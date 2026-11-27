https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/yargitay-uyeliklerine-secilen-5-yeni-isim-resmi-gazetede-1110626497.html
Yargıtay üyeliklerine seçilen 5 yeni isim Resmi Gazete'de
Yargıtay üyeliklerine seçilen 5 yeni isim Resmi Gazete'de
Sputnik Türkiye
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu kararıyla Yargıtay üyeliğine seçilen 5 yeni ismin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 27.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-27T03:59+0300
2026-11-27T03:59+0300
2026-11-27T03:59+0300
türki̇ye
ankara
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
yargıtay
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HSK Genel Kurulu'nun gerçekleştirdiği oylama ve Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre, Yargıtay üyeliğine seçilen 5 yeni üye ve önceki görev yerleri şu şekilde sıralandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/bddk-baskanligina-yusuf-kenan-bagir-atandi-1110625622.html
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ankara, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), yargıtay
ankara, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), yargıtay
Yargıtay üyeliklerine seçilen 5 yeni isim Resmi Gazete'de
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu kararıyla Yargıtay üyeliğine seçilen 5 yeni ismin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
HSK Genel Kurulu'nun gerçekleştirdiği oylama ve Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre, Yargıtay üyeliğine seçilen 5 yeni üye ve önceki görev yerleri şu şekilde sıralandı:
Mehmet Beşir Güven:
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı
Murat Öztürkten:
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı
Leyla Taşkoparan:
Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı
Doç. Dr. Barış Duman:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı
Mehmet Tuncer:
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakim