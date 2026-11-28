https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/almanya-kievin-vergi-ve-gumruk-uygulamalari-nedeniyle-ukrayna-ile-iha-anlasmasi-yapmak-istemiyor-1110664620.html

'Almanya, Kiev’in vergi ve gümrük uygulamaları nedeniyle Ukrayna ile İHA anlaşması yapmak istemiyor'

'Almanya, Kiev’in vergi ve gümrük uygulamaları nedeniyle Ukrayna ile İHA anlaşması yapmak istemiyor'

Sputnik Türkiye

Alman Welt am Sonntag gazetesi, Berlin’in Ukrayna’nın gümrük vergileri ve çifte vergilendirme uygulamaları nedeniyle Kiev ile İHA iş birliği anlaşmasını... 28.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-28T21:37+0300

2026-11-28T21:37+0300

2026-11-28T21:37+0300

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Welt am Sonntag gazetesinin Almanya Savunma Bakanlığı’nın dahili belgelerine dayandırdığı haberine göre Almanya, Ukrayna tarafının uyguladığı gümrük harçları ve vergilendirme koşulları nedeniyle Kiev ile insansız hava araçları (İHA) alanında iş birliği anlaşması yapmayı reddediyor.Haberde, "Almanya-Ukrayna İHA anlaşmasına yönelik müzakereler zorluklarla ilerliyor; taraflar ihracat harçları konusunda hala uzlaşamadı. Alman tarafı, Ukrayna’nın uyguladığı gümrük vergilerini ve çifte vergilendirmeyi 'kırmızı çizgi' olarak nitelendiriyor" ifadelerine yer verildi.Gazete ayrıca Almanya’nın ihracat kısıtlamaları nedeniyle aylarca Ukrayna’dan "Flamingo" füzesinin test numunelerini temin edemediğini aktardı.Askeri iş birliğini genişletme planları sürüyorBuna karşın belgelere göre Berlin, Ukrayna ile askeri iş birliğini genişletmeyi planlıyor. Bu kapsamda Almanya, 2 binden fazla Ukrayna yapımı "Bars" füzesinin üretimi için yaklaşık 330 milyon avro yatırım yapmaya hazır olduğunu bildirdi. Ayrıca adı açıklanmayan bir Alman savunma sanayisi şirketinin, bir Ukrayna firmasıyla ortaklaşa "Neptün" füzesi için güdümlü başlık geliştirmeyi planladığı kaydedildi.Daha önce Kyiv Independent, Alman savunma şirketi Rheinmetall’in Başkanı Armin Papperger’in açıklamalarına dayandırarak, şirketin Ukrayna’da mühimmat fabrikası kurma planından vazgeçme ihtimalini değerlendirdiğini duyurmuştu.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun 'ateşle oynamak' olduğunu belirtiyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru hedef olacağını açıklamıştı. Kremlin de, Batı'nın Ukrayna'yı silahla donatmasının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz sonuçlar doğuracağını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/fransada-cumhurbaskani-adayi-melenchondan-almanyaya-cagri-rusyaya-karsi-tonu-yumusatin-1110653367.html

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almanya, ukrayna, almanya savunma bakanlığı, kiev, nato, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), avrupa