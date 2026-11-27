https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/yogun-bakimda-tedavi-goruyordu-killa-hakandan-sevindiren-haber-1110635749.html

Yoğun bakımda tedavi görüyordu: Sevenlerine Killa Hakan'dan güzel haber

Yoğun bakımda tedavi görüyordu: Sevenlerine Killa Hakan'dan güzel haber

Sputnik Türkiye

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Killa Hakan, yoğun bakımdan çıktığını ve taburcu olduğunu duyurdu. 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T11:47+0300

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yaşam

killa hakan

sağlık durumu

rap müzik

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Gerçek adı Hakan Durmuş olan rapçi Killa Hakan, yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Haftalardır yoğun bakımda tedavi altında olan Killa Hakan'dan güzel haber geldi.Yaşamını Almanya'da sürdüren 53 yaşındaki ünlü isim, yoğun bakımdan çıktığını ve taburcu olduğunu sosyal medyadan duyurdu.Killa Hakan, 2022 yılında da ciddi sağlık sorunları yaşamıştı. Bu süreç için de "Dünyayı bir anlık terk ettim ve Allah'a şükür geri döndüm" demişti.'Daha yapacak çok işimiz var'Zor günleri geride bırakan Killa Hakan yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/unlu-rapci-killa-hakanin-saglik-durumunu-avukati-duyurdu-onun-icin-dua-edin-1110163943.html

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killa hakan, sağlık durumu, rap müzik