https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/turkiyeden-karadaga-vize-hamlesi-muafiyet-sona-eriyor-1110629190.html
Türkiye'den Karadağ'a vize hamlesi: Muafiyet sona eriyor
Türkiye'den Karadağ'a vize hamlesi: Muafiyet sona eriyor
Sputnik Türkiye
Karadağ'ın Türk pasaportu sahiplerine yönelik vizesiz seyahat uygulamasını 1 Kasım 2026'da sonlandırmasının ardından Türkiye'den karşı hamle geldi... 27.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-27T07:45+0300
2026-11-27T07:45+0300
2026-11-27T07:45+0300
türki̇ye
karadağ
ankara
türkiye
haberler
vize
vize
vize
vize iptali
vize başvuru
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103753/18/1037531842_0:27:1600:927_1920x0_80_0_0_21dc829c0f09a253e07ae82a6f1219be.jpg
Türkiye ile Karadağ arasındaki vize uygulamasında yeni bir gelişme yaşandı. Karadağ yönetiminin Türk pasaportu sahiplerine yönelik vize muafiyetini kaldırmasının ardından Ankara da karşı adım attı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Karadağ pasaportu sahiplerinin Türkiye'ye vizesiz girişine imkan sağlayan uygulama durduruldu.Karadağ 1 Kasım'da vize muafiyetini kaldırmıştıTürk pasaportu sahiplerinin daha önce 30 güne kadar vizesiz seyahat edebildiği Balkan ülkelerinden Karadağ, 1 Kasım 2026 itibarıyla yeni bir uygulamaya geçmişti.Karadağ yönetiminin aldığı karar doğrultusunda, umuma mahsus (bordo) Türk pasaportu sahiplerinin ülkeye giriş yapabilmek için vize alması zorunlu hale getirilmişti.Söz konusu karar Türkiye'de tepkilere neden olmuştu.Türkiye'den karşılıklı vize hamlesiAnkara, Karadağ'ın kararının ardından vize muafiyetine ilişkin yeni bir düzenlemeye gitti.Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Karadağ pasaportu sahiplerine tanınan vize muafiyeti durduruldu. Böylece iki ülke arasındaki karşılıklı vizesiz seyahat uygulaması sona ermiş oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/4-turk-takimindan-4-buyuk-zafer-uefa-ulke-puaninda-son-durum-guncellendi-1110627906.html
türki̇ye
karadağ
ankara
vize
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103753/18/1037531842_166:0:1435:952_1920x0_80_0_0_12fcb47633ab24d89cc0241f7897c608.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
karadağ, ankara, türkiye, haberler, vize, vize, vize, vize iptali, vize başvuru, vize krizi, vize yasağı
karadağ, ankara, türkiye, haberler, vize, vize, vize, vize iptali, vize başvuru, vize krizi, vize yasağı
Türkiye'den Karadağ'a vize hamlesi: Muafiyet sona eriyor
Karadağ'ın Türk pasaportu sahiplerine yönelik vizesiz seyahat uygulamasını 1 Kasım 2026'da sonlandırmasının ardından Türkiye'den karşı hamle geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Karadağ pasaportu sahiplerinin Türkiye'ye vizesiz giriş hakkı durduruldu.
Türkiye ile Karadağ arasındaki vize uygulamasında yeni bir gelişme yaşandı. Karadağ yönetiminin Türk pasaportu sahiplerine yönelik vize muafiyetini kaldırmasının ardından Ankara da karşı adım attı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Karadağ pasaportu sahiplerinin Türkiye'ye vizesiz girişine imkan sağlayan uygulama durduruldu.
Karadağ 1 Kasım'da vize muafiyetini kaldırmıştı
Türk pasaportu sahiplerinin daha önce 30 güne kadar vizesiz seyahat edebildiği Balkan ülkelerinden Karadağ, 1 Kasım 2026 itibarıyla yeni bir uygulamaya geçmişti.
Karadağ yönetiminin aldığı karar doğrultusunda, umuma mahsus (bordo) Türk pasaportu sahiplerinin ülkeye giriş yapabilmek için vize alması zorunlu hale getirilmişti.
Söz konusu karar Türkiye'de tepkilere neden olmuştu.
Türkiye'den karşılıklı vize hamlesi
Ankara, Karadağ'ın kararının ardından vize muafiyetine ilişkin yeni bir düzenlemeye gitti.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Karadağ pasaportu sahiplerine tanınan vize muafiyeti durduruldu. Böylece iki ülke arasındaki karşılıklı vizesiz seyahat uygulaması sona ermiş oldu.