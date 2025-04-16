https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/esra-erolda-yasak-asklari-ile-gundeme-gelen-skandal-kayinvalide-ve-damat-canli-yayinda-gozaltina-1095421993.html
Esra Erol’da yasak aşkları ile gündeme gelen skandal kayınvalide ve damat canlı yayında gözaltına alındı
Esra Erol’da yasak aşkları ile gündeme gelen skandal kayınvalide ve damat canlı yayında gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
ATV’de yayınlanan Esra Erol’da programında Türkiye’yi sarsan bir olay yaşandı. 25 yaşındaki zihinsel engelli Dilek, nişanlısı Cuma’nın annesi Güldane ile... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T08:55+0300
2025-04-16T08:55+0300
2025-04-16T08:55+0300
yaşam
rtük
ebubekir şahin
televizyon
esra erol
gözaltı
gözaltı kararı
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Esra Erol’da programına katılan Dilek, 21 yaşındaki nişanlısı Cuma’nın, 47 yaşındaki annesi Güldane ile birlikte kaçtığını ve kendisine şiddet uyguladıklarını iddia etti. Dilek’in açıklamaları stüdyoda ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.Canlı yayında gözaltıProgram sırasında stüdyoya gelen polis ekipleri, Cuma ve Güldane’yi gözaltına aldı. Cuma’nın asker firarisi olduğu da ortaya çıktı. İkili, Dilek’e yönelik şiddet ve tehdit iddialarıyla ilgili olarak emniyete götürüldü.Hamilelik i̇ddiasıPrograma bağlanan bir izleyici, Güldane’nin Cuma’dan 3 aylık hamile olduğunu öne sürdü. Bu iddia, olayın vahametini daha da artırdı ve kamuoyunda büyük tepki çekti.RTÜK i̇nceleme başlattıRadyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), olayla ilgili olarak Esra Erol’da programına inceleme başlattı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yayıncı kuruluşların aile yapısı, çocukların korunması ve toplumsal değerler konusunda daha hassas ve sorumlu davranmaları gerektiğini vurguladı.
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rtük, ebubekir şahin, televizyon, esra erol, gözaltı, gözaltı kararı
rtük, ebubekir şahin, televizyon, esra erol, gözaltı, gözaltı kararı
Esra Erol’da yasak aşkları ile gündeme gelen skandal kayınvalide ve damat canlı yayında gözaltına alındı
ATV’de yayınlanan Esra Erol’da programında Türkiye’yi sarsan bir olay yaşandı. 25 yaşındaki zihinsel engelli Dilek, nişanlısı Cuma’nın annesi Güldane ile birlikte kaçtığını iddia etti. Canlı yayında stüdyoya gelen polis ekipleri, damat ve kayınvalideyi gözaltına aldı.
Esra Erol’da programına katılan Dilek, 21 yaşındaki nişanlısı Cuma’nın, 47 yaşındaki annesi Güldane ile birlikte kaçtığını ve kendisine şiddet uyguladıklarını iddia etti. Dilek’in açıklamaları stüdyoda ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Program sırasında stüdyoya gelen polis ekipleri, Cuma ve Güldane’yi gözaltına aldı. Cuma’nın asker firarisi olduğu da ortaya çıktı. İkili, Dilek’e yönelik şiddet ve tehdit iddialarıyla ilgili olarak emniyete götürüldü.
Programa bağlanan bir izleyici, Güldane’nin Cuma’dan 3 aylık hamile olduğunu öne sürdü. Bu iddia, olayın vahametini daha da artırdı ve kamuoyunda büyük tepki çekti.
Radyo ve Televizyon
Üst Kurulu (RTÜK
), olayla ilgili olarak Esra Erol’da
programına inceleme başlattı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin
, yayıncı kuruluşların aile yapısı, çocukların korunması ve toplumsal değerler konusunda daha hassas ve sorumlu davranmaları gerektiğini vurguladı.