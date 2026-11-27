https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/4-turk-takimindan-4-buyuk-zafer-uefa-ulke-puaninda-son-durum-guncellendi-1110627906.html

'UEFA'ya inat' 4 Türk takımından 4 büyük zafer: Ülke puanında son durum güncellendi

'UEFA'ya inat' 4 Türk takımından 4 büyük zafer: Ülke puanında son durum güncellendi

Sputnik Türkiye

Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, haftayı galibiyetle tamamladı. Türk temsilcilerinin 4'te 4 yapmasının... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T07:08+0300

2026-11-27T07:08+0300

2026-11-27T07:19+0300

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Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden dört takım, haftayı kayıpsız tamamladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un elde ettiği galibiyetlerin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı önemli ölçüde yükseldi.Dört temsilcinin kazandığı karşılaşmalarla Türkiye, ülke puanı hanesine toplam 1.600 puan ekledi.Şampiyonlar Ligi'nde çifte galibiyetUEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, sahasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti.Fenerbahçe ise deplasmanda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk karşısında 1-0'lık galibiyet elde ederek Türkiye'nin ülke puanına katkı sağladı.Beşiktaş ve Trabzonspor'dan kritik galibiyetlerUEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş, Gürcistan'da oynanan karşılaşmada İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva'yı Olaitan ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 2-1 mağlup etti. Organizasyondaki üçüncü galibiyetini alan siyah-beyazlılar, puanını 10'a yükseltti.UEFA Konferans Ligi'nin dördüncü haftasında ise Trabzonspor, deplasmanda geriye düştüğü karşılaşmada Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'yı Salah ve Saviolo'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililer, puanını 9'a yükseltti.Türkiye, Hollanda ile arasındaki farkı azalttıAvrupa kupalarında alınan dört galibiyetin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı 54.675'e yükseldi.Sıralamada dokuzuncu basamaktaki yerini koruyan Türkiye'nin, sekizinci sırada bulunan Hollanda ile arasındaki puan farkı 2.720'ye geriledi.Türkiye ile 10. sıradaki Yunanistan arasındaki fark ise 7.063 puana çıktı.Trabzonspor ilk 8'e yükseldiDördüncü hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından UEFA Konferans Ligi puan durumu güncellendi.Deplasmanda elde ettiği galibiyetle üç puanı hanesine yazdıran Trabzonspor, haftayı ilk 8 içerisinde tamamladı. Bordo-mavililer, böylece doğrudan son 16 turuna yükselme yolunda önemli bir avantaj yakaladı.UEFA ülke puanı nasıl hesaplanıyor?UEFA'nın ülke puanı hesaplama sistemine göre, Avrupa kupalarının lig aşamasında alınan her galibiyet 2, beraberlik ise 1 puan kazandırıyor.Elde edilen puanlar, ülkelerin sezona Avrupa kupalarında başladığı takım sayısına bölünüyor. Sezona beş takımla başlayan Türkiye için hesaplama şu şekilde yapılıyor:UEFA ülke puanı sıralaması, ülkelerin ilerleyen sezonlarda Avrupa kupalarına kaç takımla katılacağını ve temsilcilerin organizasyonlara hangi aşamadan dahil olacağını belirlemesi açısından büyük önem taşıyor.Konferans Ligi'nde ilk 8 neden önemli?UEFA Konferans Ligi'nin 36 takımlı lig aşamasında ilk 8 sırada yer alan ekipler, doğrudan son 16 turuna yükseliyor.Lig aşamasını 9 ile 24. sıralar arasında tamamlayan takımlar ise son 16 turuna kalabilmek için play-off karşılaşmalarına çıkıyor. Son 12 sırada yer alan ekipler organizasyona veda ediyor.

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mohamed salah, bulgaristan, uefa konferans ligi, trabzonspor, cska sofya, haberler, orkun kökçü, gürcistan, uefa, beşiktaş