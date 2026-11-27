https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/tur-sirketlerinden-tepki-gurcistan-turlari-iptal-ediliyor-1110638198.html

Tur şirketlerinden tepki: Gürcistan turları iptal ediliyor

Tur şirketlerinden tepki: Gürcistan turları iptal ediliyor

Sputnik Türkiye

Batum'da oynanan maçta Gürcistan polisinin Beşiktaşlı taraftarlara karşı gösterdikleri şiddet nedeniyle çok sayıda tur şirketi Gürcistan'a olan turlarını iptal... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T13:10+0300

2026-11-27T13:10+0300

2026-11-27T13:12+0300

türki̇ye

gürcistan

batum

tur

beşiktaş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/1b/1110638376_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_5f9fed2960f32b8a9bc5ae8ebaf40b2c.jpg

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan maçta yaşanan Gürcistan polisinin Türk taraftarlara gösterdiği şiddet Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Çok sayıda tur şirketi ise Gürcistan'a düzenledikleri turları durdurma kararı aldı. Tur şirketlerinden protesto Tur şirketleri yaptıkları açıklamada, 'Gürcistan polisinin maçı izlemeye gelen Beşiktaşlı taraftarlara tribünlerde uyguladığı şiddetin kabul edilemez olduğunu' belirterek turlarını iptal ettiklerini duyurdular. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da alınan bu kararı alan şirketleri tebrik ederken diğer şirketleri de turlarını iptal etmelerini istedi. Şirketlerden yapılan açıklamalarda "Yaşanan olaylar karşısında tepkimizi göstermek amacıyla Batum'a yönelik mevcut ve planlanan bütün tur organizasyonlarının durdurulduğu' ifade edildi. Yurt dışından da çok sayıda Türk firması turların iptal edildiğini duyurdu. Sosy

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/batumda-gozaltina-alinan-16-besiktas-taraftari-serbest-birakildi-1110635872.html

türki̇ye

gürcistan

batum

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gürcistan, batum, tur, beşiktaş