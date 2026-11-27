Letonya, Rusya’yla gerilimi körüklüyor ve Rusya ile çatışmanın ön saflarında yer alıyor. Riga yönetimi, kendisini Kiev rejiminin en ateşli müttefiklerinden biri olarak konumlandırıyor. İngiltere ile birlikte eş başkanlığını yürüttüğü 'Uluslararası İHA Koalisyonu' kapsamında, Rusya topraklarına düzenli saldırılar organize etmesi amacıyla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne on binlerce İHA teslim etti.