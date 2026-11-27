https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/turkiye-kupasinda-kura-heyecani-devlerin-rakipleri-belli-oluyor-1110650592.html
Türkiye Kupası'nda kura heyecanı: Devlerin rakipleri belli oluyor
Türkiye Kupası'nda kura heyecanı: Devlerin rakipleri belli oluyor
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunun kura çekimi, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da aralarında bulunduğu 32 takımın katılımıyla 4 Aralık... 27.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-27T20:51+0300
2026-11-27T20:51+0300
2026-11-27T20:51+0300
spor
ziraat türkiye kupası
beşiktaş
türkiye futbol federasyonu (tff)
galatasaray
galatasaray sportif aş
beşiktaş
fenerbahçe
başakşehir
trabzonspor
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Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunun kura çekimi, 4 Aralık Cuma günü saat 15.00'te yapılacak.Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.Kura çekimine, 4. eleme turundan gelecek 27 takımın yanı sıra kupaya bu aşamada dahil olacak Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Başakşehir ve Trabzonspor'un da aralarında bulunduğu toplam 32 takım katılacak.Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu karşılaşmaları 22, 23 ve 24 Aralık tarihlerinde oynanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/trabzonspor-turkiye-kupasi-sampiyonu-oldu-1105968284.html
beşiktaş
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ziraat türkiye kupası, beşiktaş, türkiye futbol federasyonu (tff), galatasaray, galatasaray sportif aş, beşiktaş, fenerbahçe, başakşehir, trabzonspor
ziraat türkiye kupası, beşiktaş, türkiye futbol federasyonu (tff), galatasaray, galatasaray sportif aş, beşiktaş, fenerbahçe, başakşehir, trabzonspor
Türkiye Kupası'nda kura heyecanı: Devlerin rakipleri belli oluyor
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunun kura çekimi, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da aralarında bulunduğu 32 takımın katılımıyla 4 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunun kura çekimi, 4 Aralık Cuma günü saat 15.00'te yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Kura çekimine, 4. eleme turundan gelecek 27 takımın yanı sıra kupaya bu aşamada dahil olacak Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Başakşehir ve Trabzonspor'un da aralarında bulunduğu toplam 32 takım katılacak.
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu karşılaşmaları 22, 23 ve 24 Aralık tarihlerinde oynanacak.