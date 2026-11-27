https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/turkiye-kupasinda-kura-heyecani-devlerin-rakipleri-belli-oluyor-1110650592.html

Türkiye Kupası'nda kura heyecanı: Devlerin rakipleri belli oluyor

Türkiye Kupası'nda kura heyecanı: Devlerin rakipleri belli oluyor

Sputnik Türkiye

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunun kura çekimi, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da aralarında bulunduğu 32 takımın katılımıyla 4 Aralık... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

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spor

ziraat türkiye kupası

beşiktaş

türkiye futbol federasyonu (tff)

galatasaray

galatasaray sportif aş

beşiktaş

fenerbahçe

başakşehir

trabzonspor

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Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunun kura çekimi, 4 Aralık Cuma günü saat 15.00'te yapılacak.Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.Kura çekimine, 4. eleme turundan gelecek 27 takımın yanı sıra kupaya bu aşamada dahil olacak Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Başakşehir ve Trabzonspor'un da aralarında bulunduğu toplam 32 takım katılacak.Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu karşılaşmaları 22, 23 ve 24 Aralık tarihlerinde oynanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/trabzonspor-turkiye-kupasi-sampiyonu-oldu-1105968284.html

beşiktaş

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ziraat türkiye kupası, beşiktaş, türkiye futbol federasyonu (tff), galatasaray, galatasaray sportif aş, beşiktaş, fenerbahçe, başakşehir, trabzonspor