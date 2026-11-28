https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/afganistanda-ortaokul-yakininda-patlama-7-olu-97-yarali-1110659253.html

Afganistan'da ortaokul yakınında patlama: 7 ölü, 97 yaralı

Afganistan'da ortaokul yakınında patlama: 7 ölü, 97 yaralı

Sputnik Türkiye

Afganistan'ın Kunar vilayetinde bir ortaokulun yakınındaki evde meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 97 kişi yaralandı. Patlamanın, madencilik... 28.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-28T12:58+0300

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Afganistan'ın Kunar vilayetinde ortaokul yakınındaki bir evde meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirdi, 97 kişi yaralandı.Kunar Vilayeti Enformasyon ve Kültür Müdürü Sami-ul Hak Hakbin, Tolo News kanalına yaptığı açıklamada, patlamanın ortaokulun yakınındaki bir evde meydana geldiğini belirtti.Patlama sonrası 7 kişinin cansız bedeninin ve 97 yaralının hastaneye kaldırıldığını aktaran Hakbin, olayın madencilik çalışmaları için hazırlanan patlayıcıların infilak etmesi sonucu yaşandığını kaydetti.İlk açıklamada patlamanın okulda meydana geldiği belirtilmiştiKunar Vilayeti Polisi Sözcüsü Farid Dehkan, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada patlamanın yerel saatle 10.00'da vilayete bağlı Andar Ser bölgesindeki bir ortaokulda meydana geldiğini bildirmişti.Dehkan, olayda hayatını kaybeden ve yaralanan öğrencilerin bulunduğunu belirtmiş ancak patlamanın nedeni ile can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin ayrıntı paylaşmamıştı.

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ortadoğu, afganistan, okul, maden, patlama