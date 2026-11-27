https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/lpgli-arac-sahipleri-dikkat-resmi-gazetede-yayimlandi-avm-otoparklarina-6-kritik-sart-geldi-1110630379.html

LPG'li araç sahipleri dikkat, Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM otoparklarına 6 kritik şart geldi

LPG'li araç sahipleri dikkat, Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM otoparklarına 6 kritik şart geldi

Sputnik Türkiye

LPG'li araçların alışveriş merkezlerindeki kapalı otoparklara girişine ilişkin teknik ve idari şartlar açıklandı. TSE belgesi, itfaiye onayı ve özel güvenlik... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T09:00+0300

2026-11-27T09:00+0300

2026-11-27T09:00+0300

türk standartları enstitüsü (tse)

özel güvenlik

türkiye

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Milyonlarca LPG'li araç sahibini ilgilendiren kapalı otopark düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu. Alışveriş merkezlerindeki kapalı otoparkların LPG'li araçları kabul edebilmesi için teknik altyapıdan araç muayenesine kadar bir dizi şartı karşılaması gerekecek.Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik uyarınca LPG veya sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) yakıt sistemine sahip araçların kapalı otoparklara girmesi genel kural olarak yasak. Ancak belirli koşulları sağlayan AVM kapalı otoparkları için özel bir istisna bulunuyor.TSE belgesi ve itfaiye onayı zorunlu olacak26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik kapsamındaki kapalı otoparkların LPG'li araçları kabul edebilmesi için üç temel koşulu sağlaması gerekiyor.Otoparkların TS 9881 "Araç park yerleri için kurallar" standardındaki "Tip 1-Ticari faaliyet amaçlı park yerleri" şartlarını karşılaması, Türk Standardları Enstitüsünden (TSE) hizmet yeterlilik belgesi alması ve yerel itfaiye teşkilatının uygun görüşüne sahip olması zorunlu tutuluyor.LPG'li araçların AVM otoparklarına girişi için 6 kritik şartGerekli belgeleri ve onayları alan alışveriş merkezlerinin kapalı otoparklarında aşağıdaki altı koşulun da eksiksiz yerine getirilmesi gerekiyor.1. Yıllık denetim zorunluluğuİş yeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye yetkili idareler, LPG'li araç kabul eden otoparkların kayıtlarını tutmak ve yıllık denetimlerini yapmak veya yaptırmakla yükümlü olacak.2. Otopark girişine özel tabela asılacakLPG'li araçların kabul edilebildiği otoparkların girişlerine, sürücülerin görebileceği şekilde en az 90x60 santimetre boyutlarında ve TS 9881 uygunluk işaretini içeren tabela asılacak.3. Birinci bodrum kat sınırı uygulanacakLPG'li araçlara ayrılan kapalı otopark alanları, birinci bodrum katın altında bulunamayacak. Ayrıca bu alanların giriş ve çıkışları, diğer araçların kullandığı otopark bölümlerinden ayrı olarak düzenlenecek.4. Gaz algılama sistemi kurulacakOtoparkların havalandırma ve elektrik tesisatı, patlayıcı gaz bulunan ortamlarda güvenliği sağlayan kıvılcım güvenlikli (ex-proof) sistemlerden oluşacak.Havalandırma sistemi, zemin seviyesinde birikebilecek LPG'yi tespit eden cihazlara bağlı olarak otomatik çalışacak ve gazı ortamdan uzaklaştırabilecek kapasitede olacak.5. Izgara sistemi kullanılmayacakOtopark zemininde uygun eğime sahip su tahliye kanalları oluşturulacak. Bu bölümlerde ızgara sistemi kullanılmayacak.Tahliye noktalarında ise gaz geçişini önlemek amacıyla sifonlu rögarlar bulunacak.6. Ruhsat ve araç muayenesi kontrol edilecekİzinli otoparkları yalnızca tescil belgesinde LPG'li olduğu belirtilen ve geçerli araç muayenesi bulunan otomobiller kullanabilecek.Yetkilendirilmiş otopark görevlileri, araçların giriş sırasında gerekli şartları karşılayıp karşılamadığını kontrol edecek.Ruhsatında LPG işli olmayan araçlar içeri alınmayacakAVM otoparkının gerekli izinlere sahip olması, bütün LPG'li araçların bu alanları kullanabileceği anlamına gelmeyecek.Ruhsatında LPG sistemi kayıtlı olmayan veya geçerli muayenesi bulunmayan araçların, gerekli güvenlik şartlarını sağlayan otoparklara dahi girişine izin verilmeyecek.Düzenleme 1 Ocak 2028'de yürürlüğe girecek27 Kasım 2026 tarihli ve 33443 sayılı Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 12041 sayılı karar kapsamındaki Bina Yangın Yönetmeliği, 1 Ocak 2028 tarihinde yürürlüğe girecek.Yeni yönetmeliğin 60. maddesinde LPG'li araçların kapalı otoparklara kabul edilmesine ilişkin şartlar düzenlenirken mevcut güvenlik koşullarının önemli bir bölümü korunacak.

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türk standartları enstitüsü (tse), özel güvenlik, türkiye