-liralik-idari-para-cezasi-1110653684.html
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akın gürlek, fon soruşturması
akın gürlek, fon soruşturması
Bakan Gürlek'ten fon açıklaması: 'Kısa sürede' diyerek duyurdu
Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasıyla ilgili kısa sürede de iddianame aşamasına başlanacağını öngördüklerini söyledi.
Antalya'da temaslarını sürdüren Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasıyla ilgili, "Soruşturmanın büyük oranda tamamlanma aşamasına geldiğini görüyoruz. İnşallah kısa sürede de iddianame aşamasına başlanacağını öngörüyoruz" dedi. Belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına yönelik de, "Seçilmiş veya atanmış olmak hiç kimseye hukuk karşısında imtiyaz tanımaz" ifadelerini kullandı.
İddianame ne zaman hazırlanacak sorusuna yanıt verdi
Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Bakan Gürlek, gündemdeki fon soruşturmasına ilişkin ise şöyle konuştu:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız, örgütlü nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarını soruşturuyor. Bu konuda da geçen gün ortak bir basın toplantısı yaptık. Soruşturmanın büyük oranda tamamlanma aşamasına geldiğini görüyoruz. İnşallah kısa sürede de iddianame aşamasına başlanacağını öngörüyoruz."
Seçilmiş veya atanmış olmak hiç kimseye hukuk karşısında imtiyaz tanımaz
Yerel yönetimlerdeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının da kamu vicdanını yakından ilgilendirdiğini ifade eden Gürlek, şöyle devam etti:
"Kamu ihalelerinden imar uygulamalarına, belediye iştiraklerinden kamu kaynaklarının kullanımına kadar her alanda milletimizin hakkını korumak durumundayız. Milletimizin hizmet için tevdi ettiği yetkilerin şahsi veya örgütsel menfaat sağlamak amacıyla hukuka aykırı şekilde kullanılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Aynı şekilde hiçbir kimse taşıdığı sıfat veya siyasi aidiyeti sebebiyle suçlu kabul edilemez. Bu tür soruşturmalarda temel dayanağımız kanunlarımız ve somut deliller, amacımız ise maddi gerçeğin ortaya çıkarılması olmalıdır."
Sosyal medyada soruşturma veya davalar hakkında verilen hükümlerin yargı üzerinde baskıya dönüşmesine izin vermeyeceklerini belirten Gürlek, "Kimin suçlu olduğuna, delilleri inceleyen bağımsız ve tarafsız mahkemeler karar verir." dedi.