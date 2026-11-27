https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/turkiyeden-karadaga-vize-hamlesi-muafiyet-sona-eriyor-1110629190.html

Türkiye'den Karadağ'a vize hamlesi: Muafiyet sona eriyor

Türkiye'den Karadağ'a vize hamlesi: Muafiyet sona eriyor

Sputnik Türkiye

Karadağ'ın Türk pasaportu sahiplerine yönelik vizesiz seyahat uygulamasını 1 Kasım 2026'da sonlandırmasının ardından Türkiye'den karşı hamle geldi... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

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Türkiye ile Karadağ arasındaki vize uygulamasında yeni bir gelişme yaşandı. Karadağ yönetiminin Türk pasaportu sahiplerine yönelik vize muafiyetini kaldırmasının ardından Ankara da karşı adım attı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Karadağ pasaportu sahiplerinin Türkiye'ye vizesiz girişine imkan sağlayan uygulama durduruldu.Karadağ 1 Kasım'da vize muafiyetini kaldırmıştıTürk pasaportu sahiplerinin daha önce 30 güne kadar vizesiz seyahat edebildiği Balkan ülkelerinden Karadağ, 1 Kasım 2026 itibarıyla yeni bir uygulamaya geçmişti.Karadağ yönetiminin aldığı karar doğrultusunda, umuma mahsus (bordo) Türk pasaportu sahiplerinin ülkeye giriş yapabilmek için vize alması zorunlu hale getirilmişti.Söz konusu karar Türkiye'de tepkilere neden olmuştu.Türkiye'den karşılıklı vize hamlesiAnkara, Karadağ'ın kararının ardından vize muafiyetine ilişkin yeni bir düzenlemeye gitti.Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Karadağ pasaportu sahiplerine tanınan vize muafiyeti durduruldu. Böylece iki ülke arasındaki karşılıklı vizesiz seyahat uygulaması sona ermiş oldu.

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