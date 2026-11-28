https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/afganistanda-ortaokul-yakininda-patlama-7-olu-97-yarali-1110659253.html
Afganistan'da ortaokul yakınında patlama: 7 ölü, 97 yaralı
Afganistan'da ortaokul yakınında patlama: 7 ölü, 97 yaralı
Sputnik Türkiye
Afganistan'ın Kunar vilayetinde bir ortaokulun yakınındaki evde meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 97 kişi yaralandı. Patlamanın, madencilik... 28.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-28T12:58+0300
2026-11-28T12:58+0300
2026-11-28T12:58+0300
dünya
ortadoğu
afganistan
okul
maden
patlama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/1c/1110659093_0:61:558:376_1920x0_80_0_0_7709373bf2e2b254c6191b350b2cb4bc.png
Afganistan'ın Kunar vilayetinde ortaokul yakınındaki bir evde meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirdi, 97 kişi yaralandı.Kunar Vilayeti Enformasyon ve Kültür Müdürü Sami-ul Hak Hakbin, Tolo News kanalına yaptığı açıklamada, patlamanın ortaokulun yakınındaki bir evde meydana geldiğini belirtti.Patlama sonrası 7 kişinin cansız bedeninin ve 97 yaralının hastaneye kaldırıldığını aktaran Hakbin, olayın madencilik çalışmaları için hazırlanan patlayıcıların infilak etmesi sonucu yaşandığını kaydetti.İlk açıklamada patlamanın okulda meydana geldiği belirtilmiştiKunar Vilayeti Polisi Sözcüsü Farid Dehkan, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada patlamanın yerel saatle 10.00'da vilayete bağlı Andar Ser bölgesindeki bir ortaokulda meydana geldiğini bildirmişti.Dehkan, olayda hayatını kaybeden ve yaralanan öğrencilerin bulunduğunu belirtmiş ancak patlamanın nedeni ile can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin ayrıntı paylaşmamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/usakta-feci-kaza-duvara-carpan-aracta-astsubay-ve-polis-esi-de-hayatini-kaybetti-1110657833.html
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/1c/1110659093_0:0:558:419_1920x0_80_0_0_e6e328d935e9d81d97b765c1090549a5.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, afganistan, okul, maden, patlama
ortadoğu, afganistan, okul, maden, patlama
Afganistan'da ortaokul yakınında patlama: 7 ölü, 97 yaralı
Afganistan'ın Kunar vilayetinde bir ortaokulun yakınındaki evde meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 97 kişi yaralandı. Patlamanın, madencilik faaliyetleri için hazırlanan patlayıcıların infilak etmesi sonucu yaşandığı bildirildi.
Afganistan'ın Kunar vilayetinde ortaokul yakınındaki bir evde meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirdi, 97 kişi yaralandı.
Kunar Vilayeti Enformasyon ve Kültür Müdürü Sami-ul Hak Hakbin, Tolo News kanalına yaptığı açıklamada, patlamanın ortaokulun yakınındaki bir evde meydana geldiğini belirtti.
Patlama sonrası 7 kişinin cansız bedeninin ve 97 yaralının hastaneye kaldırıldığını aktaran Hakbin, olayın madencilik çalışmaları için hazırlanan patlayıcıların infilak etmesi sonucu yaşandığını kaydetti.
İlk açıklamada patlamanın okulda meydana geldiği belirtilmişti
Kunar Vilayeti Polisi Sözcüsü Farid Dehkan, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada patlamanın yerel saatle 10.00'da vilayete bağlı Andar Ser bölgesindeki bir ortaokulda meydana geldiğini bildirmişti.
Dehkan, olayda hayatını kaybeden ve yaralanan öğrencilerin bulunduğunu belirtmiş ancak patlamanın nedeni ile can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin ayrıntı paylaşmamıştı.