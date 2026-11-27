https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/yeni-parti-genel-baskani-ozelden-cumhurbaskani-adayi-aciklamasi-1110651778.html
Yeni Parti Genel Başkanı Özel’den cumhurbaşkanı adayı açıklaması
Yeni Parti Genel Başkanı Özel’den cumhurbaşkanı adayı açıklaması
Sputnik Türkiye
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, gelecek hafta cuma günü Ankara'da düzenleyeceği basın toplantısında cumhurbaşkanı adayının değişip değişmeyeceği ve yeni... 27.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-27T22:13+0300
2026-11-27T22:13+0300
2026-11-27T22:13+0300
poli̇ti̇ka
özgür özel
yeni parti
siyaset
siyaset yasağı
aday
aday listesi
başkan aday adayı
ortak aday
cumhurbaşkanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/14/1109704511_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6f3643d30ff2139a068e56d3b1faac0c.jpg
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin bir televizyon kanalında açıklamalarda bulundu.Özel, ''Gelecek hafta cuma günü Ankara'da, cumhurbaşkanı adayı değişecek mi, yeni aday kim olabilir sorularına yanıt vereceğim ve ülke gündemini uzun süre meşgul edecek, sarsacak, önemli bir basın toplantısı yapacağım. Toplantının sürpriz etkisini şu an tüketmeyeceğim. O toplantıyı herkes beklesin'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/ozgur-ozel-acikladi-yeni-parti-izleme-komisyonuna-uye-vermeyecek-1110428214.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/14/1109704511_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_14d90dde6865e45099820d5ff31cd78b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
özgür özel, yeni parti, siyaset, siyaset yasağı, aday, aday listesi, başkan aday adayı, ortak aday, cumhurbaşkanı, seçim, seçim yasası, seçim sonuçları, yüksek seçim kurulu (ysk)
özgür özel, yeni parti, siyaset, siyaset yasağı, aday, aday listesi, başkan aday adayı, ortak aday, cumhurbaşkanı, seçim, seçim yasası, seçim sonuçları, yüksek seçim kurulu (ysk)
Yeni Parti Genel Başkanı Özel’den cumhurbaşkanı adayı açıklaması
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, gelecek hafta cuma günü Ankara'da düzenleyeceği basın toplantısında cumhurbaşkanı adayının değişip değişmeyeceği ve yeni adayın kim olabileceğine ilişkin açıklamalarda bulunacağını duyurdu.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin bir televizyon kanalında açıklamalarda bulundu.
Özel, ''Gelecek hafta cuma günü Ankara'da, cumhurbaşkanı adayı değişecek mi, yeni aday kim olabilir sorularına yanıt vereceğim ve ülke gündemini uzun süre meşgul edecek, sarsacak, önemli bir basın toplantısı yapacağım. Toplantının sürpriz etkisini şu an tüketmeyeceğim. O toplantıyı herkes beklesin'' dedi.