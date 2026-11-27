https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/bddk-baskanligina-yusuf-kenan-bagir-atandi-1110625622.html
BDDK Başkanlığına Yusuf Kenan Bağır atandı
BDDK Başkanlığına Yusuf Kenan Bağır atandı
Sputnik Türkiye
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkanlığına Yusuf Kenan Bağır atandı. 27.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-27T01:53+0300
2026-11-27T01:53+0300
2026-11-27T01:55+0300
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bddk, son dakika, yusuf kenan bağır
bddk, son dakika, yusuf kenan bağır
BDDK Başkanlığına Yusuf Kenan Bağır atandı
01:53 27.11.2026 (güncellendi: 01:55 27.11.2026)
Ayrıntılar geliyor
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkanlığına Yusuf Kenan Bağır atandı.