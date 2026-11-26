https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/dunyanin-ilk-super-modellerinden-veruschka-87-yasinda-hayatini-kaybetti-1110611445.html

Dünyanın ilk süper modellerinden Veruschka 87 yaşında hayatını kaybetti

Dünyanın ilk süper modellerinden Veruschka 87 yaşında hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

1960'lı ve 1970'li yıllarda moda dünyasına damga vuran Alman model Veruschka, 87 yaşında hayatını kaybetti. Vogue kapakları, ünlü tasarımcılarla çalışmaları ve sanat kariyeriyle tanınan Veruschka kimdir?

2026-11-26T14:31+0300

2026-11-26T14:31+0300

2026-11-26T14:31+0300

yaşam

vera von lehndorff

vogue

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Dünyanın ilk süper modellerinden biri olarak kabul edilen model Vera von Lehndorff, sahne adıyla Veruschka, 87 yaşında hayatını kaybetti. Veruschka'nın ölüm haberi, kız kardeşi tarafından duyuruldu. Açıklamada, Veruschka'nın 1960'lı ve 1970'li yıllarda moda, sanat ve fotoğrafçılık dünyasını derinden etkilediği belirtilerek, kendisi "olağanüstü bir kadın" ve "küresel bir ikon" olarak nitelendirildi.Veruschka'nın salı günü Berlin'de hayatını kaybettiği bildirildi.Veruschka kimdir?Vera von Lehndorff, 14 Mayıs 1939'da o dönem Doğu Prusya sınırlarında bulunan ve günümüzde Rusya'ya bağlı Kaliningrad olarak bilinen Königsberg'de dünyaya geldi.Çocukluğunu ailesinin bugün Polonya sınırlarında kalan mülkünde geçiren Veruschka, İkinci Dünya Savaşı'nın gölgesinde büyüdü. Babası Heinrich Graf von Lehndorff, Adolf Hitler'e yönelik 20 Temmuz 1944'te gerçekleştirilen başarısız suikast girişimine katılan Alman direniş hareketi üyelerindendi. Babası bu olayın ardından idam edildi.Savaş sonrasında ailesi Hamburg'a yerleşti. Burada sanat eğitimi alan Veruschka, daha sonra İtalya'nın Floransa kentine taşındı. Henüz 20 yaşındayken İtalyan fotoğrafçı Ugo Mulas tarafından keşfedildi.Moda dünyasında bir döneme damga vurduBoyu 1.83 metrenin üzerinde olan Veruschka, fiziksel özellikleri ve sıra dışı pozlarıyla dönemin diğer modellerinden ayrıldı. Geleneksel modellik anlayışının dışına çıkarak fotoğraf çekimlerinde bedenini daha özgür ve dramatik biçimde kullandı. Çekimlerde yalnızca poz veren bir model olmak yerine yaratıcı sürecin aktif bir parçası haline geldi.1960'ların ortalarına gelindiğinde dünyanın en tanınmış ve en yüksek ücret alan modellerinden biri oldu. Vogue dergisinin dönemin genel yayın yönetmeni Diana Vreeland'ın dikkatini çeken Veruschka, derginin kapağında 12 kez yer aldı.1960'lı ve 1970'li yıllarda Valentino Garavani, Yves Saint Laurent ve Karl Lagerfeld gibi moda dünyasının önde gelen isimleriyle çalıştı. Ünlü fotoğrafçı Richard Avedon ise Veruschka'yı "dünyanın en güzel kadını" olarak tanımladı.Avedon ve Veruschka'nın birlikte gerçekleştirdiği "Great Fur Caravan" adlı fotoğraf çekimi de moda fotoğrafçılığı tarihinin en pahalı projelerinden biri oldu. Japonya'da beş hafta süren ve Vogue dergisinde 26 sayfalık bir dosya olarak yayımlanan çekim için 1 milyon dolar harcandı.Sinema dünyasında da yer aldıVeruschka, modellik kariyerinin yanı sıra sinema projelerinde de rol aldı. Michelangelo Antonioni'nin 1966 yapımı "Blow-Up" filminde kendisini canlandırdığı sahneyle dikkat çekti. Ayrıca 2006 yapımı "Casino Royale" filminde de yer aldı.1970'li yıllarda ana akım modellik kariyerinden uzaklaşarak sanat alanına yöneldi.2008 yılında Bild'e verdiği röportajda modelliği hiçbir zaman istemediğini belirten Veruschka, "Asla model olmak, anlamsız bir nesneye dönüşmek istemedim. Hayalim, kendimi rahat hissetmediğimde ortadan kaybolabilmek ve tamamen özgür olmaktı" ifadelerini kullanmıştı.

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vera von lehndorff, vogue