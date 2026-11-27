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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 isim tutuklandı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 isim tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Adliyeye sevk edilen... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T09:19+0300

2026-11-27T09:19+0300

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, kamuoyunun yakından takip ettiği ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler hakkında yeni kararlar verildi.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muammer Kapucuoğlu, Cansu Taşkın ve Saghar Shojaei hakkında tutuklama kararı verildi.Soruşturmada üç isim tutuklandıSoruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cansu Taşkın, Muammer Kapucuoğlu ve Saghar Shojaei tutuklandı.İlknur Şahin'in gözaltı süresi uzatılırken Seher Sevdişan, savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıSoruşturma kapsamında hakimliğe sevk edilen 10 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.Haklarında adli kontrol kararı verilen isimler şöyle:İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında adli süreç devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/lpgli-arac-sahipleri-dikkat-resmi-gazetede-yayimlandi-avm-otoparklarina-6-kritik-sart-geldi-1110630379.html

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