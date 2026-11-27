https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/turkiyede-otomotiv-sektoru-icin-jant-ureten-dev-sirket-iflas-etti-1110640158.html
Türkiye'de otomotiv sektörü için jant üreten dev şirket iflas etti
Türkiye'de otomotiv sektörü için jant üreten dev şirket iflas etti
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Otomotiv sektörü için jant üretimi yapan Kare Metal Form Şirketi iflas etti. 27.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-27T14:03+0300
2026-11-27T14:03+0300
2026-11-27T14:03+0300
ekonomi̇
i̇flas
i̇cra ve i̇flas kanunu
i̇flas erteleme
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Türkiye'de otomotiv sektörü için jant üretimi yapan Kare Metal Form Sanayi ve Ticaret A.Ş. iflas etti. Yıllık 300 bin jant üretim kapasitesi bulunan ve Çerkezköy'de faaliyetlerini sürdüren dev şirket için tasfiye süreci başladı.Konkordato talebi kabul edilmedi Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato davasında kesin mühletin uzatılması ve konkordato taleplerini reddetti. İcra ve İflas Kanunu'nun 292'nci maddesi uyarınca şirketin iflasına hükmetti. Şirketin konkordato süreci Aralık 2024'te başlamıştı. Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, 20 Aralık 2024 tarihinde şirket hakkında üç aylık geçici mühlet kararı vermişti. Mayıs 2026'da da şirket hakkında iflas kararı verilmişti. 24 Kasım 2026 tarihli son kararla birlikte şirketin konkordato talepleri bir kez daha reddedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/konkordato-talebi-kabul-gormedi-askeri-tesisler-de-yapan-turk-insaat-sirketi-iflas-etti-1110424543.html
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i̇flas, i̇cra ve i̇flas kanunu, i̇flas erteleme
i̇flas, i̇cra ve i̇flas kanunu, i̇flas erteleme
Türkiye'de otomotiv sektörü için jant üreten dev şirket iflas etti
Otomotiv sektörü için jant üretimi yapan Kare Metal Form Şirketi iflas etti.
Türkiye'de otomotiv sektörü için jant üretimi yapan Kare Metal Form Sanayi ve Ticaret A.Ş. iflas etti. Yıllık 300 bin jant üretim kapasitesi bulunan ve Çerkezköy'de faaliyetlerini sürdüren dev şirket için tasfiye süreci başladı.
Konkordato talebi kabul edilmedi
Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato davasında kesin mühletin uzatılması ve konkordato taleplerini reddetti. İcra ve İflas Kanunu'nun 292'nci maddesi uyarınca şirketin iflasına hükmetti.
Şirketin konkordato süreci Aralık 2024'te başlamıştı. Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, 20 Aralık 2024 tarihinde şirket hakkında üç aylık geçici mühlet kararı vermişti. Mayıs 2026'da da şirket hakkında iflas kararı verilmişti. 24 Kasım 2026 tarihli son kararla birlikte şirketin konkordato talepleri bir kez daha reddedildi.