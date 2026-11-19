https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/akkuyu-nukleer-guc-santralinin-ilk-guc-unitesi-milyonlarca-kisiye-elektrik-saglayacak-1110447671.html
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk güç ünitesi milyonlarca kişiye elektrik sağlayacak
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk güç ünitesi milyonlarca kişiye elektrik sağlayacak
Sputnik Türkiye
Akkuyu Nükleer Yönetim Kurulu Başkanı Dedusenko, santralin ilk güç ünitesinin tam kapasiteyle faaliyete geçmesinin ardından yılda 8.7 milyar kilovatsaatten... 19.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-19T10:19+0300
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anton dedusenko
mersin
adana
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
akkuyu ngs
aleksey lihaçev
rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)
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Akkuyu Nükleer Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko Türkiye’de inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) ilk güç ünitesinin tasarım kapasitesine ulaştıktan sonra yaklaşık 3-4 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabileceğini belirtti.Üretilen elektrik enerjisinin Türkiye’nin ulusal elektrik sistemine aktarılacağını dile getiren Dedusenko, Akkuyu NGS’nin bin kilometreden fazla elektrik iletim hattını kapsayan güç aktarım şebekesinin coğrafi olarak Mersin, Antalya, Karaman, Konya, Adana ve Osmaniye illerini içine alan, Türkiye’nin güneyindeki geniş bir bölgeyi kapsadığını belirtti.Dedusenko açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev çarşamba günü yaptığı açıklamada, Türkiye’de inşa edilen Akkuyu NGS’nin ilk güç ünitesindeki reaktörün bu yıl devreye alınmasını umduğunu ifade etmişti. Lihaçev, söz konusu ünitede reaktörün devreye alınmasından önce gerçekleştirilen testlerin önemli bir aşamasının, 'soğuk-sıcak deneme' olarak adlandırılan sürecin başladığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/akkuyu-ngsden-sonra-hangi-proje-hayata-gececek-sinop-mu-trakya-mi-1110420273.html
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anton dedusenko, mersin, adana, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu ngs, aleksey lihaçev, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), rosatom
anton dedusenko, mersin, adana, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu ngs, aleksey lihaçev, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), rosatom
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk güç ünitesi milyonlarca kişiye elektrik sağlayacak
10:19 19.11.2026 (güncellendi: 10:29 19.11.2026)
Akkuyu Nükleer Yönetim Kurulu Başkanı Dedusenko, santralin ilk güç ünitesinin tam kapasiteyle faaliyete geçmesinin ardından yılda 8.7 milyar kilovatsaatten fazla elektrik üreterek yaklaşık 3-4 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabileceğini açıkladı.
Akkuyu Nükleer Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko Türkiye’de inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) ilk güç ünitesinin tasarım kapasitesine ulaştıktan sonra yaklaşık 3-4 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabileceğini belirtti.
Üretilen elektrik enerjisinin Türkiye’nin ulusal elektrik sistemine aktarılacağını dile getiren Dedusenko, Akkuyu NGS’nin bin kilometreden fazla elektrik iletim hattını kapsayan güç aktarım şebekesinin coğrafi olarak Mersin, Antalya, Karaman, Konya, Adana ve Osmaniye illerini içine alan, Türkiye’nin güneyindeki geniş bir bölgeyi kapsadığını belirtti.
Dedusenko açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
İlk güç ünitesi, projede öngörülen nominal kapasitesine ulaştıktan sonra yılda 8.7 milyar kilovatsaatten fazla elektrik enerjisi üretecek. Bu miktar, 3-4 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılamak için yeterli. Örneğin, Mersin ili ile komşu Adana ilinin bir bölümünde yaşayan nüfus bu büyüklüktedir.
Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev çarşamba günü yaptığı açıklamada, Türkiye’de inşa edilen Akkuyu NGS’nin ilk güç ünitesindeki reaktörün bu yıl devreye alınmasını umduğunu ifade etmişti. Lihaçev, söz konusu ünitede reaktörün devreye alınmasından önce gerçekleştirilen testlerin önemli bir aşamasının, 'soğuk-sıcak deneme' olarak adlandırılan sürecin başladığını belirtmişti.