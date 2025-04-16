https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/esra-erolda-yasak-asklari-ile-gundeme-gelen-skandal-kayinvalide-ve-damat-canli-yayinda-gozaltina-1095421993.html

Esra Erol’da yasak aşkları ile gündeme gelen skandal kayınvalide ve damat canlı yayında gözaltına alındı

Esra Erol’da yasak aşkları ile gündeme gelen skandal kayınvalide ve damat canlı yayında gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

ATV’de yayınlanan Esra Erol’da programında Türkiye’yi sarsan bir olay yaşandı. 25 yaşındaki zihinsel engelli Dilek, nişanlısı Cuma’nın annesi Güldane ile... 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T08:55+0300

2025-04-16T08:55+0300

2025-04-16T08:55+0300

yaşam

rtük

ebubekir şahin

televizyon

esra erol

gözaltı

gözaltı kararı

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Esra Erol’da programına katılan Dilek, 21 yaşındaki nişanlısı Cuma’nın, 47 yaşındaki annesi Güldane ile birlikte kaçtığını ve kendisine şiddet uyguladıklarını iddia etti. Dilek’in açıklamaları stüdyoda ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.​Canlı yayında gözaltıProgram sırasında stüdyoya gelen polis ekipleri, Cuma ve Güldane’yi gözaltına aldı. Cuma’nın asker firarisi olduğu da ortaya çıktı. İkili, Dilek’e yönelik şiddet ve tehdit iddialarıyla ilgili olarak emniyete götürüldü.Hamilelik i̇ddiasıPrograma bağlanan bir izleyici, Güldane’nin Cuma’dan 3 aylık hamile olduğunu öne sürdü. Bu iddia, olayın vahametini daha da artırdı ve kamuoyunda büyük tepki çekti.​RTÜK i̇nceleme başlattıRadyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), olayla ilgili olarak Esra Erol’da programına inceleme başlattı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yayıncı kuruluşların aile yapısı, çocukların korunması ve toplumsal değerler konusunda daha hassas ve sorumlu davranmaları gerektiğini vurguladı.​

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Sputnik Türkiye

rtük, ebubekir şahin, televizyon, esra erol, gözaltı, gözaltı kararı