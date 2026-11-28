https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/abdde-2-ucak-taksi-yaptiklari-esnada-carpisti-1110656326.html

ABD'de 2 uçak taksi yaptıkları esnada çarpıştı

ABD'de 2 uçak taksi yaptıkları esnada çarpıştı

Sputnik Türkiye

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Ulusal Havalimanı'nda American Airlines'a ait iki yolcu uçağının kanatları taksi yaptıkları sırada... 28.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-28T09:48+0300

2026-11-28T09:48+0300

2026-11-28T09:48+0300

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ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Ulusal Havalimanı'nda iki yolcu uçağı kalkış hazırlığı sırasında çarpıştı.ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamaya göre, Dallas-Fort Worth seferini yapmaya hazırlanan American Airlines'a ait yolcu uçağı, Şikago seferi için pistte bulunan aynı hava yolu şirketine ait başka bir uçağın kanadına çarptı.Cuma günü yerel saatle 17.10 sıralarında meydana gelen olayda iki uçağın kanat uçları temas etti. Uçaklar güvenli şekilde yeniden terminale dönerken olayda yaralanan olmadı.American Airlines, her iki uçağın da bakımdan geçirilmek üzere hizmetten çıkarıldığını ve yolcuların gidecekleri noktalara ulaştırılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.FAA, olayla ilgili soruşturma başlattı.Aynı havalimanında 2025'te 67 kişi hayatını kaybetmiştiRonald Reagan Ulusal Havalimanı, Ocak 2025'te bir yolcu uçağı ile ABD ordusuna ait Black Hawk tipi helikopterin havada çarpışmasıyla gündeme gelmişti.Wichita kentinden Washington'a gitmekte olan yolcu uçağı ile askeri helikopterin Potomac Nehri üzerinde çarpışması sonucu 64 yolcu ve mürettebat ile 3 askeri personel olmak üzere toplam 67 kişi hayatını kaybetmişti.Daha sonra yapılan incelemelerde, helikopterin hatalı irtifa verisi aldığı ve bu nedenle planlanandan daha yüksek irtifada uçtuğu belirlenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/abdde-yolcu-ucagi-dustu-askeri-helikopter-ile-havada-carpisti-enkaz-nehre-dustu-1093183874.html

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abd, şikago, abd federal havacılık i̇daresi (faa), american airlines, black hawk, dallas