https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/turkiyenin-2040-enerji-vizyonu-turkiye-70-yil-sonra-nukleer-hayaline-kavusmus-olacak-1110643163.html

Türkiye’nin 2040 enerji vizyonu: Türkiye 70 yıl sonra nükleer hayaline kavuşmuş olacak

Türkiye’nin 2040 enerji vizyonu: Türkiye 70 yıl sonra nükleer hayaline kavuşmuş olacak

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın düzenlediği Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi, Türkiye’nin enerji politikalarını ve 2040 hedeflerini gündeme taşıdı... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T15:55+0300

2026-11-27T15:55+0300

2026-11-27T15:55+0300

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akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi’nde, Türkiye’nin 2040 enerji vizyonu ve sektördeki dönüşüm hedefleri ele alındı. Yenilenebilir enerji, nükleer, petrol ve doğal gaz yatırımlarının yanı sıra enerji arz güvenliği ve yerli üretimin öne çıktığı zirvede, kurulu gücün artırılması ve enerji sanayisinde istihdamın 100 bine çıkarılması hedefleri gündeme geldi. Bakan Alparslan Bayraktar ise Karadeniz’deki petrol sondaj çalışmaları ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.Bakan Bayraktar: Karadeniz’de yeni sondajlar planlanıyorEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, zirvede yaptığı açıklamada Türkiye’nin yurt içindeki petrol arama faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Bayraktar, Batı Karadeniz’de petrol emaresi bulunduğu değerlendirilen bir sahada sondaj çalışmalarının sürdüğünü belirterek Orta ve Doğu Karadeniz için de hazırlıkların tamamlandığını söyledi:“Batı Karadeniz’de petrol emareli olduğunu düşündüğümüz bir sondajımız devam ediyor Akça Beyli Kuyusu’nda. Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz için planlamalarımız hazır.”‘Akkuyu’da ilk reaktör devreye alma aşamasında’Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ndeki çalışmalara ilişkin son durumu da paylaşan Bayraktar, dört reaktörün inşasının sürdüğünü ve ilk reaktörün devreye alma aşamasına geldiğini belirtti. Nükleer enerjide güvenlik standartlarının öncelikli olduğunu vurgulayan Bayraktar, test süreçlerinin devam ettiğini ve önümüzdeki aylarda tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti:“Önümüzdeki aylarda inşallah bunları tamamlayacağız. Türkiye 70 yıl sonra nükleer hayaline kavuşmuş olacak.”‘Enerji güvenliğinde güç artık elektrikte’Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Danışmanı Caner Can, küresel ölçekte tarihin en büyük enerji krizlerinden biriyle karşı karşıya olunduğunu belirterek enerji güvenliği anlayışının değiştiğini söyledi. Türkiye’nin büyüyen enerji talebini fosil yakıtlar yerine elektrikleşme üzerinden karşılamayı hedeflediğini kaydeden Can, 2040’a kadar ülkenin mevcut kurulu gücünün üzerine yaklaşık 1,5 Türkiye daha eklenmesinin öngörüldüğünü ifade etti:“20’nci yüzyılda uluslararası ilişkiler bağlamında güç petroldeydi. Petrol sahalarına erişimdi, petrolü kesintisiz ve rekabetçi koşullarda elde etmekti. Ama şu anda 21’inci yüzyılda güç elektrikleşme.”‘2040’a kadar kurulu gücümüze 1,5 Türkiye daha ekleyeceğiz’Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya, Milli Enerji 2040 vizyonunun temelinde enerji arz güvenliğinin bulunduğunu belirterek enerji güvenliğinin artık doğrudan milli güvenlik meselesi haline geldiğini söyledi:“Bizim ülkemizin nüfusu artıyor. 2040’lara geldiğimizde belki 90,5 milyon nüfusa ulaşacağız. Ekonomimiz büyüyor. Bunun dışında bugün yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlayan farklı talep dinamikleri de oluşmaya başladı. Yapay zeka, su arıtma, elektrikli araçlar… Dolayısıyla burada da çok ciddi bir talep var.”Türkiye’nin nükleer enerji hedeflerine de değinen Özkaya, 2040 vizyonunda 10 gigavatlık nükleer kurulu güç hedefi bulunduğunu belirterek küçük modüler reaktör teknolojilerinin geliştirilmesinin de önem taşıdığını vurguladı.‘Rüzgar ve güneş sanayisinde istihdam 100 bine çıkabilir’Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkan Dr. İbrahim Erden, yenilenebilir enerji yatırımlarının yalnızca elektrik üretimi açısından değil, Türkiye’nin sanayi kapasitesi ve istihdamı bakımından da stratejik önem taşıdığını söyledi. Türkiye’de rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2010’da yaklaşık 1.400 megavat seviyesindeyken bugün 16 bin megavata ulaştığını belirten Erden, güneş enerjisinde ise 2010 yılında neredeyse hiç kurulu güç bulunmadığını, bugün bu rakamın 27 gigavata çıktığını ifade etti:“Bundan 25 sene önce olmayan bir sanayi var Türkiye’de. Rüzgar sanayi. Bununla ilgili 15 sene önce olmayan bir sanayi var Türkiye’de. Güneş sanayi.”Deniz üstü rüzgar projelerinin lojistik, montaj, inşaat ve ekipman üretimi gibi farklı sektörleri de harekete geçireceğini vurgulayan Erden, şöyle konuştu:“Bugün rüzgar ve deniz üstü rüzgar alanında aşağı yukarı 30 bin insanın çalıştığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu çeşitlendirmeyle 30 bini 100 bine çıkarmayı hedefleyebiliyoruz.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/akkuyu-nukleer-guc-santralinin-ilk-guc-unitesi-milyonlarca-kisiye-elektrik-saglayacak-1110447671.html

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Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

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alparslan bayraktar, doğu karadeniz, karadeniz, bayraktar, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)