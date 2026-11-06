https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/unlu-rapci-killa-hakanin-saglik-durumunu-avukati-duyurdu-onun-icin-dua-edin-1110163943.html
Ünlü rapçi Killa Hakan'ın sağlık durumunu avukatı duyurdu: 'Onun için dua edin'
Ünlü rapçi Killa Hakan'ın sağlık durumunu avukatı duyurdu: 'Onun için dua edin'
Sputnik Türkiye
Sağlık sorunları nedeniyle Almanya'da yoğun bakıma alınan ünlü rapçi Killa Hakan'ın avukatı, şarkıcı için hayranlarından dua istedi. 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T13:23+0300
2026-11-06T13:23+0300
2026-11-06T13:23+0300
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killa hakan
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Almanya'da Türkçe rap müziğinin öncü isimleri arasında yer alan ve Killa Hakan olarak tanınan Hakan Durmuş'un yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Ünlü ismin avukatı, "Ciğerlerindeki karbondioksit gazını dışarıya veremediği için doktorlar tarafından bilinçli olarak uyutulmakta" diyerek hayranlarından dua istedi. Almanya'da yoğun bakımda tedavi görüyorYaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Almanya’da yoğun bakıma alınan Killa Hakan’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama Avukat Şükrü Sarıdede’den geldi. Avukat Sarıdede, "Killa Hakan ciğerlerindeki karbondioksit gazını dışarıya veremediği için doktorlar tarafından bilinçli olarak uyutulmakta. Fakat Killa Hakan hepinizin tanıyacağı gibi savaşçı bir kişiliktir. Ve bu savaşçılığıyla bunun da üstesinden geleceğine olan inancımız tam. Ayrıca 12 Aralık’ta yapacağımız konserin hazırlıklarına devam etmekteyiz. Ve Allah’ın izniyle Killa Hakan buradan yakın zamanda taburcu olacak, bizatihi bu konsere katılacaktır. Dolayısı ile siz onu sevenlerin dualarını ondan esirgememesini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/rapci-killa-hakan-yogun-bakima-alindi-1110066979.html
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killa hakan, almanya, yoğun bakım
killa hakan, almanya, yoğun bakım
Ünlü rapçi Killa Hakan'ın sağlık durumunu avukatı duyurdu: 'Onun için dua edin'
Sağlık sorunları nedeniyle Almanya'da yoğun bakıma alınan ünlü rapçi Killa Hakan'ın avukatı, şarkıcı için hayranlarından dua istedi.
Almanya'da Türkçe rap müziğinin öncü isimleri arasında yer alan ve Killa Hakan olarak tanınan Hakan Durmuş'un yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Ünlü ismin avukatı, "Ciğerlerindeki karbondioksit gazını dışarıya veremediği için doktorlar tarafından bilinçli olarak uyutulmakta" diyerek hayranlarından dua istedi.
Almanya'da yoğun bakımda tedavi görüyor
Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Almanya’da yoğun bakıma alınan Killa Hakan’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama Avukat Şükrü Sarıdede’den geldi.
Avukat Sarıdede, "Killa Hakan ciğerlerindeki karbondioksit gazını dışarıya veremediği için doktorlar tarafından bilinçli olarak uyutulmakta. Fakat Killa Hakan hepinizin tanıyacağı gibi savaşçı bir kişiliktir. Ve bu savaşçılığıyla bunun da üstesinden geleceğine olan inancımız tam. Ayrıca 12 Aralık’ta yapacağımız konserin hazırlıklarına devam etmekteyiz. Ve Allah’ın izniyle Killa Hakan buradan yakın zamanda taburcu olacak, bizatihi bu konsere katılacaktır. Dolayısı ile siz onu sevenlerin dualarını ondan esirgememesini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.