https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/abb-baskani-mansur-yavastan-cumhurbaskani-adayligi-aciklamasi-bizim-boyle-bir-gundemimiz-asla-yok-1110662606.html
ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması: 'Bizim böyle bir gündemimiz asla yok'
ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması: 'Bizim böyle bir gündemimiz asla yok'
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Yavaş, Cumhurbaşkanı adaylığının gündeminde olmadığını belirterek Ankara’nın çözüm bekleyen sorunlarına odaklanmaya... 28.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-28T17:26+0300
2026-11-28T17:26+0300
2026-11-28T17:30+0300
poli̇ti̇ka
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin, "Biz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyız. Ankara'nın da gerçekten çözülemeyen ve çözülmeyi bekleyen birçok sorunu var. Biz onlara odaklandık ve odaklanmaya da devam edeceğiz. Bizim böyle bir gündemimiz asla yok" dedi.'Bizim böyle bir gündemimiz asla yok'Temel atma töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soru üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:Yavaş, bir köşe yazarının yeni bir sağ ittifak için harekete geçildiği, adayının da Yavaş olacağı yönündeki iddialarına ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:'Uzun süredir Özgür Özel ile görüşmem olmadı'Yavaş, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in gelecek hafta cuma günü adaylık konusunda yapacağını söylediği açıklamaya ilişkin istişarede bulunup bulunmadıkları sorusuna, "Benim uzun süredir kendisiyle herhangi bir görüşmem olmadı. Dolayısıyla hiçbir bilgim yok. Ben de sizler gibi televizyondan izleyeceğim. Bir hayırlı olsun ziyaretine gitmem gerekiyor etik olarak, onu gerçekleştireceğim. Onun haricinde özel bir durum yok" yanıtını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/bosanma-davasinda-istinaf-mahkemesi-ve-yargitaydan-emsal-karar-cocugun-elde-ettigi-deliller-hukuka-1110662461.html
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türkiye, mansur yavaş, ekrem i̇mamoğlu, abb, i̇stanbul büyükşehir belediye başkanlığı, ankara, ankara büyükşehir belediyesi
ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması: 'Bizim böyle bir gündemimiz asla yok'
17:26 28.11.2026 (güncellendi: 17:30 28.11.2026)
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Yavaş, Cumhurbaşkanı adaylığının gündeminde olmadığını belirterek Ankara’nın çözüm bekleyen sorunlarına odaklanmaya devam edeceklerini söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin, "Biz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyız. Ankara'nın da gerçekten çözülemeyen ve çözülmeyi bekleyen birçok sorunu var. Biz onlara odaklandık ve odaklanmaya da devam edeceğiz. Bizim böyle bir gündemimiz asla yok" dedi.
'Bizim böyle bir gündemimiz asla yok'
Temel atma töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soru üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:
Her şeyden evvel Ekrem Bey'e henüz siyasi yasak kesinleşmiş değil. Diploma konusunda da bir karar çıktı ama ben her zaman bu tür olaylara hukuk ve demokrasi açısından yaklaşıyorum. Aynı durumda olan birçok insanın henüz davaları istinafa dahi geçmemişken Ekrem Bey'in Danıştay'da bu şekilde hızlı bir şekilde karar verilmiş olması tabii ki toplum vicdanında olağan karşılanmamıştır. Çünkü diğer aynı durumda olanlar hakkında henüz adalet yürümemiştir.
Yavaş, bir köşe yazarının yeni bir sağ ittifak için harekete geçildiği, adayının da Yavaş olacağı yönündeki iddialarına ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:
Hiç ilgim olmadan yapılan bu senaryoların hiçbirinde ben yokum. 5 yıl boyunca aday kim olacak tartışması yapıldı. O seçim bitti şimdi yine aynı tartışmalar devam ediyor. Oysa biz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyız. Ankara'nın da gerçekten çözülemeyen ve çözülmeyi bekleyen birçok sorunu var. Biz onlara odaklandık ve odaklanmaya da devam edeceğiz. Bizim böyle bir gündemimiz asla yok. Öncelikli olarak Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Ulaşım probleminden tutun, Ankara'nın birçok problemi var, bunları da çözmek için çalışmalara devam ediyoruz.
'Uzun süredir Özgür Özel ile görüşmem olmadı'
Yavaş, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in gelecek hafta cuma günü adaylık konusunda yapacağını söylediği açıklamaya ilişkin istişarede bulunup bulunmadıkları sorusuna, "Benim uzun süredir kendisiyle herhangi bir görüşmem olmadı. Dolayısıyla hiçbir bilgim yok. Ben de sizler gibi televizyondan izleyeceğim. Bir hayırlı olsun ziyaretine gitmem gerekiyor etik olarak, onu gerçekleştireceğim. Onun haricinde özel bir durum yok" yanıtını verdi.