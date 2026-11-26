https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/kremlin-ab-barisa-degil-savasa-kaynak-ayirmaya-hazirlaniyor-1110610584.html

Kremlin: AB barışa değil, savaşa kaynak ayırmaya hazırlanıyor

Kremlin: AB barışa değil, savaşa kaynak ayırmaya hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği liderlerinin Ukrayna'ya yeni mali yardım paketini görüşeceği zirve öncesinde Brüksel'i eleştiren Kremlin Sözcüsü Peskov, ayrılacak kaynağın... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T14:06+0300

2026-11-26T14:06+0300

2026-11-26T14:10+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

vladimir putin

avrupa

ukrayna

avrupa birliği

ab

akdeniz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/01/1109205488_0:0:1153:650_1920x0_80_0_0_bc07442c658f56b724211e2e5c9f5052.png

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 26-27 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde ele alınacak 7 yıllık bütçe ve Ukrayna'ya sağlanacak mali destek planlarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.AB'nin Ukrayna'ya yönelik yeni yardım planını değerlendiren Peskov, "Avrupa Birliği bir kez daha savaşa büyük miktarda para ayırmaya hazırlanıyor. Bu, barış için ayrılan bir bütçe değil" ifadelerini kullandı.Avrupa vatandaşlarının refahı hedefteAvrupalı liderlerin tutumunun barış sürecini olumsuz etkilediğini savunan Peskov, şunları kaydetti:‘Akdeniz ve Baltık'taki faaliyetler endişe verici’Açıklamasında Kiev rejiminin denizlerdeki faaliyetlerine de değinen Kremlin Sözcüsü, bu durumun bölge ülkeleri ve NATOaçısından risk oluşturduğunu belirtti.Peskov, "Kiev rejiminin Akdeniz ve Baltık Denizi'ndeki terör faaliyetlerini görüyoruz. Bu durumun kıyıdaş devletlerde ve büyük ihtimalle Kuzey Atlantik İttifakı'nın (NATO) genelinde endişe yaratmaması mümkün değil. Elbette çatışma coğrafyasının genişlemesini kimse istemez ve bu, Kiev rejiminin potansiyel olarak son derece tehlikeli bir eylemidir" değerlendirmesinde bulundu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in G20 Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye gidip gitmeyeceğine henüz karar vermediğini aktaran Peskov, Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasında iş odaklı, pragmatik ve dostane bir ilişki bulunduğunu belirterek bu durumun en karmaşık sorunları bile ele almalarına yardımcı olduğunu ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/kremlin-rusyanin-tek-amaci-kendi-ulusal-cikarlarini-guvence-altina-almak-1110603175.html

rusya

ukrayna

akdeniz

baltık denizi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, avrupa, ukrayna, avrupa birliği, ab, akdeniz, baltık denizi, donald trump