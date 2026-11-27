https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/yeni-zelandada-hukumeti-kurmak-icin-cogunluk-saglanamadi-gozler-7-sandalye-kazanan-partide-1110634228.html

Yeni Zelanda'da hükümeti kurmak için çoğunluk sağlanamadı: Gözler 7 sandalye kazanan partide

Yeni Zelanda'da hükümeti kurmak için çoğunluk sağlanamadı: Gözler 7 sandalye kazanan partide

Sputnik Türkiye

Yeni Zelanda'da 7 Kasım'da düzenlenen genel seçimlerin resmi sonuçlarına göre, iktidardaki koalisyon hükümeti parlamentoda çoğunluğu elde edemedi. Yeni Zelanda... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T10:49+0300

2026-11-27T10:49+0300

2026-11-27T10:49+0300

dünya

yeni zelanda

seçim

koalisyon

christopher luxon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/1b/1110633837_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e0d97a95195a94c7fdee505b85436481.jpg

Yeni Zelanda'da 7 Kasım'da düzenlenen genel seçimlerin resmi sonuçları, hiçbir siyasi oluşumun tek başına hükümet kurmak için gerekli çoğunluğa ulaşamadığını ortaya koydu. Başbakan Christopher Luxon liderliğindeki koalisyonun, hükümetin devamlılığını sağlamak amacıyla Fırsat Partisi ile müzakere yürütmesi bekleniyor.Seçim Komisyonunun açıkladığı resmi sonuçlara göre, 130 sandalyeli parlamentoda iktidardaki koalisyon 65 sandalye kazandı. Hükümetin güvenoyu alabilmesi için gereken çoğunluk ise 66 sandalye.Luxon liderliğindeki Ulusal Parti 40, koalisyon ortakları ACT Partisi 13, Önce Yeni Zelanda Partisi ise 12 sandalye elde etti.Ana muhalefetteki İşçi Partisi 36, Yeşiller Partisi 17, Te Pati Maori Partisi 5 sandalye kazanırken, parlamentoya ilk kez giren Fırsat Partisi 7 sandalyeyle belirleyici konuma geldi.'Hükümetin geleceği Fırsat Partisi ile yapılacak görüşmelere bağlı'Yerel basındaki bilgilere göre Başbakan Luxon, hükümetin devam edebilmesi için Fırsat Partisi ile görüşmeler yürütmeyi planlıyor. Partinin lideri Qiulae Wong ise parlamentoda en fazla sandalyeye sahip parti olması nedeniyle Ulusal Parti ile müzakere edeceklerini açıkladı.Wong, hükümetin kurulmasına yönelik tüm seçeneklerin değerlendirilebileceğini belirterek istikrarlı bir yönetim oluşturmak için çalışacaklarını söyledi.Ancak Fırsat Partisi ile mevcut koalisyon ortakları arasında çevre politikaları ve kamu yatırımları gibi konularda görüş ayrılıkları bulunuyor. Fırsat Partisi, iklim politikalarında daha güçlü taahhütler verilmesini, dip trolü balıkçılığının yasaklanmasını ve kamu yatırımlarında daha etkin bir devlet rolünü savunuyor.Muhalefetin hükümet kurma ihtimali de değerlendiriliyorİşçi Partisi lideri Chris Hipkins, koalisyon görüşmelerinin sonucunu bekleyeceklerini ve partisinin liderliğiyle ilgili kararını daha sonra vereceğini belirtti. Hipkins, mevcut aşamada hükümet kurmak için müzakere yürütme konumunda olmadıklarını söyledi.İşçi Partisi, Yeşiller Partisi ve Te Pati Maori Partisi'nin Fırsat Partisi ile birlikte hareket etmesi durumunda dahi parlamentoda çoğunluğa ulaşması mümkün görünmüyor.Bununla birlikte, Önce Yeni Zelanda Partisi'nin muhalefet kanadındaki partilerle anlaşması halinde yeni bir hükümet kurulması ihtimali de bulunuyor. Parti, 2017 seçimlerinin ardından İşçi Partisi ile hükümet ortaklığı yapmıştı.Tarafların hükümet kurma konusunda anlaşmaya varamaması ve diğer siyasi partiler arasındaki görüşmelerden de sonuç alınamaması durumunda ülkede erken seçim gündeme gelebilecek.Luxon, Yeni Zelandalıların istikrarlı ve görev süresini tamamlayabilecek bir hükümete ihtiyaç duyduğunu belirterek, aceleyle yapılacak ve kısa sürede dağılabilecek bir anlaşma yerine uzlaşma arayışını tercih ettiklerini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/yeni-zelandada-secim-yarisi-basa-bas-iki-buyuk-parti-arasinda-oy-farki-cok-az-1110182258.html

yeni zelanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yeni zelanda, seçim, koalisyon, christopher luxon