https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/uefa-acikladi-besiktas-hapoel-beer-sheva-maci-icin-sorusturma-karari-1110644340.html

UEFA açıkladı: Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçı için soruşturma kararı

UEFA açıkladı: Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçı için soruşturma kararı

Sputnik Türkiye

UEFA, Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Avrupa Ligi maçında yaşanan tribün olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T16:48+0300

2026-11-27T16:48+0300

2026-11-27T16:48+0300

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UEFA, Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan karşılaşmada yaşanan tribün olaylarının ardından soruşturma başlattı.UEFA tarafından yapılan açıklamada, Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçındaki olayların araştırılması ve mevcut kanıtların incelenmesi için Etik ve Disiplin Müfettişleri görevlendirildiği bildirildi.UEFA'dan tribün olaylarına kınamaUEFA, 26 Kasım 2026'da oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasının yanı sıra Marsilya-Levski Sofya maçında yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“UEFA, 26 Kasım 2026 tarihinde Marsilya-Levski Sofya ve Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçlarıyla bağlantılı olarak stadyum içinde taraftarlar arasında yaşanan çatışmalar da dahil olmak üzere, şiddet ve düzensizlik olaylarını şiddetle kınamaktadır.”'Şiddet, saldırganlık ve nefretin futbolda yeri yok'UEFA, müsabakaların saygı, adil oyun, dürüstlük ve güvenlik ilkeleri üzerine kurulduğunu belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü:“Şiddet, saldırganlık, nefret ve her türlü kışkırtıcı, ayrımcı veya aşırılıkçı davranışın futbolda yeri yoktur. UEFA müsabakaları saygı, adil oyun, dürüstlük ve güvenlik ilkeleri üzerine kurulmuştur. Yukarıda belirtilen maçlarda yaşanan olaylar, bu temel değerlere ve UEFA'nın tüzüğünde yer alan, futbol maçlarının barış, karşılıklı saygı ve sportif adalet ruhu içinde oynanmasını sağlama amacına aykırıdır.”Etik ve Disiplin Müfettişleri görevlendirildiUEFA, olayların incelenmesi için Etik ve Disiplin Müfettişleri atandığını duyurdu:“UEFA, olaylarla ilgili disiplin soruşturmaları yürütmek ve ilgili UEFA çerçevesine uygun olarak tüm mevcut kanıtları inceleyerek ilgili gerçekleri ve koşulları tespit etmek üzere Etik ve Disiplin Müfettişleri atamıştır.”UEFA, soruşturmanın sonucuna ilişkin henüz bir karar açıklamazken, “Bu konulara ilişkin daha fazla bilgi ilerleyen zamanlarda paylaşılacaktır.” ifadelerini kullandı.Maç yaklaşık 40 dakika durduBeşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçının 26. dakikasında tribünde olaylar yaşandı. Gürcistan polisi olaylara müdahale ederken, Filistin bayrağı açan taraftarlara maç öncesinde de müdahale edildi. Polis müdahalesinde biber gazı kullanıldı ve taraftarlara şiddet uygulandı.Yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşma yaklaşık 40 dakika durdu. Olayların sona ermesinin ardından hakemler ve futbolcular yeniden sahaya çıktı.Futbolcuların 5 dakikalık ısınmasının ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrıldıGürcistan'ın Batum kentinde oynanan karşılaşmada Beşiktaş, İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/tur-sirketlerinden-tepki-gurcistan-turlari-iptal-ediliyor-1110638198.html

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