https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/tur-sirketlerinden-tepki-gurcistan-turlari-iptal-ediliyor-1110638198.html
Tur şirketlerinden tepki: Gürcistan turları iptal ediliyor
Tur şirketlerinden tepki: Gürcistan turları iptal ediliyor
Sputnik Türkiye
Batum'da oynanan maçta Gürcistan polisinin Beşiktaşlı taraftarlara karşı gösterdikleri şiddet nedeniyle çok sayıda tur şirketi Gürcistan'a olan turlarını iptal... 27.11.2026, Sputnik Türkiye
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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan maçta yaşanan Gürcistan polisinin Türk taraftarlara gösterdiği şiddet Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Çok sayıda tur şirketi ise Gürcistan'a düzenledikleri turları durdurma kararı aldı. Tur şirketlerinden protesto Tur şirketleri yaptıkları açıklamada, 'Gürcistan polisinin maçı izlemeye gelen Beşiktaşlı taraftarlara tribünlerde uyguladığı şiddetin kabul edilemez olduğunu' belirterek turlarını iptal ettiklerini duyurdular. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da alınan bu kararı alan şirketleri tebrik ederken diğer şirketleri de turlarını iptal etmelerini istedi. Şirketlerden yapılan açıklamalarda "Yaşanan olaylar karşısında tepkimizi göstermek amacıyla Batum'a yönelik mevcut ve planlanan bütün tur organizasyonlarının durdurulduğu' ifade edildi. Yurt dışından da çok sayıda Türk firması turların iptal edildiğini duyurdu. Sosy
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/batumda-gozaltina-alinan-16-besiktas-taraftari-serbest-birakildi-1110635872.html
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gürcistan, batum, tur, beşiktaş
Tur şirketlerinden tepki: Gürcistan turları iptal ediliyor
13:10 27.11.2026 (güncellendi: 13:12 27.11.2026)
Batum'da oynanan maçta Gürcistan polisinin Beşiktaşlı taraftarlara karşı gösterdikleri şiddet nedeniyle çok sayıda tur şirketi Gürcistan'a olan turlarını iptal ettiklerini duyurdu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan maçta yaşanan Gürcistan polisinin Türk taraftarlara gösterdiği şiddet Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Çok sayıda tur şirketi ise Gürcistan'a düzenledikleri turları durdurma kararı aldı.
Tur şirketlerinden protesto
Tur şirketleri yaptıkları açıklamada, 'Gürcistan polisinin maçı izlemeye gelen Beşiktaşlı taraftarlara tribünlerde uyguladığı şiddetin kabul edilemez olduğunu' belirterek turlarını iptal ettiklerini duyurdular. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da alınan bu kararı alan şirketleri tebrik ederken diğer şirketleri de turlarını iptal etmelerini istedi.
Şirketlerden yapılan açıklamalarda "Yaşanan olaylar karşısında tepkimizi göstermek amacıyla Batum'a yönelik mevcut ve planlanan bütün tur organizasyonlarının durdurulduğu' ifade edildi. Yurt dışından da çok sayıda Türk firması turların iptal edildiğini duyurdu. Sosy