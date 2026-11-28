https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/abb-baskani-mansur-yavastan-cumhurbaskani-adayligi-aciklamasi-bizim-boyle-bir-gundemimiz-asla-yok-1110662606.html

ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması: 'Bizim böyle bir gündemimiz asla yok'

ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması: 'Bizim böyle bir gündemimiz asla yok'

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Yavaş, Cumhurbaşkanı adaylığının gündeminde olmadığını belirterek Ankara’nın çözüm bekleyen sorunlarına odaklanmaya... 28.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-28T17:26+0300

2026-11-28T17:26+0300

2026-11-28T17:30+0300

poli̇ti̇ka

türkiye

mansur yavaş

ekrem i̇mamoğlu

abb

i̇stanbul büyükşehir belediye başkanlığı

ankara

ankara büyükşehir belediyesi

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin, "Biz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyız. Ankara'nın da gerçekten çözülemeyen ve çözülmeyi bekleyen birçok sorunu var. Biz onlara odaklandık ve odaklanmaya da devam edeceğiz. Bizim böyle bir gündemimiz asla yok" dedi.'Bizim böyle bir gündemimiz asla yok'Temel atma töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soru üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:Yavaş, bir köşe yazarının yeni bir sağ ittifak için harekete geçildiği, adayının da Yavaş olacağı yönündeki iddialarına ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:'Uzun süredir Özgür Özel ile görüşmem olmadı'Yavaş, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in gelecek hafta cuma günü adaylık konusunda yapacağını söylediği açıklamaya ilişkin istişarede bulunup bulunmadıkları sorusuna, "Benim uzun süredir kendisiyle herhangi bir görüşmem olmadı. Dolayısıyla hiçbir bilgim yok. Ben de sizler gibi televizyondan izleyeceğim. Bir hayırlı olsun ziyaretine gitmem gerekiyor etik olarak, onu gerçekleştireceğim. Onun haricinde özel bir durum yok" yanıtını verdi.

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türkiye, mansur yavaş, ekrem i̇mamoğlu, abb, i̇stanbul büyükşehir belediye başkanlığı, ankara, ankara büyükşehir belediyesi