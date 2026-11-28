https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/70-yasindaki-adam-sadece-sesini-duydugu-kadina-45-milyon-lira-gonderdi-sosyal-medyada-gundem-oldu-1110660353.html
70 yaşındaki adam sadece sesini duyduğu kadına 4.5 milyon lira gönderdi: Sosyal medyada gündem oldu
70 yaşındaki adam sadece sesini duyduğu kadına 4.5 milyon lira gönderdi: Sosyal medyada gündem oldu
Sputnik Türkiye
İnternette tanıştığı ve sadece sesini duyduğu kadına 4.5 milyon lira kaptıran 70 yaşındaki yaşlı adam sosyal medyanın gündemine oturdu. Yaşlı adamın 20... 28.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-28T14:48+0300
2026-11-28T14:48+0300
2026-11-28T14:48+0300
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ATV'de yayımlanan Esra Erol'un programına katılan 70 yaşındaki yaşlı adam, internette tanıştığı ve kendisinden 41 yaş küçük olduğunu söyleyen bir kadın tarafından 4.5 milyon lira dolandırıldığını iddia etti. Süleyman isimli yaşlı adam evini ve arabasını satarak parayı kadına gönderdiğini söylerken anlattıkları sosyal medyada gündem olurken Esra Erol’un “Size niye baksın Allah aşkına?” sorusuna ise “Niye, benim neyim var?” diye yanıta da yüzlerce yorum geldi. Kimsesizim diye kandırdığını söylediBugüne kadar hiç yüz yüze gelmediği kadını programa canlı bağlandığında sesinden tanıyan Süleyman, yaşadığı mağduriyetin ardından tepkisini dile getirdi. Yaşlı adamın, kendisini ilk olarak Mine Serin, daha sonra ise Havva adıyla tanıtan bir kişiyle iletişim kurduğu öğrenilmişti. Kendisinden 41 yaş küçük olduğunu zannettiği kişiye güvenen Süleyman, zaman içinde artan para talepleri nedeniyle evini ve otomobilini satmak zorunda kaldığını, toplamda 4,5 milyon TL gönderdiğini anlatmıştı.Kadınla bu zamana kadar yüz yüze gelmediğini anlatan adamın anlattıkları büyük şaşkınlık yaratırken, 70 yaşındaki adam, "Donuma kadar aldınız benim. Beni sokağa atarken utanmadınız mı?" sözleriyle isyan etmişti. Fotoğraftaki kadın ortaya çıktıProgramda gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda, Süleyman'a gönderilen fotoğrafların Karina isimli yabancı uyruklu bir kadına ait olduğu tespit edildi. Fotoğrafları kullanılan Karina'nın ise yaşanan olayla herhangi bir ilgisinin olmadığı ortaya çıktı. Fotoğraflarının izinsiz kullanılması nedeniyle Türkiye'den çok sayıda mesaj aldığını belirten Karina, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Özellikle Süleyman Amca'ya seslenen Karina, "Son günlerde Türkiye'den çok sayıda mesaj aldım. Ancak herkese özellikle de Süleyman Amca'ya şunu açıklamak istiyorum. Bu olayla hiçbir ilgim yok." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/esra-erolda-yasak-asklari-ile-gundeme-gelen-skandal-kayinvalide-ve-damat-canli-yayinda-gozaltina-1095421993.html
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esra erol, dolandırıcılık, e-dolandırıcılık
esra erol, dolandırıcılık, e-dolandırıcılık
70 yaşındaki adam sadece sesini duyduğu kadına 4.5 milyon lira gönderdi: Sosyal medyada gündem oldu
İnternette tanıştığı ve sadece sesini duyduğu kadına 4.5 milyon lira kaptıran 70 yaşındaki yaşlı adam sosyal medyanın gündemine oturdu. Yaşlı adamın 20 yaşlarındaki bir kadının fotoğrafıyla kandırıldığı ortaya çıkarken soruşturma başlatıldı.
ATV'de yayımlanan Esra Erol'un programına katılan 70 yaşındaki yaşlı adam, internette tanıştığı ve kendisinden 41 yaş küçük olduğunu söyleyen bir kadın tarafından 4.5 milyon lira dolandırıldığını iddia etti. Süleyman isimli yaşlı adam evini ve arabasını satarak parayı kadına gönderdiğini söylerken anlattıkları sosyal medyada gündem olurken Esra Erol’un “Size niye baksın Allah aşkına?” sorusuna ise “Niye, benim neyim var?” diye yanıta da yüzlerce yorum geldi.
Kimsesizim diye kandırdığını söyledi
Bugüne kadar hiç yüz yüze gelmediği kadını programa canlı bağlandığında sesinden tanıyan Süleyman, yaşadığı mağduriyetin ardından tepkisini dile getirdi. Yaşlı adamın, kendisini ilk olarak Mine Serin, daha sonra ise Havva adıyla tanıtan bir kişiyle iletişim kurduğu öğrenilmişti. Kendisinden 41 yaş küçük olduğunu zannettiği kişiye güvenen Süleyman, zaman içinde artan para talepleri nedeniyle evini ve otomobilini satmak zorunda kaldığını, toplamda 4,5 milyon TL gönderdiğini anlatmıştı.
Kadınla bu zamana kadar yüz yüze gelmediğini anlatan adamın anlattıkları büyük şaşkınlık yaratırken, 70 yaşındaki adam, "Donuma kadar aldınız benim. Beni sokağa atarken utanmadınız mı?" sözleriyle isyan etmişti.
Fotoğraftaki kadın ortaya çıktı
Programda gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda, Süleyman'a gönderilen fotoğrafların Karina isimli yabancı uyruklu bir kadına ait olduğu tespit edildi. Fotoğrafları kullanılan Karina'nın ise yaşanan olayla herhangi bir ilgisinin olmadığı ortaya çıktı. Fotoğraflarının izinsiz kullanılması nedeniyle Türkiye'den çok sayıda mesaj aldığını belirten Karina, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Özellikle Süleyman Amca'ya seslenen Karina, "Son günlerde Türkiye'den çok sayıda mesaj aldım. Ancak herkese özellikle de Süleyman Amca'ya şunu açıklamak istiyorum. Bu olayla hiçbir ilgim yok." ifadelerini kullandı.