https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/turkiyede-otomotiv-sektoru-icin-jant-ureten-dev-sirket-iflas-etti-1110640158.html

Türkiye'de otomotiv sektörü için jant üreten dev şirket iflas etti

Türkiye'de otomotiv sektörü için jant üreten dev şirket iflas etti

Sputnik Türkiye

Otomotiv sektörü için jant üretimi yapan Kare Metal Form Şirketi iflas etti. 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T14:03+0300

2026-11-27T14:03+0300

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ekonomi̇

i̇flas

i̇cra ve i̇flas kanunu

i̇flas erteleme

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Türkiye'de otomotiv sektörü için jant üretimi yapan Kare Metal Form Sanayi ve Ticaret A.Ş. iflas etti. Yıllık 300 bin jant üretim kapasitesi bulunan ve Çerkezköy'de faaliyetlerini sürdüren dev şirket için tasfiye süreci başladı.Konkordato talebi kabul edilmedi Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato davasında kesin mühletin uzatılması ve konkordato taleplerini reddetti. İcra ve İflas Kanunu'nun 292'nci maddesi uyarınca şirketin iflasına hükmetti. Şirketin konkordato süreci Aralık 2024'te başlamıştı. Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, 20 Aralık 2024 tarihinde şirket hakkında üç aylık geçici mühlet kararı vermişti. Mayıs 2026'da da şirket hakkında iflas kararı verilmişti. 24 Kasım 2026 tarihli son kararla birlikte şirketin konkordato talepleri bir kez daha reddedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/konkordato-talebi-kabul-gormedi-askeri-tesisler-de-yapan-turk-insaat-sirketi-iflas-etti-1110424543.html

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Sputnik Türkiye

i̇flas, i̇cra ve i̇flas kanunu, i̇flas erteleme