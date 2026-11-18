https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/ozgur-ozel-acikladi-yeni-parti-izleme-komisyonuna-uye-vermeyecek-1110428214.html
Özgür Özel açıkladı: Yeni Parti, İzleme Komisyonu'na üye vermeyecek
Özgür Özel açıkladı: Yeni Parti, İzleme Komisyonu'na üye vermeyecek
Sputnik Türkiye
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de kurulması planlanan İzleme Komisyonu'na üye vermeyeceklerini söyledi. 18.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-18T16:31+0300
2026-11-18T16:31+0300
2026-11-18T16:33+0300
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tbmm
yeni parti
numan kurtulmuş
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’i Meclis'teki makamında ziyaret etti. Görüşmenin ardından açıklama yapan Özel, YENİ Parti’nin TBMM’de kurulacak İzleme Komisyonu’na üye vermeyeceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/ozgur-ozel-zeydan-karalar-hakkinda-konustu-vefanin-semt-olduguna-inandirmaya-calisti-bizi-1110411883.html
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özgür özel, tbmm, yeni parti, numan kurtulmuş
özgür özel, tbmm, yeni parti, numan kurtulmuş
Özgür Özel açıkladı: Yeni Parti, İzleme Komisyonu'na üye vermeyecek
16:31 18.11.2026 (güncellendi: 16:33 18.11.2026)
Ayrıntılar geliyor
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de kurulması planlanan İzleme Komisyonu'na üye vermeyeceklerini söyledi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’i Meclis'teki makamında ziyaret etti. Görüşmenin ardından açıklama yapan Özel, YENİ Parti’nin TBMM’de kurulacak İzleme Komisyonu’na üye vermeyeceğini söyledi.