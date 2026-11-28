https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/abdde-sukran-gunu-firtinasinin-bilancosu-agirlasti-elektrik-kesintileri-ve-ulasim-aksakliklari-1110655498.html

ABD'de Şükran Günü fırtınasının bilançosu ağırlaştı: Elektrik kesintileri ve ulaşım aksaklıkları sürüyor

ABD'de Şükran Günü fırtınasının bilançosu ağırlaştı: Elektrik kesintileri ve ulaşım aksaklıkları sürüyor

Sputnik Türkiye

ABD'nin doğu ve batı kıyılarını etkileyen Şükran Günü fırtınalarının ardından 260 binden fazla hanede elektrik kesintisi yaşanıyor. Yaklaşık 1 milyon haneyi... 28.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-28T09:24+0300

2026-11-28T09:24+0300

2026-11-28T09:24+0300

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şükran günü

fırtına

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ABD'de Şükran Günü tatili sırasında etkili olan şiddetli fırtınaların yol açtığı aksaklıklar devam ediyor. Ülkenin hem doğu hem de batı kıyılarını etkileyen olumsuz hava koşulları, elektrik kesintilerine, su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara neden oldu.PowerOutage.us internet sitesinin verilerine göre, perşembe gecesi yaklaşık 1 milyon haneye kadar ulaşan elektrik kesintileri, cuma akşamı itibarıyla 260 binin üzerine geriledi. Pensilvanya, Virginia, Maryland ve New Jersey, elektrik kesintilerinden en fazla etkilenen eyaletler arasında yer aldı. Pensilvanya, cuma sabahı itibarıyla kesintilerin en yoğun yaşandığı eyalet oldu.Koşulların iyileşmeye başladığı ancak normale dönüşün zaman alabileceği belirtilirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın acil durum fonlarının serbest bırakılmasını değerlendireceği ifade edildi.ABD'de yüzlerce uçuş iptal edildi, binlercesinde gecikme yaşandıŞiddetli hava koşulları hava ulaşımını da etkiledi. FlightAware verilerine göre, cuma günü ABD içindeki, ülkeye gelen ve ülkeden ayrılan uçuşlardan 3 bin 400'den fazlasında gecikme yaşanırken yaklaşık 670 uçuş iptal edildi.Şükran Günü olan perşembe günü ise 2 bin 500'den fazla uçuş gecikmiş, 450'den fazla uçuş iptal edilmişti. New York'taki LaGuardia Havalimanı'nda mahsur kalan bir yolcu, Chicago'daki arkadaşlarını ziyaret etmek için çıktığı yolculuk sırasında 13 saat beklemek zorunda kaldığını BBC'ye anlattı.New York'ta 100 yıllık geçit töreni ertelendiFırtına ve şiddetli yağışlar, ABD'nin doğu kıyısında geniş çaplı su baskınlarına neden oldu. Maryland'de şiddetli rüzgar nedeniyle köprüler trafiğe kapatılırken Delaware'de dalgalar sahilleri dövdü ve kıyı şeridindeki yürüyüş yollarına su ulaştı.Washington'da gelgit sularının yükselmesi sonucu Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı'nın pistlerini su bastı. Kentte kayıtlara geçen en yağışlı Şükran Günü yaşanırken, Ulusal Hava Durumu Servisi'nin (NWS) ön verilerine göre New York'taki Central Park'a yaklaşık 5 santimetre yağış düştü. Bu miktar, parkta kaydedilen en yağışlı Şükran Günü olarak kayıtlara geçti.New York'ta her yıl düzenlenen Macy's Şükran Günü Geçit Töreni de olumsuz hava koşulları nedeniyle 100 yıllık tarihinde ilk kez başka bir güne, cumartesi gününe ertelendi. New York'un da aralarında bulunduğu bazı eyaletlerde perşembe gecesi ile cuma sabahı arasında olağanüstü hal ilan edildi. Komşu New Jersey'de çok sayıda yol ve köprü ulaşıma kapatılırken, eyaletin bazı bölgelerinde kıyı taşkını uyarıları cuma akşamına kadar devam etti.Fırtına batı kıyısında da etkili olduABD'nin batı kıyısında ise olağan dışı derecede yüksek gelgitler ve buna bağlı sel riski endişeye neden oldu. San Diego ve Los Angeles'ta hafta başında gelgit seviyesinin 2.4 metreyi aştığı bildirildi. Yetkililer, plajları ziyaret edenleri kıyı bölgelerinden uzak durmaları konusunda uyardı.Kaliforniya kıyısı boyunca sefer yapan Amtrak Pacific Surfliner tren hattında da yüksek gelgitlerin neden olduğu hasar ve su baskınları nedeniyle bazı seferler iptal edildi.Oregon'da kaydedilen görüntülerde, güçlü gelgit dalgalarının bir adamı ve köpeğini denize sürüklediği görüldü. Polis, ikilinin olaydan yara almadan kurtulduğunu bildirdi.Kuzey Kaliforniya ve Oregon'un bazı kesimlerinde cuma günü kıyı taşkını uyarıları yürürlükte kalırken, San Francisco ve çevresindeki uyarıların pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.ABD'nin kuzeydoğusunda yeni yağış ve rüzgar bekleniyorHava durumu tahminlerine göre, fırtınanın cumartesi günü Kanada'nın Nova Scotia ve Newfoundland eyaletlerine doğru ilerlemesi, ABD'nin kuzeydoğusunda ise hafta sonunun daha kuru geçmesi bekleniyor.Ancak pazartesi günü yeni ve derin bir alçak basınç sisteminin bölgeye ulaşacağı, beraberinde kuvvetli yağış ve rüzgar getirebileceği, ulaşımda yeni aksaklıklara yol açabileceği öngörülüyor.Amerikan Otomobil Birliği (AAA), Şükran Günü tatilini kapsayan 7 günlük dönemde 81.5 milyon Amerikalının evinden en az 80 kilometre uzaklığa seyahat edeceğini tahmin etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/abdyi-vuran-siddetli-firtina-1-milyona-yakin-abone-elektriksiz-kaldi-1110629000.html

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abd, new york, pensilvanya, elektrik kesintisi, şükran günü, fırtına