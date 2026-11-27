Yoğun bakımda tedavi görüyordu: Sevenlerine Killa Hakan'dan güzel haber
11:47 27.11.2026 (güncellendi: 11:50 27.11.2026)
© Instagram/killa_hakan_36Killa Hakan
© Instagram/killa_hakan_36
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Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Killa Hakan, yoğun bakımdan çıktığını ve taburcu olduğunu duyurdu.
Gerçek adı Hakan Durmuş olan rapçi Killa Hakan, yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Haftalardır yoğun bakımda tedavi altında olan Killa Hakan'dan güzel haber geldi.
Yaşamını Almanya'da sürdüren 53 yaşındaki ünlü isim, yoğun bakımdan çıktığını ve taburcu olduğunu sosyal medyadan duyurdu.
Killa Hakan, 2022 yılında da ciddi sağlık sorunları yaşamıştı. Bu süreç için de "Dünyayı bir anlık terk ettim ve Allah'a şükür geri döndüm" demişti.
'Daha yapacak çok işimiz var'
Zor günleri geride bırakan Killa Hakan yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Selam millet, canlarım... Çok şükür, yoğun bakım sürecini geride bıraktım, taburcu oldum. Şimdi iyiyim, her şey yolunda. Bu süreçte arayan, soran, mesaj atan, dualarını ve sevgisini eksik etmeyen herkese çok teşekkür ederim. Hepinizin desteğini hissettim. İyi ki varsınız, iyi ki yanımdasınız. Sevginiz gerçekten çok kıymetli. Şimdi biraz toparlanma, sonra kaldığımız yerden devam. Daha yapacak çok işimiz, söyleyecek çok sözümüz var. Hayat bazen zorlar, bizi sinar... Ama biz buradayız, dimdik ayaktayız.”