https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/akkuyu-nukleer-guc-santralinin-ilk-guc-unitesi-milyonlarca-kisiye-elektrik-saglayacak-1110447671.html

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk güç ünitesi milyonlarca kişiye elektrik sağlayacak

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk güç ünitesi milyonlarca kişiye elektrik sağlayacak

Sputnik Türkiye

Akkuyu Nükleer Yönetim Kurulu Başkanı Dedusenko, santralin ilk güç ünitesinin tam kapasiteyle faaliyete geçmesinin ardından yılda 8.7 milyar kilovatsaatten... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T10:19+0300

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türki̇ye

anton dedusenko

mersin

adana

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

akkuyu ngs

aleksey lihaçev

rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)

rosatom

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Akkuyu Nükleer Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko Türkiye’de inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) ilk güç ünitesinin tasarım kapasitesine ulaştıktan sonra yaklaşık 3-4 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabileceğini belirtti.Üretilen elektrik enerjisinin Türkiye’nin ulusal elektrik sistemine aktarılacağını dile getiren Dedusenko, Akkuyu NGS’nin bin kilometreden fazla elektrik iletim hattını kapsayan güç aktarım şebekesinin coğrafi olarak Mersin, Antalya, Karaman, Konya, Adana ve Osmaniye illerini içine alan, Türkiye’nin güneyindeki geniş bir bölgeyi kapsadığını belirtti.Dedusenko açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev çarşamba günü yaptığı açıklamada, Türkiye’de inşa edilen Akkuyu NGS’nin ilk güç ünitesindeki reaktörün bu yıl devreye alınmasını umduğunu ifade etmişti. Lihaçev, söz konusu ünitede reaktörün devreye alınmasından önce gerçekleştirilen testlerin önemli bir aşamasının, 'soğuk-sıcak deneme' olarak adlandırılan sürecin başladığını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/akkuyu-ngsden-sonra-hangi-proje-hayata-gececek-sinop-mu-trakya-mi-1110420273.html

türki̇ye

mersin

adana

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anton dedusenko, mersin, adana, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu ngs, aleksey lihaçev, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), rosatom