https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/yeni-parti-genel-baskani-ozelden-cumhurbaskani-adayi-aciklamasi-1110651778.html

Yeni Parti Genel Başkanı Özel’den cumhurbaşkanı adayı açıklaması

Yeni Parti Genel Başkanı Özel’den cumhurbaşkanı adayı açıklaması

Sputnik Türkiye

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, gelecek hafta cuma günü Ankara'da düzenleyeceği basın toplantısında cumhurbaşkanı adayının değişip değişmeyeceği ve yeni... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T22:13+0300

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin bir televizyon kanalında açıklamalarda bulundu.Özel, ''Gelecek hafta cuma günü Ankara'da, cumhurbaşkanı adayı değişecek mi, yeni aday kim olabilir sorularına yanıt vereceğim ve ülke gündemini uzun süre meşgul edecek, sarsacak, önemli bir basın toplantısı yapacağım. Toplantının sürpriz etkisini şu an tüketmeyeceğim. O toplantıyı herkes beklesin'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/ozgur-ozel-acikladi-yeni-parti-izleme-komisyonuna-uye-vermeyecek-1110428214.html

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