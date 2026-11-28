https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/almanya-kievin-vergi-ve-gumruk-uygulamalari-nedeniyle-ukrayna-ile-iha-anlasmasi-yapmak-istemiyor-1110664620.html
'Almanya, Kiev’in vergi ve gümrük uygulamaları nedeniyle Ukrayna ile İHA anlaşması yapmak istemiyor'
'Almanya, Kiev’in vergi ve gümrük uygulamaları nedeniyle Ukrayna ile İHA anlaşması yapmak istemiyor'
Sputnik Türkiye
Alman Welt am Sonntag gazetesi, Berlin’in Ukrayna’nın gümrük vergileri ve çifte vergilendirme uygulamaları nedeniyle Kiev ile İHA iş birliği anlaşmasını... 28.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-28T21:37+0300
2026-11-28T21:37+0300
2026-11-28T21:37+0300
ukrayna kri̇zi̇
almanya
ukrayna
almanya savunma bakanlığı
kiev
nato
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0d/1082719517_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_2e812dc658aa07e3e5cdf8bcfb3f6110.jpg
Welt am Sonntag gazetesinin Almanya Savunma Bakanlığı’nın dahili belgelerine dayandırdığı haberine göre Almanya, Ukrayna tarafının uyguladığı gümrük harçları ve vergilendirme koşulları nedeniyle Kiev ile insansız hava araçları (İHA) alanında iş birliği anlaşması yapmayı reddediyor.Haberde, "Almanya-Ukrayna İHA anlaşmasına yönelik müzakereler zorluklarla ilerliyor; taraflar ihracat harçları konusunda hala uzlaşamadı. Alman tarafı, Ukrayna’nın uyguladığı gümrük vergilerini ve çifte vergilendirmeyi 'kırmızı çizgi' olarak nitelendiriyor" ifadelerine yer verildi.Gazete ayrıca Almanya’nın ihracat kısıtlamaları nedeniyle aylarca Ukrayna’dan "Flamingo" füzesinin test numunelerini temin edemediğini aktardı.Askeri iş birliğini genişletme planları sürüyorBuna karşın belgelere göre Berlin, Ukrayna ile askeri iş birliğini genişletmeyi planlıyor. Bu kapsamda Almanya, 2 binden fazla Ukrayna yapımı "Bars" füzesinin üretimi için yaklaşık 330 milyon avro yatırım yapmaya hazır olduğunu bildirdi. Ayrıca adı açıklanmayan bir Alman savunma sanayisi şirketinin, bir Ukrayna firmasıyla ortaklaşa "Neptün" füzesi için güdümlü başlık geliştirmeyi planladığı kaydedildi.Daha önce Kyiv Independent, Alman savunma şirketi Rheinmetall’in Başkanı Armin Papperger’in açıklamalarına dayandırarak, şirketin Ukrayna’da mühimmat fabrikası kurma planından vazgeçme ihtimalini değerlendirdiğini duyurmuştu.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun 'ateşle oynamak' olduğunu belirtiyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru hedef olacağını açıklamıştı. Kremlin de, Batı'nın Ukrayna'yı silahla donatmasının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz sonuçlar doğuracağını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/fransada-cumhurbaskani-adayi-melenchondan-almanyaya-cagri-rusyaya-karsi-tonu-yumusatin-1110653367.html
almanya
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0d/1082719517_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5efca093814d256331fc2326d4c2af2d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
almanya, ukrayna, almanya savunma bakanlığı, kiev, nato, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), avrupa
almanya, ukrayna, almanya savunma bakanlığı, kiev, nato, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), avrupa
'Almanya, Kiev’in vergi ve gümrük uygulamaları nedeniyle Ukrayna ile İHA anlaşması yapmak istemiyor'
Alman Welt am Sonntag gazetesi, Berlin’in Ukrayna’nın gümrük vergileri ve çifte vergilendirme uygulamaları nedeniyle Kiev ile İHA iş birliği anlaşmasını imzalamaktan kaçındığını yazdı.
Welt am Sonntag gazetesinin Almanya Savunma Bakanlığı’nın dahili belgelerine dayandırdığı haberine göre Almanya, Ukrayna tarafının uyguladığı gümrük harçları ve vergilendirme koşulları nedeniyle Kiev ile insansız hava araçları (İHA) alanında iş birliği anlaşması yapmayı reddediyor.
Haberde, "Almanya-Ukrayna İHA anlaşmasına yönelik müzakereler zorluklarla ilerliyor; taraflar ihracat harçları konusunda hala uzlaşamadı. Alman tarafı, Ukrayna’nın uyguladığı gümrük vergilerini ve çifte vergilendirmeyi 'kırmızı çizgi' olarak nitelendiriyor" ifadelerine yer verildi.
Gazete ayrıca Almanya’nın ihracat kısıtlamaları nedeniyle aylarca Ukrayna’dan "Flamingo" füzesinin test numunelerini temin edemediğini aktardı.
Askeri iş birliğini genişletme planları sürüyor
Buna karşın belgelere göre Berlin, Ukrayna ile askeri iş birliğini genişletmeyi planlıyor. Bu kapsamda Almanya, 2 binden fazla Ukrayna yapımı "Bars" füzesinin üretimi için yaklaşık 330 milyon avro yatırım yapmaya hazır olduğunu bildirdi. Ayrıca adı açıklanmayan bir Alman savunma sanayisi şirketinin, bir Ukrayna firmasıyla ortaklaşa "Neptün" füzesi için güdümlü başlık geliştirmeyi planladığı kaydedildi.
Daha önce Kyiv Independent, Alman savunma şirketi Rheinmetall’in Başkanı Armin Papperger’in açıklamalarına dayandırarak, şirketin Ukrayna’da mühimmat fabrikası kurma planından vazgeçme ihtimalini değerlendirdiğini duyurmuştu.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun 'ateşle oynamak' olduğunu belirtiyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru hedef olacağını açıklamıştı. Kremlin de, Batı'nın Ukrayna'yı silahla donatmasının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz sonuçlar doğuracağını belirtmişti.