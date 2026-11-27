https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/turkiyenin-en-soguk-yeri-belli-oldu-termometreler-eksi-18i-gosterdi-1110641151.html
Türkiye'nin en soğuk yeri belli oldu: Termometreler eksi 18'i gösterdi
Türkiye'nin en soğuk yeri belli oldu: Termometreler eksi 18'i gösterdi
Sputnik Türkiye
Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığının ölçüldüğü 6 nokta Ardahan'da yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Göle'de sıcaklık sıfırın altında... 27.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-27T14:33+0300
2026-11-27T14:33+0300
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Türkiye'nin en soğuk noktaları belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, gece en düşük hava sıcaklığının ölçüldüğü 6 noktanın tamamı Ardahan'da yer aldı.Gece saatlerinde Türkiye'nin en soğuk yeri, hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye düştüğü Ardahan'ın Göle ilçesi oldu.En düşük 6 sıcaklık Ardahan'da ölçüldüGöle'yi sıfırın altında 17,4 dereceyle Yalnızçam Kayak Merkezi takip etti.Göle ilçesine bağlı Yavuzlar köyünde eksi 17,1, Hanak ilçesinde eksi 15,7, Ardahan kent merkezinde eksi 15,6 ve Damal ilçesinde eksi 13,8 derece ölçüldü.Böylece gece Türkiye genelinde kaydedilen en düşük 6 hava sıcaklığı Ardahan'da ölçülmüş oldu.Dondurucu soğuklar buzlanmaya neden olduDondurucu soğukların etkili olduğu kentte yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi. Ağaçlar ve bitkiler ise kırağı tuttu.Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttuSoğuk hava Kura Nehri'nde de etkisini gösterdi. Nehrin yüzeyinde yer yer buz tabakası oluştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/istanbula-sibirya-soguklari-geliyor-akom-tarih-verdi-sicaklik-2-dereceye-dusecek-1110605833.html
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soğuk, kar, kar yağışı
Türkiye'nin en soğuk yeri belli oldu: Termometreler eksi 18'i gösterdi
Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığının ölçüldüğü 6 nokta Ardahan'da yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Göle'de sıcaklık sıfırın altında 18 dereceye kadar geriledi.
Türkiye'nin en soğuk noktaları belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, gece en düşük hava sıcaklığının ölçüldüğü 6 noktanın tamamı Ardahan'da yer aldı.
Gece saatlerinde Türkiye'nin en soğuk yeri, hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye düştüğü Ardahan'ın Göle ilçesi oldu.
En düşük 6 sıcaklık Ardahan'da ölçüldü
Göle'yi sıfırın altında 17,4 dereceyle Yalnızçam Kayak Merkezi takip etti.
Göle ilçesine bağlı Yavuzlar köyünde eksi 17,1, Hanak ilçesinde eksi 15,7, Ardahan kent merkezinde eksi 15,6 ve Damal ilçesinde eksi 13,8 derece ölçüldü.
Böylece gece Türkiye genelinde kaydedilen en düşük 6 hava sıcaklığı Ardahan'da ölçülmüş oldu.
Dondurucu soğuklar buzlanmaya neden oldu
Dondurucu soğukların etkili olduğu kentte yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi. Ağaçlar ve bitkiler ise kırağı tuttu.
Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu
Soğuk hava Kura Nehri'nde de etkisini gösterdi. Nehrin yüzeyinde yer yer buz tabakası oluştu.