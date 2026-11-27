https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/zaharova-letonya-ukrayna-ordusuna-on-binlerce-iha-verdi-1110648679.html
Zaharova: Letonya, Ukrayna ordusuna on binlerce İHA verdi
Zaharova: Letonya, Ukrayna ordusuna on binlerce İHA verdi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Letonya’nın Rusya topraklarına düzenli saldırılar düzenlenmesi amacıyla Ukrayna ordusuna on binlerce... 27.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-27T19:37+0300
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letonya
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ukrayna silahlı kuvvetleri
nato
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan açıklamasında Zaharova, İngiltere ile Uluslararası İHA Koalisyonu’na eş başkanlık eden Letonya’nın, Rusya’yla gerilimi açık çatışmaya varacak ölçüde tırmandırdığını ifade etti:Zaharova, Letonya ve diğer Baltık ülkelerinin Ukrayna’nın İHA saldırıları için defalarca hava sahalarını kullandırdığını ve Letonya’daki NATO tatbikatlarında Rusya’ya karşı savaş senaryolarının çalışıldığını kaydetti.Rus tahılının Letonya üzerinden taşınmasının askıya alınmasının ülke ekonomisine ciddi zarar verebileceğini söyleyen Zaharova, Letonya yönetiminin “Rus etkisinden arındırma bildirisi” kabul etme niyetini Rus karşıtlığı olarak nitelendirdi. Zaharova, Moskova’nın Letonya’ya karşı misilleme hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/kremlin-ab-barisa-degil-savasa-kaynak-ayirmaya-hazirlaniyor-1110610584.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, letonya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, nato, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, letonya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, nato, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Zaharova: Letonya, Ukrayna ordusuna on binlerce İHA verdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Letonya’nın Rusya topraklarına düzenli saldırılar düzenlenmesi amacıyla Ukrayna ordusuna on binlerce insansız hava aracı (İHA) verdiğini belirtti.
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan açıklamasında Zaharova, İngiltere ile Uluslararası İHA Koalisyonu’na eş başkanlık eden Letonya’nın, Rusya’yla gerilimi açık çatışmaya varacak ölçüde tırmandırdığını ifade etti:
Letonya, Rusya’yla gerilimi körüklüyor ve Rusya ile çatışmanın ön saflarında yer alıyor. Riga yönetimi, kendisini Kiev rejiminin en ateşli müttefiklerinden biri olarak konumlandırıyor. İngiltere ile birlikte eş başkanlığını yürüttüğü 'Uluslararası İHA Koalisyonu' kapsamında, Rusya topraklarına düzenli saldırılar organize etmesi amacıyla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne on binlerce İHA teslim etti.
Zaharova, Letonya ve diğer Baltık ülkelerinin Ukrayna’nın İHA saldırıları için defalarca hava sahalarını kullandırdığını ve Letonya’daki NATO tatbikatlarında Rusya’ya karşı savaş senaryolarının çalışıldığını kaydetti.
Rus tahılının Letonya üzerinden taşınmasının askıya alınmasının ülke ekonomisine ciddi zarar verebileceğini söyleyen Zaharova, Letonya yönetiminin “Rus etkisinden arındırma bildirisi” kabul etme niyetini Rus karşıtlığı olarak nitelendirdi. Zaharova, Moskova’nın Letonya’ya karşı misilleme hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.