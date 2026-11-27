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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 isim tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 isim tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Adliyeye sevk edilen... 27.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-27T09:19+0300
2026-11-27T09:19+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, kamuoyunun yakından takip ettiği ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler hakkında yeni kararlar verildi.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muammer Kapucuoğlu, Cansu Taşkın ve Saghar Shojaei hakkında tutuklama kararı verildi.Soruşturmada üç isim tutuklandıSoruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cansu Taşkın, Muammer Kapucuoğlu ve Saghar Shojaei tutuklandı.İlknur Şahin'in gözaltı süresi uzatılırken Seher Sevdişan, savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıSoruşturma kapsamında hakimliğe sevk edilen 10 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.Haklarında adli kontrol kararı verilen isimler şöyle:İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında adli süreç devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/lpgli-arac-sahipleri-dikkat-resmi-gazetede-yayimlandi-avm-otoparklarina-6-kritik-sart-geldi-1110630379.html
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cansu taşkın, burak yeter, i̇stanbul, cumhuriyet başsavcılığı, türkiye, haberler
cansu taşkın, burak yeter, i̇stanbul, cumhuriyet başsavcılığı, türkiye, haberler
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 isim tutuklandı
09:19 27.11.2026 (güncellendi: 09:51 27.11.2026)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cansu Taşkın, Muammer Kapucuoğlu ve Saghar Shojaei tutuklanırken 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, kamuoyunun yakından takip ettiği ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler hakkında yeni kararlar verildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muammer Kapucuoğlu, Cansu Taşkın
ve Saghar Shojaei hakkında tutuklama kararı verildi.
Soruşturmada üç isim tutuklandı
Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cansu Taşkın, Muammer Kapucuoğlu ve Saghar Shojaei tutuklandı.
İlknur Şahin'in gözaltı süresi uzatılırken Seher Sevdişan, savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Soruşturma kapsamında hakimliğe sevk edilen 10 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
Haklarında adli kontrol kararı verilen isimler şöyle:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında adli süreç devam ediyor.