https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/kremlin-ab-barisa-degil-savasa-kaynak-ayirmaya-hazirlaniyor-1110610584.html
Kremlin: AB barışa değil, savaşa kaynak ayırmaya hazırlanıyor
Kremlin: AB barışa değil, savaşa kaynak ayırmaya hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği liderlerinin Ukrayna'ya yeni mali yardım paketini görüşeceği zirve öncesinde Brüksel'i eleştiren Kremlin Sözcüsü Peskov, ayrılacak kaynağın... 26.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-26T14:06+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 26-27 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde ele alınacak 7 yıllık bütçe ve Ukrayna'ya sağlanacak mali destek planlarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.AB'nin Ukrayna'ya yönelik yeni yardım planını değerlendiren Peskov, "Avrupa Birliği bir kez daha savaşa büyük miktarda para ayırmaya hazırlanıyor. Bu, barış için ayrılan bir bütçe değil" ifadelerini kullandı.Avrupa vatandaşlarının refahı hedefteAvrupalı liderlerin tutumunun barış sürecini olumsuz etkilediğini savunan Peskov, şunları kaydetti:‘Akdeniz ve Baltık'taki faaliyetler endişe verici’Açıklamasında Kiev rejiminin denizlerdeki faaliyetlerine de değinen Kremlin Sözcüsü, bu durumun bölge ülkeleri ve NATOaçısından risk oluşturduğunu belirtti.Peskov, "Kiev rejiminin Akdeniz ve Baltık Denizi'ndeki terör faaliyetlerini görüyoruz. Bu durumun kıyıdaş devletlerde ve büyük ihtimalle Kuzey Atlantik İttifakı'nın (NATO) genelinde endişe yaratmaması mümkün değil. Elbette çatışma coğrafyasının genişlemesini kimse istemez ve bu, Kiev rejiminin potansiyel olarak son derece tehlikeli bir eylemidir" değerlendirmesinde bulundu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in G20 Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye gidip gitmeyeceğine henüz karar vermediğini aktaran Peskov, Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasında iş odaklı, pragmatik ve dostane bir ilişki bulunduğunu belirterek bu durumun en karmaşık sorunları bile ele almalarına yardımcı olduğunu ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/kremlin-rusyanin-tek-amaci-kendi-ulusal-cikarlarini-guvence-altina-almak-1110603175.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, avrupa, ukrayna, avrupa birliği, ab, akdeniz, baltık denizi, donald trump
Kremlin: AB barışa değil, savaşa kaynak ayırmaya hazırlanıyor
14:06 26.11.2026 (güncellendi: 14:10 26.11.2026)
Avrupa Birliği liderlerinin Ukrayna'ya yeni mali yardım paketini görüşeceği zirve öncesinde Brüksel'i eleştiren Kremlin Sözcüsü Peskov, ayrılacak kaynağın barış yerine çatışmaların sürmesine hizmet edeceğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 26-27 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde ele alınacak 7 yıllık bütçe ve Ukrayna'ya sağlanacak mali destek planlarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.
AB'nin Ukrayna'ya yönelik yeni yardım planını değerlendiren Peskov, "Avrupa Birliği bir kez daha savaşa büyük miktarda para ayırmaya hazırlanıyor. Bu, barış için ayrılan bir bütçe değil" ifadelerini kullandı.
Avrupa vatandaşlarının refahı hedefte
Avrupalı liderlerin tutumunun barış sürecini olumsuz etkilediğini savunan Peskov, şunları kaydetti:
"Avrupalılar tarafından teşvik edilen ve kışkırtılan Kiev yönetimi, barış sürecine daha az eğilimli ve savaşı sürdürmeye daha odaklı bir görünüm sergiliyor. Bu durum her şeyden önce Ukrayna vatandaşlarının çıkarlarına zarar veriyor. Aynı zamanda okullarını onarmak, yeni hastaneler ve sosyal tesisler inşa etmek, sosyal yardımları ödemek, öğretmenlerinin ve doktorlarının maaşlarını artırmak yerine bu parayı mühimmata harcayan Avrupa ülkelerinin vatandaşlarının da aleyhine işliyor. Fransa, İtalya ve Almanya vatandaşlarının cebinde daha az para kalacak, refah paylarından daha az alacaklar."
‘Akdeniz ve Baltık'taki faaliyetler endişe verici’
Açıklamasında Kiev rejiminin denizlerdeki faaliyetlerine de değinen Kremlin Sözcüsü, bu durumun bölge ülkeleri ve NATOaçısından risk oluşturduğunu belirtti.
Peskov, "Kiev rejiminin Akdeniz ve Baltık Denizi'ndeki terör faaliyetlerini görüyoruz. Bu durumun kıyıdaş devletlerde ve büyük ihtimalle Kuzey Atlantik İttifakı'nın (NATO) genelinde endişe yaratmaması mümkün değil. Elbette çatışma coğrafyasının genişlemesini kimse istemez ve bu, Kiev rejiminin potansiyel olarak son derece tehlikeli bir eylemidir" değerlendirmesinde bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in G20 Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye gidip gitmeyeceğine henüz karar vermediğini aktaran Peskov, Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasında iş odaklı, pragmatik ve dostane bir ilişki bulunduğunu belirterek bu durumun en karmaşık sorunları bile ele almalarına yardımcı olduğunu ekledi.