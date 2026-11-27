https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/yargitay-uyeliklerine-secilen-5-yeni-isim-resmi-gazetede-1110626497.html

Yargıtay üyeliklerine seçilen 5 yeni isim Resmi Gazete'de

Yargıtay üyeliklerine seçilen 5 yeni isim Resmi Gazete'de

Sputnik Türkiye

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu kararıyla Yargıtay üyeliğine seçilen 5 yeni ismin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T03:59+0300

2026-11-27T03:59+0300

2026-11-27T03:59+0300

türki̇ye

ankara

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

yargıtay

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HSK Genel Kurulu'nun gerçekleştirdiği oylama ve Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre, Yargıtay üyeliğine seçilen 5 yeni üye ve önceki görev yerleri şu şekilde sıralandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/bddk-baskanligina-yusuf-kenan-bagir-atandi-1110625622.html

türki̇ye

ankara

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ankara, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), yargıtay