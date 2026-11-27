https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/abdyi-vuran-siddetli-firtina-1-milyona-yakin-abone-elektriksiz-kaldi-1110629000.html
ABD'yi vuran şiddetli fırtına tarihte bir ilke imza attı: 1 milyona yakın abone elektriksiz kaldı, yüzlerce uçuş iptal
ABD'yi vuran şiddetli fırtına tarihte bir ilke imza attı: 1 milyona yakın abone elektriksiz kaldı, yüzlerce uçuş iptal
Sputnik Türkiye
ABD'nin doğu eyaletlerini etkisi altına alan şiddetli fırtına, 800 binden fazla abonenin elektriksiz kalmasına neden oldu. Su baskınları nedeniyle yollar ve... 27.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-27T07:23+0300
2026-11-27T07:23+0300
2026-11-27T07:24+0300
dünya
abd
new york
massachusetts
abd
doğal afet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/1f/1062888453_0:73:1200:748_1920x0_80_0_0_d5cf084c01a6a1d12270f6e66312de95.jpg
ABD'nin Missouri eyaletinden Massachusetts'e kadar uzanan geniş bir bölgeyi etkisi altına alan şiddetli fırtına, ülkenin doğusunda günlük yaşamı olumsuz etkiledi.Olumsuz hava koşulları nedeniyle 800 binden fazla abonenin elektriği kesilirken kıyı yerleşimlerinde su baskınları meydana geldi. ABD'nin doğu kıyısındaki çok sayıda köprü ve kara yolu güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı.Kıyılarda su seviyesi rekor düzeye ulaştıFırtınanın etkili olduğu Orta Atlantik kıyılarında su seviyesi rekor düzeye ulaşırken kıyı bölgelerinde taşkınlar yaşandı.ABD'nin Ortabatı bölgesinin bazı kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ise güneye doğru ilerlemeye başladı.Yüzlerce uçuş iptal edildiŞiddetli fırtına, ABD'de yılın en yoğun seyahat dönemlerinden biri olan Şükran Günü tatilinde hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.Olumsuz hava koşulları nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edilirken çok sayıda seferde uzun süreli gecikmeler yaşandı.New York'ta bir ilk: Geleneksel geçit töreni ertelendiFırtınanın en dikkat çekici sonuçlarından biri de New York'ta düzenlenen geleneksel Macy's Şükran Günü Geçit Töreni'nde yaşandı.Aktarılan bilgilere göre, etkinlik tarihinde ilk kez olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Geçit töreninin televizyon yayını için izleyicilerin cumartesi gününe kadar beklemesi gerekeceği açıklandı.Her yıl geçit töreni nedeniyle yoğun kalabalıklara ev sahipliği yapan New York caddelerinde ise alışılmışın dışında sakin bir sabah yaşandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/fransiz-haber-ajansi-afpye-siber-saldiri-platform-kapatildi-1110628602.html
abd
new york
massachusetts
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/1f/1062888453_54:0:1147:820_1920x0_80_0_0_90cd7e581554f4adc1812ba04cb06990.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, new york, massachusetts, abd, doğal afet
abd, new york, massachusetts, abd, doğal afet
ABD'yi vuran şiddetli fırtına tarihte bir ilke imza attı: 1 milyona yakın abone elektriksiz kaldı, yüzlerce uçuş iptal
07:23 27.11.2026 (güncellendi: 07:24 27.11.2026)
ABD'nin doğu eyaletlerini etkisi altına alan şiddetli fırtına, 800 binden fazla abonenin elektriksiz kalmasına neden oldu. Su baskınları nedeniyle yollar ve köprüler ulaşıma kapatılırken yüzlerce uçuş iptal edildi. New York'taki geleneksel Macy's Şükran Günü Geçit Töreni ise tarihinde ilk kez ertelendi.
ABD'nin Missouri eyaletinden Massachusetts'e kadar uzanan geniş bir bölgeyi etkisi altına alan şiddetli fırtına, ülkenin doğusunda günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle 800 binden fazla abonenin elektriği kesilirken kıyı yerleşimlerinde su baskınları meydana geldi. ABD'nin doğu kıyısındaki çok sayıda köprü ve kara yolu güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı.
Kıyılarda su seviyesi rekor düzeye ulaştı
Fırtınanın etkili olduğu Orta Atlantik kıyılarında su seviyesi rekor düzeye ulaşırken kıyı bölgelerinde taşkınlar yaşandı.
ABD'nin Ortabatı bölgesinin bazı kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ise güneye doğru ilerlemeye başladı.
Yüzlerce uçuş iptal edildi
Şiddetli fırtına, ABD'de yılın en yoğun seyahat dönemlerinden biri olan Şükran Günü tatilinde hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edilirken çok sayıda seferde uzun süreli gecikmeler yaşandı.
New York'ta bir ilk: Geleneksel geçit töreni ertelendi
Fırtınanın en dikkat çekici sonuçlarından biri de New York'ta düzenlenen geleneksel Macy's Şükran Günü Geçit Töreni'nde yaşandı.
Aktarılan bilgilere göre, etkinlik tarihinde ilk kez olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Geçit töreninin televizyon yayını için izleyicilerin cumartesi gününe kadar beklemesi gerekeceği açıklandı.
Her yıl geçit töreni nedeniyle yoğun kalabalıklara ev sahipliği yapan New York caddelerinde ise alışılmışın dışında sakin bir sabah yaşandı.