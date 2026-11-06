https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/unlu-rapci-killa-hakanin-saglik-durumunu-avukati-duyurdu-onun-icin-dua-edin-1110163943.html

Ünlü rapçi Killa Hakan'ın sağlık durumunu avukatı duyurdu: 'Onun için dua edin'

Ünlü rapçi Killa Hakan'ın sağlık durumunu avukatı duyurdu: 'Onun için dua edin'

Sputnik Türkiye

Sağlık sorunları nedeniyle Almanya'da yoğun bakıma alınan ünlü rapçi Killa Hakan'ın avukatı, şarkıcı için hayranlarından dua istedi. 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T13:23+0300

2026-11-06T13:23+0300

2026-11-06T13:23+0300

yaşam

killa hakan

almanya

yoğun bakım

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Almanya'da Türkçe rap müziğinin öncü isimleri arasında yer alan ve Killa Hakan olarak tanınan Hakan Durmuş'un yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Ünlü ismin avukatı, "Ciğerlerindeki karbondioksit gazını dışarıya veremediği için doktorlar tarafından bilinçli olarak uyutulmakta" diyerek hayranlarından dua istedi. Almanya'da yoğun bakımda tedavi görüyorYaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Almanya’da yoğun bakıma alınan Killa Hakan’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama Avukat Şükrü Sarıdede’den geldi. Avukat Sarıdede, "Killa Hakan ciğerlerindeki karbondioksit gazını dışarıya veremediği için doktorlar tarafından bilinçli olarak uyutulmakta. Fakat Killa Hakan hepinizin tanıyacağı gibi savaşçı bir kişiliktir. Ve bu savaşçılığıyla bunun da üstesinden geleceğine olan inancımız tam. Ayrıca 12 Aralık’ta yapacağımız konserin hazırlıklarına devam etmekteyiz. Ve Allah’ın izniyle Killa Hakan buradan yakın zamanda taburcu olacak, bizatihi bu konsere katılacaktır. Dolayısı ile siz onu sevenlerin dualarını ondan esirgememesini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/rapci-killa-hakan-yogun-bakima-alindi-1110066979.html

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killa hakan, almanya, yoğun bakım